ZICC: El increíble mercado de Yiwu

PEKÍN, 15 de enero de 2025/PRNewswire/ -- En Yiwu, David W. Ferguson, editor jefe honorario de inglés de Foreign Languages Press y autor de China's Development in the New Era - the Zhejiang Experience, encontró muchas cosas increíbles.

"¿Por qué esta joven claramente inteligente y consumada, con un título en finanzas y contabilidad y una maestría en economía, vende juguetes de peluche en un puesto del mercado en Yiwu?" Un vendedor en el Mercado de Comercio Internacional de Yiwu llamó su atención.

Esta niña, que pasó su infancia en el mercado, se fue a estudiar al Reino Unido a la edad de 16 años. Después de completar su maestría, regresó al mercado. Su familia, junto con decenas de miles de empresarios individuales en Yiwu, ha creado el mercado de pequeños productos básicos más grande del mundo.

El Centro de Comunicación Internacional de Zhejiang (ZICC) y Foreign Languages Press lanzaron conjuntamente el primer episodio, Decode China: the Incredible Yiwu Market, invitando a Ferguson a compartir la historia de Yiwu. Manténganse al tanto.

Co-producción de Zhejiang International Communication Center y Foreign Languages Press

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2598549/video.mp4

