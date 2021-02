- Zoomlion registra un aumento del 20 por ciento en ingresos de ventas internacionales en 2020, y busca profundizar la localización en 2021

CHANGSHA, China, 10 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) ha publicado un beneficio neto atribuible de 700 a 750 millones de yuanes (108-116 millones de dólares estadounidenses) en su previsión de rendimiento de 2020 publicada el 20 de enero, alcanzando un 60-72 por ciento de crecimiento de año en año. El beneficio después de la deducción de ganancias y pérdidas no recurrentes aumentó entre el 74-93.5 por ciento de año en año.

A pesar de la tendencia descendente en la economía global, los ingresos de ventas de Zoomlion en mercados internacionales vieron una fuerte tendencia alcista en 2020. Li Bin, subdirector general de Zoomlion Overseas Company, atribuyó el logro a la competitividad de la compañía, especialmente grandes inversiones en investigación y desarrollo así como la consecución de una estrategia de localización integrada.

El programa de I+D de Zoomlion para maquinaria inteligente 4.0 ha generado una línea de tecnologías y productos de la industria para clientes en todo el mundo y dado que los empleados chinos no han podido viajar al extranjero debido a la pandemia de COVID-19, Zoomlion contratará a más empleados locales para expandir los negocios en mercados internacionales.

"Seguiremos invirtiendo en I+D para mercados internacionales, tenemos más ingenieros para estudiar el mercado extranjero y desarrollamos modelos utilizables", destacó Li. "Es un buen momento para contratar a más empleados locales para ayudar a su empresa en todo el mundo".

Durante la pandemia, Zoomlion contrató a más de 200 empleados locales en distintos mercados internacionales, incluyendo Indonesia, Tailandia, Rusia, EAU, Arabia Saudí y más. La tasa de localización de la compañía en términos de talento ha superado el 85 por ciento.

Para Zoomlion, es un gran reto gestionar los talentos internacionales de distintas culturas y antecedentes religiosos, y la compañía muestra un total respeto por cada empleado. Zoomlion utiliza plataformas de Internet como Zoom y WeChat para reuniones y comparte los valores y visiones principales de la compañía a través de plataformas de redes sociales, como Facebook, Twitter y YouTube.

"En 2021, desde nuestras estimaciones, habrá una recuperación en la economía global. Nuestros planes son ampliar nuestro negocio global con más recursos. Seguiremos colaborando con nuestros socios, colegas y clientes de todo el mundo para crear un futuro bonito y sostenible juntos", indicó Li.

Acerca de Zoomlion

Fundada en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) es una empresa de fabricación de equipos de alta gama que integra maquinaria de ingeniería, maquinaria agrícola y servicios financieros. En la actualidad la empresa vende más de 600 avanzados productos de 56líneas de producto que abarcan diez categorías significativas.

