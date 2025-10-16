Zeta Network Group refuerza su balance con una inversión de 231 millones de dólares respaldada por bitcoin

(Información remitida por la empresa firmante)

-Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) refuerza su balance general con una inversión de 231 millones de dólares respaldada por bitcoin en medio de la inestabilidad del mercado

La transacción estratégica PIPE fortalece la tesorería digital de Zeta Network Group con activos SolvBTC totalmente garantizados

NUEVA YORK, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) anunció hoy la firma de un contrato de compraventa de valores en una colocación privada por un total de 230.837.060,2 dólares de (1) sus acciones ordinarias Clase A; (2) autorizaciones que dan derecho al Comprador a comprar una acción ordinaria Clase A por una autorización, ejercitable a un precio de 2,55 dólares por acción ordinaria Clase A, a un precio de oferta combinado de 1,7 dólares por acción ordinaria Clase A y autorización para comprar una acción ordinaria Clase A.

El total de ingresos brutos de 230.837.060,2 dólares se pagará en BTC o SolvBTC, un token respaldado por Bitcoin con una proporción 1:1 emitida por Solv Protocol, una reserva de Bitcoin en cadena que proporciona mecanismos institucionales para el uso productivo de las tenencias de Bitcoin. Se espera que la colocación privada se cierre el 16 de octubre de 2025, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Esta colocación privada fortalece el balance de Zeta Network Group y aumenta su valor liquidativo con un instrumento generador de rendimientos respaldado por Bitcoin, diseñado para su adopción institucional. Realizada durante un período de turbulencia en el mercado, la transacción subraya la confianza de Zeta Network Group en los fundamentos de Bitcoin y su compromiso con una gestión disciplinada y anticíclica de la tesorería, reflejando estrategias similares a las observadas en otras tesorerías de Bitcoin que acumulan Bitcoin durante las caídas del mercado.

SolvBTC es un token respaldado por Bitcoin en proporción 1:1 emitido por Solv Protocol, una reserva de Bitcoin en cadena que proporciona mecanismos institucionales para el uso productivo de las tenencias de Bitcoin. Dentro de la amplia gama de productos de Solv Protocol, SolvBTC actúa como su activo institucional respaldado por Bitcoin, diseñado para aplicaciones de tesorería y mercado de capitales. Cada SolvBTC está totalmente garantizado 1:1 con Bitcoin, se mantiene bajo custodia regulada y se verifica mediante prueba de reservas en cadena, lo que ofrece a las empresas una forma transparente y conforme a la normativa para generar rentabilidad sobre la exposición a Bitcoin.

"Esta es una asignación estratégica del balance que refuerza la posición financiera a largo plazo de Zeta Network Group", afirmó Patrick Ngan, director de inversiones de Zeta Network Group. "Al integrar SolvBTC en nuestra tesorería, mejoramos la resiliencia financiera con un instrumento que combina la escasez de Bitcoin con un rendimiento sostenible. Se trata de un enfoque institucional y medido para el crecimiento".

Con la incorporación de SolvBTC, Zeta Network Group se une a un grupo creciente de empresas que cotizan en el Nasdaq que están replanteando cómo encajan los activos digitales en los marcos de financiación corporativa. En lugar de mantener Bitcoin de forma pasiva, las empresas que cotizan en bolsa ahora están explorando instrumentos estructurados que generan rendimiento y que contribuyen a la rentabilidad y la liquidez, a la vez que cumplen con los estándares regulatorios.

"Las entidades cotizadas están redefiniendo el significado de mantener Bitcoin de forma productiva", afirmó Ryan Chow, consejero delegado de Solv Protocol. "Con SolvBTC, ofrecemos la estructura necesaria para la adopción de grado de tesorería, conectando la financiación institucional con la infraestructura en cadena."

Más allá de su impacto en el balance general, esta transacción marca el primer paso de Zeta Network Group en una colaboración más amplia con Solv Protocol, estableciendo un marco para la participación de los instrumentos tokenizados de Bitcoin en los mercados de capital regulados. Realizada mediante una colocación privada estructurada, la inversión demuestra que la financiación digital puede alinearse con la gobernanza del mercado público, manteniendo al mismo tiempo la verificación y la transparencia en cadena.

Acerca de Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB)

Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) es una empresa de infraestructura digital y tecnología financiera que cotiza en la bolsa estadounidense, pionera en la convergencia de las finanzas tradicionales y la economía de activos digitales. El Grupo está desarrollando una plataforma de finanzas institucionales centrada en Bitcoin que integra la gestión de tesorería de activos digitales, la agregación de liquidez de Bitcoin y operaciones de minería sostenible de Bitcoin, todo ello dentro del marco regulado del Nasdaq.

Liderada por un equipo global de expertos en finanzas y tecnología, Zeta Network está redefiniendo las finanzas digitales institucionales al fusionar la gobernanza y la transparencia de una empresa pública con la innovación y la escalabilidad de la cadena de bloques para crear un puente de confianza entre los mercados de capitales y las finanzas descentralizadas.

Para más información, visite ir.thezetanetwork.com.

Acerca de Solv Protocol

Solv Protocol es la Reserva Bitcoin en cadena que conecta TradFi, CeFi y DeFi para impulsar la economía financiera de Bitcoin, valorada en 1 billón de dólares. A través de su producto estrella, SolvBTC, permite a inversores minoristas e institucionales obtener rendimientos sostenibles de sus tenencias de Bitcoin, transformando el dinero más duro del mundo de una reserva de valor pasiva a un activo financiero productivo y accesible a nivel mundial. Solv Protocol cuenta con el respaldo de inversores líderes, como Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital y OKX Ventures. Para más información, visite solv.finance

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones se basan en expectativas actuales e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de los proyectados. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre el rendimiento financiero previsto, la estrategia y el posible impacto de la transacción descrita en el presente. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, ya que se refieren únicamente a la fecha del presente comunicado. Zeta Network Group no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otro motivo.

