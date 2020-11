ZTE y Analysys Mason publican un libro blanco sobre SuperDSS

SHENZHEN, China, 10 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un importante proveedor internacional de soluciones de tecnología para telecomunicaciones, empresa y consumo para la Internet móvil, ha publicado hoy el libro blanco "Operators can use SuperDSS to fast track their 5G network deployments" (Los operadores pueden utilizar SuperDSS para la aprobación rápida de sus despliegues de redes 5G). ZTE encargó a Analysys Mason, un líder global en consultoría de gestión TMT, un asesoramiento independiente especializado.

El libro blanco aborda los retos que los operadores afrontan durante los lanzamientos 5G e ilustra los escenarios de aplicación de SuperDSS. Además, también ofrece recomendaciones de despliegue desde las perspectivas del rápido despliegue 5G, garantía de experiencia de servicio de voz legada, O&M de red simplificadas y reducción TCO, en un intento por promover los lanzamientos 5G de los operadores y explorar más oportunidades de mercado.

En febrero de 2020, ZTE ha lanzado SuperDSS, la primera solución de compartición de espectro dinámico Tri-RAT de la industria que abarca compartición dinámica 2G, 3G, 4G y 5G. Esta solución no solo ofrece compartición dinámica 4G/5G, sino que también cubre 2G y 3G legadas, ayudando a los operadores de redes móviles a facilitar los despliegues 5G utilizando el espectro existente mientras mantiene los servicios legados.

"Con gran compromiso por la innovación en compartición de espectro, ZTE ha acumulado experiencia en compartición de espectro dinámico entre varias RATs (Radio Access Technology), incluyendo GSM/UMTS/LTE/NB-IoT y NR", dijo Bai Yanmin, vicepresidente de ZTE. "SuperDSS ofrece a los operadores más flexibilidad en despliegue 5G rápido y eficiente. En virtud de la IA y big data, SuperDSS empodera a los operadores para construir una red más inteligente y eficiente".

Puede acceder al libro blanco "Operators can use SuperDSS to fast track their 5G network deployments" a través del siguiente enlace:

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book... [https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book...]

ZTE es un proveedor de sistemas avanzados de telecomunicaciones, dispositivos móviles y soluciones tecnológicas empresariales para consumidores, operadores, empresas y clientes del sector público. La compañía está decidida a ofrecer a los clientes innovaciones integrales para brindar excelencia y valor a medida que los sectores de telecomunicaciones y tecnología de la información convergen. ZTE cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen (código de acciones H: 0763.HK / código de acciones A: 000063.SZ) y vende sus productos y servicios en más de 160 países.

Contactos de medios:

Margaret Ma ZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 E-mail: ma.gaili@zte.com.cn[mailto:ma.gaili@zte.com.cn]

Sitio Web: www.zte.com.cn/