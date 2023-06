ZOTAC GAMING x Spider-Man™: Cruzando el Multiverso - "Power the Hero in You" con 3 gráficas Edición Limitada Spider-Man

ZOTAC GAMING x Spider-Man: Across the Spider-Verse - “Power the Hero in You” Global Campaign

(Información remitida por la empresa firmante)

- ZOTAC GAMING x Spider-Man™: Cruzando el Multiverso – Con su campaña mundial "Power the Hero in You", Zotac pone al alcance de los fans de la película, 3 gráficas con Edición limitada Spider-Man.

HONG KONG, 13 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- ZOTAC Technology Limited anuncia que ZOTAC GAMING, se ha asociado con SONY PICTURES ANIMATION y su película Spider-Man: Cruzando el Multiverso para lanzar la campaña mundial "Power the Hero in You". Desde bundles de tarjetas gráficas de Edición Limitada hasta merchandising temático y regalos en redes sociales, la campaña anima a los jugadores y fans de la película a abrazar su potencial heroico mientras exploran nuevas posibilidades de juego.

La edición limitada se inspira de Spider-Man: Cruzando el Multiverso, de Sony Pictures Animation, la esperada secuela de la película de animación ganadora de un Oscar® Spider-Man: Cruzando el Multiverso. Esta película se estrenó en exclusiva en los cines el 2 junio de 2023.

POTENCIA EL HÉROE QUE LLEVAS DENTRO "POWER THE HERO IN YOU".

"Power the Hero in You" pretende inspirar a los jugadores para que den rienda suelta a su fuerza interior y se conviertan en héroes por derecho propio. Tony Wong, consejero delegado de ZOTAC, dijo, "En ZOTAC nos centramos en romper moldes y ofrecer productos que realmente destaquen del resto, muy parecido a lo que SONY PICTURES ANIMATION ha hecho con la franquicia Spider-Verse."

Los fans del mundo entero podrán mejorar su experiencia de juego con la edición limitada de los bundles de tarjetas gráficas ZOTAC GAMING x Spider-Man: Cruzando el Multiverso, que vienen con muchos accesorios temáticos, como una placa trasera de GPU temática, emblemas de fans y mucho más.

Con la arquitectura de vanguardia NVIDIA ADA LOVELACE, los jugadores pueden potenciar sus juegos y aprovechar nuevas tecnologías, incluido el trazado de rayos en tiempo real, el innovador DLSS 3 con tecnología de IA, y sumergirse en el vasto universo de juegos de PC con detalles sorprendentes y altas tasas de frame rates.

El lanzamiento de los bundles exclusivos de tarjetas gráficas vendrá con 3 modelos de GPU GeForce RTX 4070, la Premium AMP AIRO, así como un bundle 4070 Ti AMP AIRO. y la GeForce RTX 4060 Ti lanzada recientemente como Twin Edge OC. Estos tres modelos están disponibles para su compra a partir de hoy, ¡Aprovecha estos bundles exclusivos, ya que son ediciones muy limitadas!

La garantía es de 3 años de garantía +2 años al registrarla en la web de Zotac.

Modelos Disponibles:

ZOTAC GAMING x SPIDER-MAN™: Cruzando el Multiverso Bundles:

ZT-D40710F-10SMP ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIROZT-D40700F-10SMP ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIROZT-D40610H-10SMP ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OC

Amazon España:

ZT-D40710F-10SMP ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIROhttps://www.amazon.es/dp/B0C5425M37

ZT-D40700F-10SMP ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIROhttps://www.amazon.es/dp/B0C5419FB4

ZT-D40610H-10SMP ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OChttps://www.amazon.es/dp/B0C5DV69X3

PC Componentes:

ZT-D40700F-10SMP ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIROhttps://www.pccomponentes.com/zotac-gaming-geforce-rtx-4070-amp-airo-spider-man-cruzando-el-multiverso-bundle-12gb-gddr6x-dlss3

ZT-D40610H-10SMP ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OChttps://www.pccomponentes.com/zotac-gaming-geforce-rtx-4060-ti-twin-edge-oc-spiderman-edition-8gb-gddr6-dlss3

PÁGINA OFICIAL

https://www.zotac.com/page/spider-man-across-the-spider-verse

Acerca de ZOTAC GAMING

Detrás de la mirada penetrante de los ojos robóticos, se esconde la fuerza y la tecnología del futuro que llena el ego de los invictos y experimentados en la batalla. Fundada en 2017, ZOTAC GAMING es el movimiento pionero que surge del núcleo de la marca ZOTAC que tiene como objetivo crear el hardware de juegos de PC definitivo para aquellos que viven para jugar. Es el epítome de nuestra destreza en ingeniería y experiencia en diseño que representa más de una década de rendimiento de precisión, haciendo de ZOTAC GAMING una fuerza líder nacida con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de juego en PC.

Acerca de Spider-Man: Cruzando el Multiverso

Miles Morales regresa en el siguiente capítulo de la saga ganadora del Oscar® Spider-Verse, Spider-Man: Cruzando el Multiverso. Tras reunirse con Gwen Stacy, el simpático Spider-Man de Brooklyn es catapultado al Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-People encargados de proteger su existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan a cómo manejar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a las otras Arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere.

Dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson. Guión de Phil Lord & Christopher Miller y David Callaham. Basada en los cómics de MARVEL. Producida por Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller y Christina Steinberg. Los productores ejecutivos son Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Aditya Sood, Rebecca Karch y Brian Bendis. La película está protagonizada por Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Jason Schwartzman, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Greta Lee, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham y Oscar Isaac.

MARVEL y todos los nombres de personajes relacionados: © & ™ 2023 MARVEL

"Academy Award®" y/o "Oscar®" es una marca registrada y una marca de servicio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

