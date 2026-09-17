Zhou Jianjun de Huawei presenta una solución AIDC interactiva con la red para maximizar los tokens por vatio

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Conferencia sobre el Desarrollo de Energía Verde y la Exposición Internacional de Energía Digital 2026 se inauguraron en Shenzhen. Zhou Jianjun, vicepresidente de Huawei y presidente de Marketing, Ventas y Servicios Globales de Huawei Digital Power, asistió a la ceremonia de apertura y presentó la solución de centro de datos de IA (AIDC) interactiva con la red eléctrica de Huawei durante la sesión de presentación de logros clave del sector. Esta solución tiene como objetivo abordar los nuevos desafíos asociados a la construcción de centros de datos de IA en la era de la inteligencia artificial, tales como el suministro de energía, la alimentación y disipación de calor de alta densidad, y la complejidad de la entrega, operación y mantenimiento, mediante el aprovechamiento de una sinergia a nivel de sistema entre la computación y la energía para maximizar la relación de tokens por vatio.

La era de la fábrica de tokens: computación y potencia profundamente acopladas

La industria mundial de la IA está acelerando rápidamente su transición de la fase de I+D al despliegue a gran escala. La rápida evolución de los modelos de gran tamaño y la creciente demanda de aplicaciones de IA están impulsando un crecimiento exponencial en el consumo de tokens. Al constituir la unidad básica para la invocación, el consumo y la facturación de servicios de IA, los tokens adquieren un valor cada vez mayor. Las principales empresas tecnológicas mundiales, los operadores, los proveedores de servicios en la nube y las compañías energéticas están intensificando sus inversiones en infraestructura de IA. Los centros de datos de IA (AIDC) están escalando desde los megavatios tradicionales hasta cientos de megavatios o incluso gigavatios. El suministro y la obtención de energía, la refrigeración en escenarios de computación de alta densidad, las capacidades de entrega, operación y mantenimiento, así como la velocidad de construcción, se han convertido en nuevos desafíos para el desarrollo de los AIDC.

Zhou Jianjun afirmó: "La electricidad es esencial para la computación. Hoy en día, en la era de la IA, el arranque, el apagado y las fluctuaciones de carga de un gran complejo de centros de datos de IA (AIDC) pueden afectar a las operaciones de la red eléctrica". Destacó que, a medida que aumenta la penetración de las energías renovables, la propia red eléctrica evoluciona: la fortaleza de la red local disminuye, mientras que la volatilidad y la incertidumbre se incrementan. Los futuros centros de datos de IA no solo deben adaptarse a redes débiles y mantener un funcionamiento estable durante las fluctuaciones del suministro, sino también apoyar a la red y convertirse en nodos clave "amigables con la red". Por ello, la integración de generación, red, carga y almacenamiento se ha convertido en una opción inevitable para el desarrollo de los centros de datos de IA.

"3+1": Redefinición de una solución AIDC interactiva con la red a nivel de sistema

Huawei propone una redefinición del sistema "3+1" en tres ámbitos —vatios (electricidad), bits (digital) y calor (térmico)—, junto con el modelo de construcción, para crear una solución AIDC interactiva con la red.

El núcleo de la redefinición es el siguiente:

Vatio (electricidad): Pasar de un consumo de energía estable a dar soporte a la red eléctrica.

En cuanto a la integración de generación, red y almacenamiento, Huawei mejora la adaptabilidad de las instalaciones AIDC a redes eléctricas débiles y a grandes fluctuaciones de carga mediante el control de formación de red y la sinergia con el almacenamiento de energía. La serie FusionSolar —la primera del sector de inversores de 1000 V con capacidad de formación de red— y LUTERRA —la primera plataforma ESS (sistema de almacenamiento de energía) de 1000 V del mundo con tecnología Smart String Grid Forming—, ambas lanzadas por Huawei, han impulsado significativamente la capacidad de formación de red de las energías renovables. Por el lado de la carga, Huawei desarrolla un enrutador de energía integrado con capacidad de formación de red, basado en tecnología de transformadores de estado sólido (SST). Además, Huawei se ha convertido en el primer proveedor del sector en superar la prueba de amortiguación de oscilaciones de banda ancha realizada por el Instituto de Investigación de Aparatos Eléctricos de Shanghái, impulsando así la evolución de los sistemas UPS en la era AIDC: pasando de ofrecer simplemente un "suministro eléctrico fiable" a ser sistemas "amigables con la red".

Calor (térmico): de la "fiabilidad de los componentes individuales" a la "fiabilidad de todo el sistema".

La clave de la refrigeración líquida en los centros de datos de IA no reside únicamente en la refrigeración, sino en la capacidad de control; no solo en la fiabilidad de los componentes individuales, sino en la fiabilidad de todo el sistema, desde los chips hasta las fuentes de refrigeración. La Unidad de Gestión Térmica (TMU) de Huawei y su sistema de refrigeración líquida a escala de megavatios (MW) con tecnología de IA establecen un modelo de refrigeración de alta fiabilidad para la industria de los centros de datos de IA.

Bit (digital): de la "operación y el mantenimiento pasivos" a la "detección proactiva".

Se aprovechan las capacidades de la IA para redefinir las operaciones, permitiendo a AIDC lograr una detección, optimización y protección proactivas.

Modelo de construcción: de la "ingeniería tradicional" a la "producción y prefabricación".

AIDC ya no puede depender exclusivamente de los métodos de ingeniería tradicionales. Mediante la producción, la prefabricación y la modularización, Huawei traslada la complejidad a la fábrica, ofrece simplicidad a los clientes y acelera el despliegue de la capacidad de cómputo.

Innovación a nivel de sistema para la próxima generación de AIDC

La solución AIDC de Huawei, capaz de interactuar con la red eléctrica, no constituye una simple innovación a nivel de producto, sino una solución integral basada en la innovación a nivel de sistema. Su valor fundamental es claro y convincente: garantiza un funcionamiento estable y altamente fiable para una capacidad de cómputo de gran valor, genera más tokens por vatio gracias a una elevada eficiencia energética, permite un despliegue más rápido de dicha capacidad mediante una entrega ágil y ofrece soporte a la red eléctrica con funcionalidades compatibles con la misma, a pesar de representar una carga de gran magnitud.

Zhou Jianjun afirmó: "La IA está inaugurando una nueva era industrial. En respuesta a las oportunidades que brinda la transformación de la industria AIDC, Huawei integra profundamente tecnologías digitales, electrónica de potencia, gestión térmica y gestión del almacenamiento de energía. La compañía se centra en los nuevos sistemas eléctricos y en áreas clave de la AIDC para desarrollar capacidades integrales en generación de energía renovable, formación y conexión a la red, suministro eléctrico para computación de alta densidad, refrigeración líquida y sinergia entre computación y energía. Huawei está dispuesta a colaborar con clientes y socios de todo el mundo para impulsar un desarrollo de la industria AIDC que sea innovador, sostenible y de alta calidad, permitiendo que cada vatio genere más tokens e impulsando el avance de la era de la IA".

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