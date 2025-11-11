ZOOMLION destaca las soluciones inteligentes para la agricultura híbrida en AGRITECHNICA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

HANOVER, Alemania, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) tuvo un exitoso debut en AGRITECHNICA 2025, presentando nueve exhibiciones que incluían maquinaria agrícola y aperos de labranza. La muestra destacó los últimos logros de la compañía en tecnología agrícola híbrida e inteligente, reflejando su compromiso constante con la innovación y la sostenibilidad en la agricultura global.

ZOOMLION presentó cuatro máquinas de nueva generación en el pabellón 5: los tractores híbridos DV3504, DQ2604 y DL1604, así como la cosechadora híbrida H7-600E de 480 CV. Diseñados para una agricultura a gran escala, inteligente y sostenible, estos tractores híbridos ofrecen gran potencia, eficiencia de combustible y mayor comodidad para el operador en un rango de potencia de 160 a 350 CV.

El tractor híbrido insignia DV3504 incorpora el sistema de tracción eléctrica inteligente y distribuida MIDD, patentado por Zoomlion, que proporciona 119 kN de tracción y un caudal hidráulico de 227 l/min. Satisface las altas necesidades de potencia de la agricultura a gran escala, a la vez que mejora la comodidad con una cabina insonorizada y un asiento con suspensión neumática.

Se transmitió en directo desde China una demostración del tractor híbrido Zoomlion DV3504, donde se pudo observar su desempeño en labores de rastrillado autónomo. Impulsada por el sistema Zpilot Pro, la presentación destacó la capacidad de Zoomlion para optimizar todo el proceso agrícola, desde la labranza y la siembra hasta el manejo de cultivos y la cosecha.

La demostración incluyó cinco puntos de vista simultáneos: imágenes aéreas de dron, cámaras delanteras y traseras del tractor, una pantalla en la cabina y la plataforma de gestión en la nube. Los asistentes observaron cómo el tractor generaba de forma autónoma trayectorias óptimas, ejecutaba diversas maniobras de giro, incluyendo giros en X, y mantenía una precisión centimétrica gracias a su sistema de fusión multisensor y posicionamiento de alta precisión.

La cosechadora H7-600E captó la atención del público con sus impresionantes datos de rendimiento: un 20 % más de eficiencia, una reducción de más del 30 % en la carga de trabajo del operador, un 70 % menos de componentes de transmisión, una fiabilidad un 50 % superior y un consumo energético un 30 % menor. Como la primera cosechadora híbrida inteligente de gran capacidad del mundo, combina un motor de 480 caballos de fuerza con una batería de 11,55 kWh, ofreciendo una potencia máxima de más de 600 caballos de fuerza.

La filial alemana de Zoomlion, RABE, también presentó tres nuevos implementos de alta gama: el arado inteligente SUPER ALBATROS, la cultivadora PHOENIX T 600 y la grada de discos PANDION M 500, que ofrecen soluciones agrícolas integrales adaptadas a diversas condiciones de suelo.

Liu Yuxin, director general de Zoomlion Agricultural Machinery, afirmó que la exposición representa un paso importante en la estrategia de la compañía: "Alta gama, internacional y de nueva energía". El Dr. Fu Ling, vicepresidente e ingeniero jefe de Zoomlion, destacó la importancia de aprovechar la experiencia en ingeniería de maquinaria para impulsar la hibridación y la inteligencia en los equipos agrícolas, contribuyendo así a una agricultura global más sostenible.

