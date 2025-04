ZF mostrará en Motortec 2025 una visión de 360º sobre la gestión de talleres y flotas de vehículos

(Información remitida por la empresa firmante)

En Motortec 2025, que tendrá lugar entre los días 23 y 26 de abril en Madrid, ZF Aftermarket mostrará como gran novedad la interconexión de todo el ecosistema que rodea a los talleres en un entorno digital completo. Para ello, la firma contará con un espacio en el que ofrecerá un "viaje de 360º" a lo largo de todos los procesos de la gestión de talleres, flotas y vehículos en general para mostrar todo el poder de las nuevas soluciones digitales para la posventa de automoción

Madrid, 11 de abril de 2025.- ZF Aftermarket contará con un amplio stand en Motortec 2025 (7E04), donde recibirá a los visitantes para mostrar su visión sobre el presente y el futuro del mundo de la posventa de automoción.



"Cada vez más en el mundo de la automoción, todas las partes de los vehículos estarán controladas por software", explica Benoit Dessart, director de Soluciones Digitales de ZF Aftermarket. "Este cambio podría suponer un reto para los talleres, que también tendrán que volverse cada vez más digitales. Se trata de un auténtico cambio de modelo de negocio que se avecina para ellos".



A fin de abordar esta problemática, ZF se ha fijado dos objetivos clave:



• Aportar valor a los distintos segmentos de la automoción, ayudando al mercado de posventa a ser más eficiente a través de los datos de los vehículos



• Poner en contacto a los diferentes actores de la cadena de valor de este mercado en un ecosistema global que conectará clientes, distribuidores, socios, autónomos, etc.



Para exponer esta visión, ZF contará con una extensa área de exposición donde mostrará no solo las últimas novedades, sino también el resto de su oferta de soluciones digitales, un portfolio integral para todo tipo de vehículos (turismos, comerciales ligeros, industriales y buses), en un tour de 360º por todo el proceso de la gestión de vehículos desde la recepción hasta la entrega.



• Para la recepción, ZF presenta como novedad, ZF [pro]Manager, un completo CRM para talleres



• Para el diagnóstico, ZF [pro]Diagnostics, otra novedad, aporta diagnosis multimarca para todo tipo de vehículos



• Para reparación y mantenimiento, ZF ofrece soluciones en función del segmento (ZF [pro]Tech para turismos y LCV; ZF [pro]Service, para vehículos industriales; Vandy, para furgonetas; Bus Connect, para buses; y SCALAR, para camiones y tráileres)



• Por último, en lo que sería la entrega del vehículo, de nuevo el CRM con ZF [pro]Manager



Un modelo de precios disruptivo

En línea con su estrategia de facilitar el acceso de los talleres y otros actores a soluciones digitales que les permitan transformar su negocio, ZF Aftermarket ha incorporado a su oferta un modelo de precios disruptivo, basado en suscripciones. Este modelo permite que talleres de cualquier tipo y tamaño se beneficien de todo este ecosistema digital sin necesidad de inversiones iniciales en hardware y con cuotas sumamente competitivas adaptadas a sus necesidades y a su presupuesto. ZF es, en la actualidad, el único proveedor que ofrece este modelo.



Compromiso con España como foco de talento

Con más de 1.500 empleados en España, el mercado ibérico es esencial para ZF, y así lo demuestra el despliegue que la compañía ha hecho para mostrar toda su oferta en Motortec 2025. La compañía pretende ser una referencia para generar talento digital en un sector como el de posventa de automoción, típicamente industrial. En línea con su estrategia actual, la firma está invirtiendo especialmente en puestos de alta cualificación, sobre todo relacionados con lo digital: data science, data architecture, data engineering, etc).



"Queremos luchar contra el problema número uno de este sector, que es la falta de mecánicos cualificados, y por eso queremos convertir la filial ibérica de ZF en un foco de talento", asegura Benoit Dessart. Como muestra de este compromiso, ZF da formación a más de 3.500 profesionales cada año en España en todos los ámbitos de la automoción.







