ZICC: Un puente de promesa

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 22 de octubre se celebró en Bélgica el 25.º aniversario de la relación de hermanamiento entre la provincia china de Zhejiang y la provincia belga de Flandes Occidental. Asistieron al evento Su Alteza Real la Princesa Astrid de Bélgica, representantes de la Embajada de China en Bélgica, la Misión de China ante la UE, funcionarios gubernamentales de Zhejiang y Flandes Occidental, y amigos de diversos sectores de ambos países, todos reunidos para celebrar la duradera amistad que se ha extendido por un cuarto de siglo.

Bélgica es un socio comercial clave para China dentro de la UE, y Brujas, capital de Flandes Occidental, debe su nombre a la palabra flamenca que significa "puente". En 2014, el presidente chino, Xi Jinping, pronunció un importante discurso en el Colegio de Europa de Brujas, revitalizando las relaciones entre China y la UE y fortaleciendo el "puente" de cooperación entre Zhejiang y Flandes Occidental.

En los últimos 25 años, dos gobernadores sucesivos de Flandes Occidental han visitado Zhejiang un total de 22 veces. El actual gobernador, Carl Decaluwé, ha realizado 14 visitas. Cada una de estas visitas brindó la oportunidad de profundizar en el conocimiento de Zhejiang y de China.

Este hito también marca la culminación de un proyecto documental de tres años, en el que un equipo de periodistas recorrió 9.200 kilómetros para realizar entrevistas en Bélgica y en diversas regiones de China, como Zhejiang, Shanghái, Pekín y Yunnan. El proyecto ofrece una visión general de la cooperación entre ambas provincias en áreas como puertos y transporte marítimo, comercio y economía, educación, sanidad y tecnología.

En 2025, mientras China y la UE celebran el 50.º aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas, el vídeo reflexiona sobre las personas que desafiaron las adversidades para construir el "puente" que conecta China y Europa. Por primera vez, Zhejiang Daily Press Group, el Centro de Comunicación Internacional de Zhejiang y Focus & WTV de Bélgica unen sus fuerzas para descubrir a los testigos, participantes y narradores de esta extraordinaria trayectoria. Cuando los destinos de familias e individuos se entrelazan con el curso de la historia, se convierten en aliados que se mantienen unidos en las buenas y en las malas: verdaderos "constructores de puentes" que forjan lazos de amistad duraderos.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2805528/A_Bridge_of_Promise.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zicc-un-puente-de-promesa-302595463.html