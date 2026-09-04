ZIMMERMANN presenta su colección Otoño 2026 en una valla publicitaria parisina

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Tras el debut en junio de la primera campaña publicitaria exterior de la marca de lujo australiana ZIMMERMANN en París, este septiembre se presentará en el número 10 de la rue Royale, entre la Place de la Concorde y la Place de la Madeleine. Un paso significativo para consolidar a París como el segundo hogar de la marca, después de Sídney.

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Durante todo el mes, la valla publicitaria celebra el lanzamiento de la colección Otoño 2026, Trailblazer, fotografiada por Anthony Seklaoui y protagonizada por Apolline Rocco Fohrer, que exhibe el vestido de lencería Valient en color azul bígaro oscuro.

La colección Otoño 2026 transmite confianza, fuerza y determinación, inspirándose en historias de mujeres que marcaron la diferencia, arriesgándose y rompiendo barreras. La colección equilibra la funcionalidad y la feminidad; las siluetas esculturales, la sarga estructurada y los trajes de lana relajados evocan influencias deportivas, uniformes y ropa de trabajo, para luego transformarse en un boudoir de noche, con sastrería con encaje, superposiciones inspiradas en la lencería y detalles de corsé. Los accesorios, entre los que destaca la renovada línea de bolsos 'Cloud 91', completan el glamour sofisticado de inspiración años 20 que caracteriza a la colección.

ZIMMERMANN transmite un espíritu de confianza, independencia, alegría y feminidad.

ACERCA DE ZIMMERMANN

Las hermanas Nicky y Simone Zimmermann fundaron su marca homónima en 1991 en Sídney, Australia. ZIMMERMANN es reconocida por su estética distintiva: una fusión perfecta de sofisticación femenina, colores vibrantes y estampados únicos. Reconocida mundialmente por su enfoque innovador en el diseño y la artesanía, ZIMMERMANN ha redefinido el lujo moderno con colecciones que celebran el optimismo y la feminidad.

Contacto para medios: Pr@zimmermann.com

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