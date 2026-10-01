Zhone Technologies anuncia la adquisición de Tellabs Access, LLC

La operación refuerza el liderazgo de Zhone en acceso de banda ancha, redes LAN ópticas empresariales y soluciones de red de misión crítica

(Información remitida por la empresa firmante)

PLANO, Texas, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Zhone Technologies, Inc. ("Zhone" o la "empresa") anunció hoy que, a través de una filial, ha completado la adquisición de Tellabs Access, LLC, un proveedor de soluciones de redes de acceso de banda ancha y LAN óptica que presta servicios a clientes de los sectores empresarial, gubernamental, educativo, sanitario, de transporte y de telecomunicaciones en toda Norteamérica. No se han dado a conocer los términos de la adquisición.

La adquisición combina dos respetadas organizaciones de tecnología de telecomunicaciones con productos, clientes y experiencia en el mercado complementarios. Las capacidades conjuntas de Zhone y Tellabs ofrecerán una cartera global ampliada de soluciones de acceso por fibra, LAN óptica, redes empresariales y banda ancha de nivel operador, diseñadas para ayudar a los proveedores de servicios, empresas y clientes del sector público a modernizar y asegurar su infraestructura de comunicaciones.

Tellabs aporta una reconocida plataforma de LAN óptica, una importante base de clientes instalada, amplias relaciones en los sectores gubernamental y empresarial, y décadas de experiencia en redes. La operación refuerza la capacidad de Zhone para atender a clientes en una gama más amplia de aplicaciones, al tiempo que acelera las oportunidades de crecimiento en los mercados de gobierno, educación, salud, transporte y redes empresariales.

Comentario de la dirección

"La adquisición de Tellabs representa un hito importante en la estrategia de crecimiento de Zhone. Al unir a dos organizaciones con una profunda experiencia en telecomunicaciones, sólidas relaciones con los clientes y tecnologías altamente complementarias, estamos creando una plataforma más robusta para la innovación en productos y servicios, así como para la generación de valor a largo plazo. Esperamos dar la bienvenida al equipo de Tellabs y continuar invirtiendo en soluciones que ayuden a nuestros clientes a construir y operar la próxima generación de redes de comunicaciones", afirmó ClaytonZekelman, presidente del consejo y consejero delegado de ZhoneTechnologies.

RichSchroder, presidente y consejero delegado de Tellabs, añadió: "Tellabs cuenta con una larga trayectoria en el suministro de soluciones de red de misión crítica a clientes de los sectores empresarial, gubernamental y de proveedores de servicios. La unión con Zhone genera nuevas oportunidades para expandir a nivel mundial nuestra cartera de tecnologías, mejorar la atención al cliente y acelerar el crecimiento. Nos entusiasma lo que Zhone y Tellabs lograrán juntos".

Zhone tiene previsto colaborar estrechamente con los empleados, clientes, socios de canal y proveedores de Tellabs para garantizar una transición fluida y la continuidad en el suministro de soluciones de red líderes en el sector. La empresa espera que las operaciones comerciales habituales continúen durante todo el proceso de integración. Esta operación refleja el compromiso de Zhone con la inversión a largo plazo en infraestructura de comunicaciones y en el éxito de sus clientes.

Acerca de Zhone Technologies

ZhoneTechnologies es un proveedor de soluciones de acceso por fibra, redes de banda ancha, conmutación Ethernet y gestión de redes que presta servicios a operadores de telecomunicaciones, empresas, compañías de servicios públicos, municipios y organismos gubernamentales de todo el mundo. Con sede en Plano, Texas, Zhone ofrece tecnologías que permiten una conectividad de banda ancha fiable, segura y escalable.

Acerca de Tellabs

Tellabs es una empresa de redes de telecomunicaciones especializada en soluciones de LAN óptica, acceso de banda ancha y redes basadas en fibra para clientes de los sectores empresarial, gubernamental, educativo, sanitario y de transporte, así como para proveedores de servicios. Con sede en Carrollton, Texas, Tellabs se ha ganado una reputación por ofrecer infraestructura de red y servicios profesionales seguros y fiables.

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