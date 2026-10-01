Zetexa cierra una serie de importantes acuerdos europeos un año después de su victoria en Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España y DUBAI, EUA y LONDRES, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Doce meses después de establecer una alianza estratégica clave con Barca Mobile, Zetexa —la empresa global de tecnología de viajes responsable de una plataforma de eSIM y servicios complementarios de viaje para empresas— ha confirmado la obtención de importantes contratos en Europa con empresas fintech orientadas al consumidor, neobancos, super-apps y agencias de viajes en línea. La compañía ya colabora con socios en más de 50 países, contando con una amplia cobertura en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Turquía, Bélgica y República Checa.

El modelo B2B2C de Zetexa integra la conectividad de viaje y los servicios aeroportuarios bajo la marca del socio mediante una única API: los usuarios adquieren, recargan y gestionan sus viajes dentro de la aplicación en la que ya confían. Los clientes europeos están pasando directamente a despliegues de producción plurianuales.

La arquitectura tecnológica está diseñada para operadores regulados de gran volumen: incluye API empresariales que cumplen con las normas SOC 2, VAPT, GDPR y PCI DSS, además de una infraestructura en la nube basada en Kubernetes dimensionada para soportar cargas elevadas de transacciones diarias. Una sola eSIM ofrece cobertura en más de 180 países, con perfiles de validez permanente y recargas continuas, eliminando la necesidad de adquirir una nueva tarjeta SIM para cada viaje. Los socios pueden diseñar procesos de recarga que incentiven a los viajeros a volver para futuros desplazamientos. Los paquetes son totalmente personalizables en cuanto a duración (días), volumen de datos (GB) y límites de consumo (limitados o ilimitados), evitando así obligar a los socios a revender un catálogo rígido del proveedor. Las tarjetas SIM físicas ofrecen las mismas funcionalidades para aquellos dispositivos que no cuentan con hardware eSIM.

Las soluciones premium incluyen la opción de marca blanca "Tu Marca" en la tarjeta SIM y la funcionalidad "Tu App Siempre Activa": cuando se agotan los datos, la aplicación del socio permanece operativa para recargas, reservas y asistencia, a diferencia de otras aplicaciones. Los datos de geolocalización permiten ofrecer promociones en tiempo real según los desplazamientos del usuario, mientras que las alertas por SMS notifican el consumo de datos. A diferencia de los proveedores de eSIM exclusivos para datos, Zetexa ofrece paquetes de voz y datos en 70 países, incluyendo un número de EE.UU. integrado en el marcador nativo para emergencias en el extranjero. Asimismo, cuenta con paquetes locales para estancias prolongadas en EE.UU., Canadá y Reino Unido. A través de la misma API, también se comercializan servicios de acceso a salas VIP, carriles de acceso rápido y servicios de bienvenida y asistencia en aeropuertos. El servicio de atención al cliente opera las 24 horas, los 7 días de la semana, y cuenta con un equipo de habla árabe en Egipto para atender los corredores bilingües entre Europa y Oriente Medio.

"Las principales fintechs y agencias de viajes en línea (OTA) de Europa eligen Zetexa porque ofrecemos lo que solo las plataformas de eSIM de primer nivel pueden garantizar: seguridad empresarial, una única SIM válida en más de 180 países, paquetes totalmente personalizados, servicios de voz y datos, y servicios aeroportuarios complementarios, todo ello integrado en una sola API. Barcelona demostró la viabilidad del modelo; los acuerdos cerrados este año en Europa confirman su capacidad de escala", afirmó Srujan Yeleti, cofundador de Zetexa Global.

Los equipos europeos de producto, alianzas y desarrollo de negocio que estén planificando sus hojas de ruta para 2026-2027 pueden solicitar una presentación técnica y comercial.

Medios / Alianzas: partnerships@zetexa.com | www.zetexa.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/zetexa-cierra-una-serie-de-importantes-acuerdos-europeos-un-ano-despues-de-su-victoria-en-barcelona-302895501.html