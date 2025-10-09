ZTE acelera la expansión al centrarse en teléfonos inteligentes para juegos para los más jovenes

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 9 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, presentó, en el Congreso de Usuarios de Dispositivos ZTE en Milán, con el tema "Desbloquea emociones, define estilo", como parte de un subforo de la Cumbre Global y el Congreso de Usuarios de ZTE, su estrategia de doble pilar para la expansión global: transformación 2C con un enfoque estratégico en teléfonos inteligentes para juegos para jóvenes y avance de un ecosistema de IA de escenario completo centrado en el usuario

ZTE presentó diversos productos que encarnan sus estrategias, incluyendo la serie nubia Neo 3, el nubia Air, el debut internacional del "compañero emocional" AI Pet Mochi y soluciones FWA y MBB de última generación, comprometidas con impulsar el crecimiento sostenible a nivel mundial.

"Nuestra misión es ser la marca tecnológica que mejor comprende el estilo de vida de los jóvenes, ofreciendo productos diversos que satisfagan sus necesidades y expresen su identidad", afirmó Ni Fei, vicepresidente sénior de ZTE y presidente de ZTE Mobile Devices. "El crecimiento sostenible de ZTE, con un aumento de los ingresos por smartphones de más del 30 % en el primer semestre de 2025 y un crecimiento notable de más del 300 % en la serie nubia Neo, confirma que nuestra estrategia centrada en los videojuegos está teniendo repercusión global".

Un avance global centrado en la juventud con un enfoque estratégico en los smartphones para juegos

ZTE está integrando profundamente su transformación 2C en el estilo de vida juvenil, con un enfoque estratégico en los videojuegos, encabezado por sus innovadores smartphones para juegos, la serie nubia Neo. Al mismo tiempo, expande su ecosistema de juegos, co-creando una vibrante cultura de juegos mediante alianzas con IP de juegos, colaboraciones con equipos de esports y Demi, su compañero virtual con IA.

La serie nubia Neo 3 ha sido nombrada el smartphone oficial de juegos de marca compartida para Garena Free Fire. Tras el éxito de ediciones anteriores con los queridos personajes Kelly, Hayato y Moco, el recién lanzado nubia Neo 3 GT 5G Edición Limitada rinde homenaje a otro personaje icónico: Kapella. Esta edición especial canaliza la encantadora personalidad de Kapella a través de potentes funciones y una profunda integración con el juego. También presenta a Demi, un revolucionario compañero virtual con IA que funciona como navegador inteligente, proporcionando guías de juego completas e incorpora la exclusiva función Demi Mouthpiece para generar comunicación dentro del juego. Su llamativo color White Hailstone presenta una estética de guerrero cibernético.

La serie nubia Neo 3 ofrece capacidades de juego de nivel profesional gracias a sus gatillos de hombro duales para juegos, AI Game Space 3.0, pantalla de 120 Hz, batería de gran capacidad con carga por derivación, motores lineales en el eje Z y sistema de refrigeración multicapa. nubia Neo 3 GT 5G Edición Limitada estará disponible por primera vez en el sudeste asiático en octubre de 2025, con precios desde 249 dólares.

Si bien los smartphones para juegos son el núcleo de su estrategia, ZTE crea productos para cada estilo de vida, un compromiso que el nubia Air encarna a la perfección. El nubia Air redefine el segmento de "estilo Air" al integrar una batería potente, una pantalla grande con un brillo de 4500 nits, protección contra el polvo y el agua de primera clase (IP69K, IP69 e IP68) y capacidades de IA accesibles en un cuerpo ultrafino. nubia Air está diseñado para establecer un nuevo referente en la industria en su segmento de precio. El lanzamiento global comenzó en septiembre, con precios desde 279 dólares.

Impulsando un ecosistema de IA para escenarios completos y centrado en el usuario.

ZTE está impulsando aplicaciones de IA en dispositivos para ofrecer experiencias interactivas superiores. Como un gran paso más allá de la innovación centrada en la tecnología, AI Pet Mochi entra en el creciente mercado de la electrónica de consumo con IA emocional, demostrando el compromiso de ZTE con su estrategia "IA para todos" y sirviendo como una práctica clave dentro de su ecosistema de IA de escenario completo que conecta a la persona, el vehículo y el hogar.

Mochi está diseñado para ser un "compañero emocional" más inteligente, proactivo y personalizado para todos. Con una apariencia conmovedora, Mochi siente, escucha y responde a las emociones de los usuarios con movimientos suaves, sonidos y retroalimentación háptica. Su textura esponjosa y suave como una nube, y sus ojos conmovedores le dan vida a una personalidad vibrante. Mochi es un ejemplo vivo de cómo la compañía siempre fue así de simple.

El ecosistema inteligente de ZTE se basa en su liderazgo en conectividad. Como líder mundial en cuota de mercado de 5G FWA y MBB durante cuatro años consecutivos, ZTE continúa siendo pionero con sus últimas innovaciones en 5G-A y Wi-Fi 7, destacando el ZTE G5 Ultra, el primer CPE insignia 5G-A del mundo con IA; el ZTE G5 Max Wi-Fi, el primer CPE Wi-Fi 7 mmWave de 30 dBi del mundo; y el ZTE U60 Pro, el Wi-Fi 7 5G móvil más rápido del mundo. Estos avances consolidan el papel de ZTE en la construcción de un mundo más conectado e inteligente.

CONSULTAS PARA MEDIOS:

ZTE CorporationComunicacionesE-mail: ZTE.press.release@zte.com.cn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2792342/ZTE_accelerates_global_expansion_by_strategically_focusing_on_gaming_smartphones_for_youth_markets.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg