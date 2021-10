Zoomlion celebra el Día Mundial de la Alimentación 2021

Zoomlion Agricultural Machinery team work together with local Ugandans

-Zoomlion Agricultural Machinery celebra el Día Mundial de la Alimentación 2021 con acciones para impulsar la productividad alimentaria mundial

CHANGSHA, China, 15 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Agricultural Machinery of Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) responde al llamamiento del Día Mundial de la Alimentación, "Nuestras acciones son nuestro futuro", con acciones para seguir apoyando firmemente la industrialización, el proceso de modernización y el rápido desarrollo económico de la industria agrícola mundial.

"En vista de la pandemia de la COVID-19, mejorar la productividad agrícola y la producción sostenible de alimentos es cada vez más crítico para reducir el hambre en el mundo, especialmente en África", dijo Xiong Yanming, vicepresidente de Zoomlion y presidente de Zoomlion Agricultural Machinery. "Como empresa líder en la cooperación sino-africana en la industria de la fabricación de equipos, Zoomlion responde al tema del Día Mundial de la Alimentación con potentes acciones para mejorar la eficiencia de la producción agrícola y la calidad de la gestión con productos de alta calidad y servicios profesionales y eficientes."

Zoomlion Agricultural Machinery entró en el mercado africano en 2011 y ha exportado casi 3.000 unidades de equipos a países como Kenia, Túnez, Nigeria, Egipto, Sudáfrica y Etiopía, entre otros.

Durante la segunda Exposición Económica y Comercial de China en África (CAETE), inaugurada el 26 de septiembre, Zoomlion puso de relieve su "Solución África" para seguir promoviendo los intercambios y la cooperación con los países africanos en el ámbito de la mecanización agrícola. Con su ventajosa fuerza de I+D, Zoomlion ha personalizado y desarrollado productos de maquinaria agrícola que se adaptan mejor a las necesidades de los clientes locales, ha proporcionado apoyo técnico a los planes locales de maquinaria agrícola, ha ayudado a la financiación de la mecanización y ha formado a los talentos agrícolas locales para mejorar la eficiencia de la producción de alimentos en África.

En la actualidad, varias ofertas de productos de maquinaria agrícola de Zoomlion en África, como el tractor de rodillos de alta potencia PL2304, el tractor de rodillos RH904 y la cosechadora de trigo TE80, han recibido comentarios positivos de los clientes de África.

Este año, la empresa ha obtenido oficialmente la calificación de proveedor a largo plazo por parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), siendo el primer fabricante chino de maquinaria agrícola en recibir dicha calificación.

"Estamos encantados de convertirnos en proveedor oficial de UNOPS y seguiremos contribuyendo al desarrollo de la industria agrícola mundial", añadió el Xiong.

Acerca de Zoomlion

Fundada en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (1157.HK) es una empresa de fabricación de equipos de alta gama que integra maquinaria de ingeniería, maquinaria agrícola y servicios financieros. En la actualidad, la empresa vende 568 productos de vanguardia de 70 líneas de productos que abarcan 11 categorías importantes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1661424/1.jpg