ZKONG presenta soluciones de venta minorista inteligente de próxima generación en EuroShop 2026

DÜSSELDORF, Alemania, 27 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- En EuroShop 2026, la feria líder mundial en comercio minorista, ZKONG tuvo una presencia destacada, presentando sus últimas tecnologías para el comercio inteligente a un público global. Con motivo del 60º aniversario de EuroShop, la edición de este año presenta la mayor superficie de exposición de su historia, con un enfoque más amplio en el comercio inteligente como tema central que define el futuro del comercio físico. Bajo el lema "Un paso más inteligente, un paso más ecológico", ZKONG presentó una cartera integrada de hardware inteligente para comercio minorista y soluciones de software de apoyo, diseñadas para mejorar la eficiencia operativa y promover la sostenibilidad en los entornos minoristas modernos.

Mientras EuroShop celebra seis décadas de evolución en el sector, el debate se está desplazando más allá de las meras mejoras de eficiencia hacia la resiliencia a largo plazo, la optimización energética y el crecimiento responsable. La presencia de ZKONG en la feria refleja directamente esta transición.

Diseño innovador de ESL para comercios de alta densidad

Uno de los aspectos más destacados es la Serie Arrow, la distintiva Etiqueta Electrónica de Estante (ESL) de formato largo de ZKONG. Diseñada para entornos minoristas con múltiples referencias y un uso intensivo de la información, su estructura alargada permite consolidar múltiples puntos de datos de producto en un único expositor. Esto reduce la necesidad de señalización adicional, a la vez que mejora la claridad en los estantes y el aprovechamiento del espacio.

Junto con Arrow, ZKONG lanzó oficialmente la nueva Serie Quantum ESL en EuroShop 2026. Con un bisel ultrafino y una relación pantalla-cuerpo mejorada, Quantum maximiza el espacio útil de exhibición en el mismo espacio. Los minoristas pueden presentar información de precios y promociones más completa sin ampliar los estantes ni aumentar el material impreso, lo que favorece una ejecución visual más impactante y prácticas de comercialización más sostenibles.

Toby Lu, director de operaciones de ZKONG Europa, comentó: "Al aumentar la eficiencia de la información y reducir el consumo energético de las pantallas, permitimos a los minoristas avanzar operativa y sosteniblemente al mismo tiempo; ese es el verdadero significado de 'Un paso más inteligente, un paso más ecológico'."

Soluciones minoristas integradas en todos los mercados

Todas las innovaciones se basan en las capacidades de software integradas de ZKONG, lo que permite la gestión centralizada de precios, promociones e información de productos en toda la red de tiendas. Para los minoristas europeos que operan en varios países, este enfoque proporciona un mayor control operativo, una ejecución consistente y una menor dependencia de los procesos manuales.

Al combinar hardware de visualización inteligente con herramientas de software dedicadas, los minoristas pueden optimizar los flujos de trabajo, minimizar las discrepancias de precios y optimizar la asignación de recursos a gran escala, generando mejoras medibles en eficiencia y transparencia.

Impulsando el comercio minorista inteligente con la sostenibilidad en mente

Además de su cartera ESL, ZKONG presentó soluciones de pantalla LCD inmersivas que combinan un funcionamiento de bajo comsumo con la gestión centralizada de contenido digital. Juntas, estas tecnologías conforman un ecosistema minorista conectado donde los sistemas inteligentes y los objetivos de sostenibilidad se alinean.

Para ZKONG, EuroShop 2026 representa más que una simple exhibición de productos. Refleja un compromiso continuo con el mercado europeo y con el desarrollo de tecnologías minoristas que respalden las prioridades ESG a largo plazo. Al combinar la innovación en pantallas de bajo consumo, una arquitectura de sistemas escalable y un diseño de soluciones responsable, ZKONG posiciona el comercio minorista inteligente como una base práctica para un futuro comercial más verde y resiliente.

Acerca de ZKONG

ZKONG es un proveedor global de soluciones inteligentes para comercio minorista e IoT, especializado en etiquetas electrónicas para estanterías (ESL), pantallas inteligentes LCD y sistemas de plataformas en la nube. Para más información, visite: www.zkong.com

