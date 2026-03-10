ZigZag Expo Retail incorpora nuevos participantes y consolida su posición en el sector - beon Worldwide

Madrid, 10 de marzo.- ZigZag Expo Retail, la primera feria de expansión retail de la Península Ibérica, continúa avanzando en su posicionamiento como nuevo punto de encuentro estratégico del sector con la confirmación de sus primeros expositores y el anuncio de su keynote speaker para la ZigZag Party. Grandes firmas como Savills, CBRE, Aretail, Sambil o Kiabi han confirmado ya su participación como expositores en la feria, reforzando desde esta primera edición el perfil cualificado y transversal del evento. Cuatro actores de referencia que representan ámbitos clave del ecosistema retail: diseño y ejecución de espacios comerciales, consultoría inmobiliaria, asesoramiento estratégico y gestión de grandes complejos comerciales. El evento cuenta además con el impulso y la organización de beon. Worldwide, compañía especializada en la creación y producción de eventos y experiencias de gran formato, que apuesta por posicionar ZigZag Expo Retail como una nueva plataforma de conexión entre marcas, operadores y profesionales del sector retail.

El evento cuenta además con el apoyo de distintos partners sectoriales, entre ellos Just Retail, media partner que contribuirá a amplificar la visibilidad de esta primera edición entre los profesionales del retail y la expansión comercial.

Estas incorporaciones consolidan a ZigZag Expo Retail como un espacio orientado a generar oportunidades reales de crecimiento, donde marcas, franquicias, operadores, propietarios y consultores pueden conectar directamente para impulsar sus planes de expansión y desarrollo.

Víctor Küppers, keynote speaker de la ZigZag Party

Como una de las grandes novedades del programa, ZigZag Expo Retail ha confirmado la participación de Víctor Küppers como keynote speaker de la ZigZag Party, el encuentro social que se celebrará el 15 de abril como cierre de la primera jornada de feria.

De origen holandés, Víctor Küppers es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, doctor en Humanidades y conferenciante especializado en motivación,

liderazgo y gestión de actitudes. Ha sido vicepresidente de Barna Consulting Group y Assistant Professor en IESE, y actualmente compagina la docencia universitaria con una intensa labor divulgativa a través de conferencias y publicaciones.

Autor del reconocido libro “El efecto de la actitud”, Küppers centra su trabajo en la importancia del entusiasmo, la pasión y la actitud como factores diferenciales del valor profesional, una visión que encaja con el espíritu de ZigZag: un evento donde el crecimiento no se entiende solo desde la estrategia, sino también desde las personas.

Un punto de encuentro en plena expansión

ZigZag Expo Retail se celebrará los días 15 y 16 de abril de 2026 en Madrid, con un formato 100% profesional y un enfoque especializado en expansión, inversión y alianzas estratégicas dentro del sector retail.

La organización prevé seguir anunciando nuevas incorporaciones en las próximas semanas, tanto en el área expositiva como en el programa de contenidos, con el objetivo de convertir ZigZag Expo Retail en una cita de referencia para los profesionales que están definiendo el futuro del retail.

Ya disponibles las entradas para ZigZag Expo Retail 2026

La organización ha abierto oficialmente la venta de entradas para asistir a la primera edición de ZigZag Expo Retail. Los profesionales interesados en formar parte de este nuevo punto de encuentro del sector ya pueden adquirir su acreditación a través de la web oficial del evento.

Toda la información sobre modalidades de acceso, participación y programa está disponible en: zigzagexpo.com/es.

Sobre ZigZag Expo Retail

ZigZag Expo Retail está promovida por 1.99 Retail Podcast, un proyecto de Carlos Vila y Jordi Farré que se posiciona como podcast líder en el sector del retail, junto a beon. Worldwide, grupo de empresas líder en servicios integrales de organización de eventos, publicidad, comunicación, producción, entretenimiento y tecnología que opera en todo el mundo.

Contacto

Emisor: ZigZag Expo Retail

Contacto: beon. Worldwide

Número de contacto: 915 798 230