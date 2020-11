Zoomlion lleva nueve líneas de productos líderes a bauma China 2020

Avances innovadores en transmisión en vivo, como tecnología ligera e interacción de voz

SHANGHAI, 20 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) exhibirá más de 50 conjuntos de productos de equipos de construcción de nueve líneas de productos en bauma China 2020 que cuentan con las últimas tecnologías de la compañía. La feria internacional abrirá sus puertas el 24 de noviembre en el Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).

Como el mayor expositor al aire libre del evento, Zoomlion mostrará grúas móviles, grúas torre, máquinas de hormigón, máquinas de movimiento de tierra, plataformas de trabajo aéreo, maquinaria de cimentación, así como vehículos industriales y equipos de mortero de mezcla seca.

La compañía lanzará su nuevo sector empresarial de maquinaria minera, incluyendo el lanzamiento de dos nuevos productos a medida que Zoomlion desarrolla equipos mineros más fiables, eficientes e inteligentes que se basan en sus sólidas bases y capacidades innovadoras.

"El tema de la exposición de Zoomlion en bauma China 2020 es 'Visión crea futuro'. Como creador de tendencias de la industria, Zoomlion confía en liderar la evolución tecnológica para crear productos innovadores e inteligentes para clientes globales," dijo Guo Xuehong, vicepresidente de Zoomlion.

Zoomlion destacará una serie de nuevas tecnologías y avances líderes en la industria, entre ellos:

-- Equipo de mortero de mezcla seca que adopta el sistema patentado de medición automática de polvo Powerdos de ultra-alta precisión de Zoomlion; -- La plataforma de trabajo aérea de brazo recto autopropulsada más alta del mundo; -- Tecnologías ligeras de maquinaria de hormigón, como la innovadora pluma hueca, el tubo de hormigón de fibra de carbono y el acero de ultra alta resistencia; -- Tecnologías inteligentes de izado como bloqueo automático de objetivos, planificación autónoma de trayectos, evitación inteligente de obstáculos y alineación precisa; -- Sistema de control inteligente autodesarrollado ETI para grúas de construcción; -- Generación de productos inteligentes 4.0A; -- Tecnología inteligente con interacción de voz.

Zoomlion presentará también su línea de productos energéticos sostenibles, incluyendo la primera grúa de camión eléctrica del mundo, camión mezclador eléctrico, plataforma de trabajo aéreo híbrida de litio y vehículos industriales que funcionan con electricidad y energía de hidrógeno.

Además de los productos avanzados e inteligentes, Zoomlion demostrará su último logro de fabricación inteligente - la construcción de Zoomlion Intelligent Industrial City en Changsha - a través de una presentación en vivo impulsada por ZValley 5G. Un nuevo Parque de Maquinaria de Excavación, que se inaugurará a finales de este año en la Ciudad Industrial, integrará las capacidades industriales existentes y nuevas de Zoomlion.

Zoomlion demostrará el control remoto 5G en tiempo real de las excavadoras, mostrando cómo las actividades de construcción se pueden simplificar y mejorar, y creará una experiencia inmersiva para los visitantes al permitirles operar la grúa de torre inteligente 5G en el lugar.

En este tiempo especial, Zoomlion invita al público global a experimentar bauma China 2020 a través de eventos de transmisión en vivo:

1. Acceda a la transmisión en directo en inglés en http://zomo.360vrjy.com [http://zomo.360vrjy.com/]. La sesión está programada para 2:30 a 4:20 p.m. (hora de Beijing) el 25 de noviembre, donde el público tendrá la oportunidad de ganar modelos de productos Zoomlion. Un anfitrión de habla inglesa también llevará al público a ver la transmisión en vivo en https://www.nimo.tv/zoomlion [https://www.nimo.tv/zoomlion].

2. Una transmisión en inglés de diálogos de expositores se llevará a la tienda de Zoomlion en Alibaba en http://zoomlion1.en.alibaba.com [http://zoomlion1.en.alibaba.com/].

3. Visite el sitio web de Zoomlion para obtener toda la información sobre su exposición en bauma China 2020 en https://baumachina2020vr.lmjx.net/sh/zoomlion/ [https://baumachina2020vr.lmjx.net/sh/zoomlion/].

Acerca de Zoomlion

Fundado en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) es una empresa de fabricación de equipos de alta gama que integra maquinaria de ingeniería, maquinaria agrícola y servicios financieros. La compañía vende ahora más de 600 productos de vanguardia de 56 líneas de productos que cubren diez categorías significativas.

CONTACTO: CONTACTO: Tian Zhang, 925769034@qq.com, +86-731-8892-3810

Sitio Web: www.zoomlion.com/