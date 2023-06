ZEROVA Technologies presenta nuevas capacidades de carga para VE con DQ480

DQ480, un nuevo cargador de CC independiente, se lanza oficialmente antes de las próximas exposiciones EVS36 y Power2Drive.

Esta estación de carga de 4 pistolas ofrece la capacidad de personalizar los sistemas de enfriamiento, con la flexibilidad de instalar 2 pistolas de carga enfriadas por líquido y 2 enfriadas por aire.

ZEROVA Technologies ofrece diversas soluciones de carga con experiencias personalizadas y rendimiento eficiente para el creciente mercado de vehículos eléctricos.

(Información remitida por la empresa firmante)

TAOYUAN CITY, Taiwán, 30 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- ZEROVA Technologies, un fabricante de cargadores de vehículos eléctricos recientemente escindido bajo Phihong Technology, anunció hoy su nuevo e innovador cargador de CC independiente de 480kW, DQ480, antes de la próxima EVS36 Expo del 11 al 14 de junio y la Power2Drive Expo del 14 al 16 de junio. El debut de este cargador marca un hito clave en el compromiso de la marca de ofrecer soluciones de carga diversificadas para el floreciente mercado de vehículos eléctricos.

Las partes interesadas pueden visitar ZEROVA y experimentar DQ480 en:

Expositor 1104 en EVS36 Expo , que tendrá lugar del 11-14 de junio en Sacramento, California

en , que tendrá lugar del Hall B5.673 de Power2Drive Expo , que tendrá lugar del 14-16 de junio en Munich, Alemania

DQ480: Carga cuádruple optimizada

El cargador de CC autónomo de 480 kW DQ480 sube el listón de las capacidades de carga de los VE con su capacidad para cargar cuatro vehículos simultáneamente a través de cuatro pistolas de carga. Con costes de instalación promedio más bajos por automóvil, DQ480 es una solución altamente económica que es ideal para entornos urbanos con espacio limitado, como flotas, estaciones de servicio concurridas, edificios comerciales o centros comerciales, y su estética contribuye aún más a esto, brindando una solución optimizada, diseño geométrico con elementos minimalistas.

También ofrece la posibilidad de personalizar los sistemas de enfriamiento, con la flexibilidad de instalar dos pistolas de carga enfriadas por líquido y dos enfriadas por aire. Los usuarios pueden elegir entre 4 disposiciones de diseño y tener la libertad de elegir entre 2 sistemas de refrigeración alternativos. Las dos pistolas enfriadas por agua de 500 amperios ofrecen una mayor potencia de salida, un tiempo de carga más corto y una mejor eficiencia de enfriamiento, así como un diseño de cable más delgado para un peso más ligero y una experiencia de usuario mejorada. Las dos pistolas enfriadas por aire de 300 amperios vienen con un modo de refuerzo que puede aumentar la potencia de salida rápidamente durante las horas pico.

Además, la pantalla del panel frontal ofrece tres tipos distintos de diseños de pantalla multimedia: 7 pulgadas, 7 pulgadas + 21,5 pulgadas o 32 pulgadas. La pantalla de 7 pulgadas se utiliza para la interfaz de operación, mientras que la pantalla de 21,5 pulgadas muestra anuncios. Esto proporciona una plataforma para que los clientes se anuncien o alquilen espacios publicitarios para empresas y marcas locales.

Diseñado en torno a una experiencia de usuario óptima, DQ480 también ofrece un sistema inteligente de administración de cables y el peso de la pistola se puede ajustar para lograr la máxima comodidad del usuario.

Por último, DQ480 está equipado con un lector de tarjetas y un sistema RFID.

Abordar diversas necesidades en el creciente mercado de vehículos eléctricos

ZEROVA Technologies está aprovechando su sólida experiencia tecnológica y décadas de experiencia para facilitar el cambio a la movilidad eléctrica. Al abarcar el próspero mercado de vehículos eléctricos y las diversas necesidades, la marca ofrece una línea de productos diversa, con cargadores que van desde 30kW a 480kW junto con varias opciones de gabinetes de energía. Con experiencias de usuario personalizadas y un rendimiento eficiente, la gama de productos cubre aplicaciones de carga minoristas y residenciales, laborales y comerciales y públicas.

Para aprovechar el floreciente mercado mundial de vehículos eléctricos, ZEROVA ha establecido una presencia global con oficinas en Ámsterdam, California, Hai Phong y Tokio y ha enviado más de 55.000 dispositivos de carga en todo el mundo, que abarca América, Europa y el sudeste asiático. Las asociaciones con empresas internacionales también han crecido y la marca ha colaborado con TCC, un actor global en almacenamiento de energía y movilidad eléctrica, para construir estaciones de carga en todo el mundo, además de convertirse oficialmente en uno de los proveedores globales de equipos de carga de Shell a finales de 2022.

Más de 50 años de experiencia en soluciones de suministro de energía

La empresa matriz de ZEROVA, Phihong Technology, ha estado desarrollando soluciones de suministro de energía durante más de cincuenta años y entró por primera vez en el mercado de vehículos eléctricos en 2010, cuando escindió un grupo de trabajo de vehículos eléctricos que luego se convirtió en ZEROVA Technologies en 2022. Desde el principio, ZEROVA se ha convertido en un equipo de más de 600 profesionales dedicados.

Con ZEROVA centrado en permitir el cambio a vehículos eléctricos y soluciones de energía verde, Phihong Technology ha adoptado un enfoque en la vida inteligente, la electrónica médica y los deportes electrónicos, mientras se expande a 5G.

Para obtener más detalles sobre ZEROVA, visite: https://www.zerovatech.com/ .

Acerca de ZEROVA Technologies ZEROVA Technologies Co., Ltd., una dilial de Phihong Technology Co., Ltd., se compromete a proporcionar soluciones integradas de carga de vehículos eléctricos para el mercado global. Con décadas de rica experiencia en ODM/OEM, conocimiento de la industria, capacidades técnicas y calidad de fabricación comprobada, la marca diseña productos y servicios diversos y altamente personalizados adecuados para clientes internacionales de diferentes industrias. Con oficinas en Europa, Estados Unidos y Asia, ZEROVA tiene presencia global y más de 55.000 dispositivos de carga en todo el mundo utilizan las soluciones de carga de ZEROVA.

Para obtener más información, visite: https://www.zerovatech.com/ .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2087153/DQ_SERIES_480kW_Standalone.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zerova-technologies-presenta-nuevas-capacidades-de-carga-para-ve-con-dq480-301836793.html