ZKONG causa sensación en NRF Europe 2025 con su nuevo ESL en forma de barra

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La primera edición del NRF Retail's Big Show Europe, celebrada del 16 al 18 de septiembre, ha finalizado con éxito en París, reuniendo a casi 500 empresas de tecnología para el sector minorista. El evento no solo destacó la influencia global de NRF, sino que también demostró cómo el impacto de la tecnología para el sector minorista se está expandiendo desde Norteamérica hasta Asia-Pacífico, llegando a Europa y alcanzando el mercado global en general.

ZKONG presentó su cartera completa de soluciones de visualización inteligente en NRF Europe 2025, demostrando cómo sus equipos locales y sus soluciones integrales de producto están fortaleciendo las conexiones en el panorama global del comercio minorista inteligente.

Impulsando una comunicación más inteligente en las tiendas

Actualmente, el sector minorista europeo está entrando en una nueva fase definida por la digitalización y la sostenibilidad, donde la experiencia del cliente, la eficiencia operativa y las prácticas ecológicas se han vuelto esenciales. Las pantallas inteligentes se consideran ahora una herramienta crucial para mejorar la interacción con el comprador y la presencia de la marca.

En la feria, ZKONG presentó una gama completa de soluciones para el comercio minorista inteligente, incluyendo etiquetas electrónicas de estante (ESL) basadas en tecnología de papel electrónico y pantallas LCD dinámicas. Desde precios y promociones hasta merchandising y storytelling de marca, la oferta de ZKONG refleja su visión de "Impulsar mejores conexiones a través de soluciones de visualización inteligente".

ESL: Disponible en tamaños de 1,5 a 13,3 pulgadas, ofrece opciones flexibles para satisfacer las diversas necesidades de visualización de precios e información.

Pantallas LCD: Ofrecen imágenes dinámicas y ricas que crean una comunicación en tienda más versátil y campañas de marketing impactantes.

En conjunto, estas tecnologías permiten a los minoristas europeos lograr operaciones de tienda más eficientes y sostenibles.

Debut de la Serie Arrow: Redefiniendo la comunicación en las tiendas

Con su debut europeo, las nuevas etiquetas ESL con forma de barra de ZKONG, la Serie Arrow, reinventan el etiquetado en lineales más allá del modelo tradicional de "un SKU, una etiqueta". Disponible en 30, 45 y 60 cm, la Serie Arrow consolida la información del producto en filas completas de lineales, optimizando el espacio y garantizando una presentación visual uniforme, ideal para entornos minoristas de alta densidad.

Con una estructura ultradelgada todo en uno con expansión modular, Arrow simplifica la instalación y reduce los costes de mantenimiento. Su pantalla de papel electrónico de cuatro colores permite a los minoristas cambiar de fondo y plantilla al instante, destacando precios, promociones y características del producto con mayor impacto.

A través de la plataforma en la nube de ZKONG, los minoristas pueden gestionar múltiples SKU con funciones de escaneado para encuadernar, edición con arrastrar y soltar, y actualizaciones de plantillas en tiempo real, logrando el equilibrio perfecto entre eficiencia operativa y gestión intuitiva.

Alcance global, experiencia local

La presencia de ZKONG en NRF Europe 2025 destaca no solo su innovación en hardware inteligente y soluciones de visualización, sino también su creciente presencia global. Desde la fundación de su filial europea en Düsseldorf (Alemania) en 2024, ZKONG ha construido una sólida red de servicios en toda la UE, ofreciendo un servicio de ventas y asistencia técnica rápido y localizado.

De cara al futuro, ZKONG seguirá colaborando con socios locales para explorar todo el potencial del comercio inteligente en Europa. Al impulsar la integración entre sistemas del papel electrónico y otras tecnologías de visualización, la empresa busca fomentar operaciones minoristas más eficientes y sostenibles, configurando un nuevo futuro digital junto con socios minoristas globales.

Acerca de ZKONG

ZKONG es un proveedor global de soluciones de comercio inteligente e IoT, especializado en etiquetas electrónicas para estanterías (ESL), pantallas inteligentes LCD y sistemas de plataformas en la nube. Si desea más información, visite la página web: www.zkong.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2780569/3_03.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2757905/ZKONG_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zkong-causa-sensacion-en-nrf-europe-2025-con-su-nuevo-esl-en-forma-de-barra-302567602.html