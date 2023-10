¿Un Zombi cobraría el seguro de vida? en SegurChollo lo aclaran

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de octubre de 2023.-

Aprovechando Halloween, en SegurChollo han hecho el ejercicio de saber que pasaría con los seguros de vida al convertirse en zombis

Lo primero es recordar cuales son los dos motivos principales por los que se cobra un seguro de vida.



• El primero es el fallecimiento del asegurado por cualquier causa. En este caso son los herederos o la persona que ha designado el asegurado quien cobra el seguro



• El segundo es invalidez absoluta y permanente. En este otro caso sería el propio asegurado quien cobraría el dinero.



Una vez que esta esto claro, lo siguiente es saber que significa convertirse en zombi; Según la RAE es "un cadáver reanimado mediante prácticas de brujería" aunque popularmente se identifican más como muertos vivientes después de una infección o algún tipo de apocalipsis.



La mitad de la plantilla de SegurChollo ha expresado diferentes motivos a favor de pagar el seguro de vida. Estos son los más interesantes:



• Riesgo desconocido y excepcional: La existencia de "muertos vivientes" podría considerarse un riesgo desconocido y excepcional al momento de la suscripción del contrato. Si el contrato no excluye específicamente esta condición, los herederos podrían alegar que el riesgo era desconocido y, por lo tanto, deben recibir el pago del seguro.



• Cumplimiento del contrato de seguro en caso de invalidez: Si el contrato de seguro especifica que el pago se realizará en caso de invalidez absoluta, la condición de "muerto viviente" puede ser considerada una forma extrema de invalidez, entonces el propio zombi tendría un fuerte argumento para reclamar el pago. En este escenario, el contrato simplemente se estaría cumpliendo según sus términos.



• Redefinición de invalidez: La transformación en un "muerto viviente" podría verse como una nueva forma de invalidez que no estaba contemplada cuando se redactó el contrato de seguro. Dado que los contratos de seguro a menudo están sujetos a interpretación, los herederos o el propio asegurado podría argumentar que la situación extraordinaria de ser un "muerto viviente" cumple con los requisitos de invalidez absoluta establecidos en el contrato.



• Naturaleza debilitante de ser un "muerto viviente": Si se puede demostrar que la transformación en un "muerto viviente" resulta en una pérdida completa de la capacidad física y mental, equivalente o incluso superior a la invalidez absoluta típica, entonces se podría argumentar que los herederos merecen la compensación según los términos del contrato.



• Cumplimiento de los términos del contrato en caso de fallecimiento: Si el contrato de seguro de vida no especifica de manera clara y precisa las circunstancias en las que se pagará, y simplemente establece que la aseguradora pagará a los beneficiarios en caso de la muerte del asegurado, podría haber margen para argumentar que una transformación en zombi constituye una forma de "muerte". Esto depende de la redacción exacta del contrato y de cómo se interprete legalmente.



Aunque también ha habido muchos argumentos en contra de pagar el seguro de vida.



• Ambigüedad en la definición de muerte: Normalmente los contratos de seguros pueden no proporcionan una definición precisa de lo que se considera "muerte". En este caso, podría haber espacio para interpretaciones creativas, como argumentar que un zombi sigue técnicamente "vivo" de alguna manera, pero en un estado no convencional. Por lo que no pueden cobrar el seguro de vida.



• Fraude o engaño: Si alguien intentara hacer creer a la aseguradora que se ha convertido en zombi para que los beneficiarios reciban el pago del seguro, estarían involucrados en un acto de fraude, lo que podría tener graves consecuencias legales.



• Normativas y regulaciones: Los seguros están regulados por leyes y normativas específicas, que generalmente exigen que la causa de la muerte sea verificable y documentada por profesionales de la salud o forenses. En el caso de los zombis, no habría evidencia médica o forense que respalde la afirmación de la muerte.



• Definición ambigua de invalidez: Uno de los principales argumentos en contra sería la ambigüedad en la definición de invalidez. Si el contrato de seguro no especifica claramente que la transformación en un "muerto viviente" se considera una forma de invalidez, los herederos tendrían dificultades para justificar el pago en ausencia de una definición precisa en el contrato.



En general en SegurChollo, ante esta hipotética situación, piensan que es más probable cobrar el seguro de vida a través de la cláusula de invalidez absoluta y permanente que bajo la de fallecimiento por cualquier causa.



La cláusula de fallecimiento no se aplica ya que no es posible certificar la muerte de la persona, ya que pasa a un estado nuevo de muerto viviente. Pero si puede considerarse como motivo del pago del seguro una invalidez absoluta y permanente ya que ser un zombi puede ser considerada una forma extrema de invalidez.



"El principal problema es que no está claro si el zombi será capaz de contratar un abogado para pleitear con la compañía y conseguir el pago del seguro".



SegurChollo es el comparador especializado en seguros que protegen a las personas como son los seguros de vida, salud y decesos.







