(Información remitida por la empresa firmante)

- Zoomex lanza una iniciativa para aumentar sus ganancias a medida que la inflación impulsa un cambio hacia la eficiencia del capital en los mercados de criptomonedas

La plataforma destaca la creciente demanda de rentabilidad y estrategias sistemáticas, ya que la incertidumbre en los tipos de interés está transformando el comportamiento de los usuarios.

VICTORIA, Seychelles, 30 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- La plataforma de intercambio de criptomonedas Zoomex ha presentado una nueva iniciativa para los usuarios centrada en sus productos para generar ganancias, a medida que la creciente inflación y las expectativas inciertas sobre las tasas de interés continúan transformando la forma en que los operadores gestionan su capital en los mercados de activos digitales.

Esta iniciativa surge en medio de un cambio más amplio en el comportamiento de los inversores. Con las tasas de interés elevadas en las principales economías y las condiciones macroeconómicas cada vez menos predecibles, los participantes del mercado buscan cada vez más no solo ejecutar operaciones, sino también gestionar el capital entre posiciones.

De la sincronización del mercado a la eficiencia del capital

Si bien la volatilidad sigue siendo una característica definitoria de los mercados de criptomonedas, Zoomex señala que la actividad de trading por sí sola ya no es suficiente en el entorno actual.

Según la plataforma, un problema clave es el capital inactivo: fondos que permanecen sin utilizar fuera de las posiciones activas.

"Tradicionalmente, los operadores se han centrado en la sincronización del mercado, pero en un entorno de altas tasas de interés, la pregunta más importante es qué sucede con el capital cuando no se invierte", afirmó Fernando, director de marketing de Zoomex.

Esta dinámica se hace más evidente a medida que los usuarios equilibran las oportunidades de trading a corto plazo con periodos de tenencia más largos, especialmente durante fases de incertidumbre macroeconómica.

Cambio en la industria: De herramientas fragmentadas a estrategias integradas

La creciente demanda de estrategias generadoras de rendimiento ha llevado a muchas plataformas a introducir productos de inversión. Sin embargo, estas ofertas suelen estar fragmentadas, lo que obliga a los usuarios a transferir activos a través de múltiples interfaces o a sacrificar flexibilidad en aras de la rentabilidad.

Según Zoomex, esta estructura limita la eficiencia del capital y añade complejidad operativa para los usuarios que intentan gestionar sus activos de forma dinámica.

En cambio, la plataforma considera el trading, la estrategia y la generación de ingresos como componentes interconectados de un enfoque más amplio de gestión de capital.

Un enfoque multicapa para la inversión continua de capital

Zoomex integra múltiples modos de inversión de capital en un único sistema, lo que permite a los usuarios cambiar de estrategia sin transferir fondos entre productos o plataformas.

El marco consta de:

Capa de trading — permitiendo a los usuarios capturar la volatilidad del mercado a través de spot y negociación de futuros

y Capa de estrategia — incluyendo herramientas como grid trading , diseñado para desplegar capital de forma sistemática en condiciones de mercado variables o inciertas

Capa de ganancias — permitiendo que los activos generen rendimientos cuando no se utilizan activamente en operaciones.

En conjunto, esta estructura favorece una utilización más continua del capital, ya sea mediante operaciones activas, estrategias automatizadas o la generación pasiva de rendimientos.

"El mercado ya no se trata solo de si entras o no en una operación", añadió Fernando. "Se trata de si tu capital sigue siendo productivo en diferentes condiciones de mercado".

Más allá de operar y obtener ganancias dentro de la plataforma, Zoomex también está ampliando las formas en que se puede utilizar el capital en situaciones reales con la introducción de la Zoomex Card.

La tarjeta permite a los usuarios acceder a sus activos digitales y gastarlos de forma más sencilla, reduciendo la brecha entre la gestión de capital en la plataforma y el uso financiero cotidiano. Al permitir que los activos permanezcan conectados al ecosistema Zoomex, los usuarios pueden mantener la flexibilidad y extender la utilidad de sus fondos más allá de los entornos de trading.

Este desarrollo refleja una visión más amplia de la eficiencia del capital, no solo en términos de generación de rendimiento o ejecución de operaciones, sino también en cuanto a la facilitación de la liquidez y la usabilidad en el día a día sin fricciones innecesarias.

Es importante destacar que el sistema está diseñado para seguir siendo accesible, reduciendo la necesidad de estrategias de asignación complejas o la gestión en múltiples plataformas.

Zoomex amplía el acceso a las herramientas de generación de ingresos mediante una nueva iniciativa para usuarios

Como parte de este cambio, Zoomex ha lanzado una nueva campaña para usuarios centrada en sus productos de generación de ingresos, con el objetivo de mejorar la accesibilidad para los nuevos usuarios de la plataforma.

La iniciativa está diseñada para guiar a los usuarios a través de las funciones de generación de ingresos, proporcionando puntos de entrada estructurados a estrategias generadoras de rendimiento en un momento en que las consideraciones sobre los tipos de interés son cada vez más importantes en las decisiones de inversión.

La empresa afirmó que la campaña tiene como objetivo simplificar el proceso de incorporación de nuevos usuarios, al tiempo que les ayuda a comprender cómo equilibrar la actividad comercial con la eficiencia del capital.

Beneficios para nuevos usuarios de Zoomex en marzo | 200 % TAE

Las plataformas evolucionan hacia sistemas de gestión de capital

Este desarrollo refleja una transición más amplia en el sector, donde las plataformas de negociación se evalúan cada vez más no solo por su rendimiento en la ejecución, sino también por su capacidad para respaldar la gestión de capital en diversas condiciones de mercado.

Métricas como:

la utilización del capital,

la accesibilidad a la rentabilidad

y la flexibilidad estratégica

están adquiriendo cada vez más importancia a la hora de que los usuarios las valoren.

"Los usuarios ya no tienen que elegir entre operar y obtener ganancias; esperan que ambas actividades se integren a la perfección en el mismo entorno", afirmó Fernando.

Ante la persistente incertidumbre macroeconómica, se prevé que el papel de las plataformas de criptomonedas se expanda más allá de la ejecución de operaciones, abarcando la gestión integral del capital.

En este contexto, la capacidad de mantener una asignación productiva del capital —incluso fuera de los periodos de mayor actividad— podría convertirse en un factor determinante para que los usuarios gestionen tanto la volatilidad como el crecimiento de su cartera a largo plazo.

Zoomex indicó que el desarrollo de sus productos seguirá alineándose con este cambio, centrándose en ofrecer estrategias de capital más eficientes, flexibles y continuas a usuarios de todo el mundo.

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