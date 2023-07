ZTE ayuda a Tang West Market Group a ganar el premio 5G Industry Challenge en los GSMA Asia Mobile Awards

(Información remitida por la empresa firmante)

-ZTE ayuda a Tang West Market Group a ganar el prestigioso premio 5G Industry Challenge en los GSMA Asia Mobile Awards

El proyecto de Metaverso cultural y artístico de Tang West Market Group representa una práctica de innovación significativa de Tang West Market Group, China Mobile y ZTE Corporation en el aprovechamiento de 5G para potenciar la cultura digital y establecer modelos económicos sostenibles

SHANGHAI, 4 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un proveedor líder mundial de soluciones de tecnología de la información y la comunicación, ha anunciado el éxito del proyecto de metaverso cultural y artístico de Tang West Market Group. Creado a través de un esfuerzo de colaboración entre ZTE Corporation, Tang West Market Group, China Mobile Communications Group Shaanxi Co. Ltd., China Mobile Cloud, Hainan International Culture and Artworks Exchange y el Comité de Museos No Estatales de la Asociación de Museos Chinos, el proyecto ha sido honrado con el prestigioso premio 5G Industry Challenge Award en los GSMA 2023 Asia Mobile Awards (AMO) celebrados durante el MWC Shanghai.

Los premios GSMA Asia Mobile Awards (AMO), establecidos en 2006, representan un galardón muy apreciado dentro de la industria de telecomunicaciones asiática. El Premio 5G Industry Challenge tiene como objetivo honrar a aquellos que ejemplifican modelos económicos sostenibles y muestran el poder transformador de 5G en industrias revolucionarias, contribuyendo así a un futuro más brillante.

Aprovechando la refinada cadena de la industria cultural de Tang West Market Group y la amplia experiencia de China Mobile Shaanxi Branch y ZTE Corporation en los ámbitos de 5G+XR y video, Tang West Market Group, en colaboración con sus socios, encabeza la exploración de innovación cultural digital. Están dedicados a crear el metaverso cultural y artístico de Tang West Market Group, un esfuerzo visionario que busca forjar nuevos paradigmas, trazar territorios inexplorados y lograr avances innovadores en el desarrollo de industrias culturales únicas.

Mediante la construcción de una plataforma de metaverso cultural y artístico y una plataforma de transacciones, esta iniciativa impulsa a Tang West Market Group hacia la expansión de las industrias culturales tradicionales al ámbito de la cultura digital. Aprovechando tecnologías de vanguardia que incluyen 5G, XR, video, computación en la nube y vSTB, el proyecto establece una infraestructura digital para mostrar e interactuar con artefactos digitales y obras de arte culturales, conocida como "Art Realm". Además, aprovechando la destreza de 5G, blockchain y la computación en la nube, se crea una plataforma de comercio de arte que facilita la exhibición y transacción en línea de obras de arte culturales. Aprovechando los recursos de Hainan International Culture and Artworks Exchange, este esfuerzo materializa la presentación tangible y la circulación de activos culturales digitales.

En el futuro, ZTE Corporation continuará colaborando con sus socios del ecosistema para impulsar la exploración en el campo de 5G+XR para la digitalización cultural. A través de la fusión de "tecnología + cultura", su objetivo es introducir más servicios de digitalización cultural, enriquecer la vida espiritual y cultural de las personas y promover el desarrollo sostenible y de alta calidad de la industria cultural digital.

