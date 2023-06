ZTE brilla en el MWC Shanghai 2023, dando forma a la innovación digital y siendo testigo del valor liberado (2)

ZTE presentará el nuevo valor que ha creado en siete escenarios, lo que permitirá a los asistentes al MWC sumergirse en las innovaciones de ampliación de los límites tecnológicos, integración de las capacidades básicas y habilitación de la inteligencia autónoma.

ZTE celebrará el gran Día del Evento para Socios y eventos conjuntos para entablar relaciones con operadores mundiales, socios del sector y líderes de opinión con el fin de compartir valiosos puntos de vista, perspectivas y estudios de casos prácticos sobre una serie de temas de actualidad.

SHANGHÁI, 29 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones de tecnología de la información y la comunicación, hará una aparición destacada en el Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2023 bajo el lema "Shaping Digital Innovation" del 28 al 30 de junio en el Shanghai New International Expo Center. Conectando plenamente con clientes y usuarios finales, ZTE presenta el nuevo valor que ha creado en siete escenarios. En el stand de ZTE, los asistentes al MWC se sumergirán en innovaciones de ampliación de los límites tecnológicos, integración de capacidades básicas y habilitación de inteligencia autónoma.

Situado en el B20 del pabellón N3, el stand de ZTE mostrará las innovadoras tecnologías y aplicaciones TIC de la empresa a través de siete áreas de exposición inmersivas: Industrial Field Network, Stronger Computing Power, Green for All, Wireless Infinity, All Optical World, Phygital Innovation y Better User Experience.

En colaboración con socios industriales, ZTE ha lanzado la solución para construir fábricas totalmente conectadas con "Industrial Field Network + ZTE Digital Nebula". Esta solución puede optimizar la cadena de valor para la fabricación por procesos y mejorar la agilidad en la fabricación discreta, construyendo de forma integral la inteligencia industrial ubicua. En el área de exposición "Industrial Field Network" se simula un proceso de fabricación inteligente que incluye los escenarios de centro de información, gestión de la producción, gestión de equipos, protección de la energía y el medio ambiente, y garantía de seguridad. Mientras tanto, se muestra cómo ZTE Digital Nebula permite el control centralizado de la producción, la gestión de la energía, el control de la seguridad, la visión artificial, los trabajos no tripulados "3D" y la logística inteligente en las fábricas, dando un impulso al desarrollo de alta calidad de las empresas.

El incesante aumento de la potencia informática está imponiendo mayores exigencias a las infraestructuras de potencia informática subyacentes, incluidos los servidores, el almacenamiento y los centros de datos. ZTE se compromete a seguir mejorando la I+D y la innovación de productos de software y hardware relacionados con las infraestructuras de potencia informática. En el área de exposición "Stronger Computing Power", los asistentes al MWC podrán ver las demostraciones de los productos y soluciones de ZTE para una mayor potencia informática, incluidos los centros de datos modulares adaptados a los escenarios, la nueva infraestructura de potencia informática, Cloud DCnet, la infraestructura óptica de alto rendimiento y la programación de potencia informática entre dominios. A través de la coordinación multicloud y el funcionamiento eficiente de la potencia de cálculo, estos productos y soluciones permiten tanto a los constructores de proyectos como a los operadores de la Transferencia de Recursos Informáticos Este-Oeste reducir el coste y rentabilizar la potencia de cálculo.

Como impulsor de la economía digital, ZTE allana un camino ecológico hacia la economía digital con tecnologías innovadoras. A través de una amplia colaboración con más de 500 socios industriales, ZTE explora la potenciación tecnológica para el ahorro energético, la reducción de emisiones y la mejora de la eficiencia operativa. La zona de exposición "Verde para todos" presenta soluciones innovadoras en operaciones ecológicas, cadena de suministro, infraestructura digital y potenciación de industrias ecológicas. Dedicado a las cuatro dimensiones, ZTE sigue apoyando a los operadores en la construcción de redes verdes y de bajas emisiones de carbono de extremo a extremo, fomentando la coexistencia armoniosa entre las sociedades, los entornos y las partes interesadas.

En el área "Wireless Infinity", ZTE ofrece soluciones precisas para la construcción de redes que cubren todos los escenarios, adaptadas a las demandas de los operadores de alta integración, gran ancho de banda, frecuencia multibanda, alta potencia y gran capacidad. Turbo Core maximiza el valor de cada bit mediante la integración de software y hardware. Steady Core para redes altamente fiables y resistentes que garantizan un funcionamiento eficiente y sin problemas. 5G New Calling, impulsado por IA, crea una experiencia de comunicación en tiempo real superior a través de actualizaciones integrales e innovación en dispositivos, redes, plataformas en la nube e industrias verticales. El gemelo digital y uSmartNet impulsado por la intención proporcionan experiencias de usuario mejores y más inteligentes. Se espera que las tecnologías para escenarios 5G-Advanced, como la red no terrestre 5G, la red de carbono cero, el Internet de los vehículos aéreos no tripulados de baja altitud y el Internet de los vehículos, multipliquen por 10 la capacidad de la red y liberen un enorme valor.

Al mismo tiempo, como empresa líder en el campo de las redes totalmente ópticas, ZTE ha lanzado la solución de redes totalmente ópticas de alto valor, construyendo una base de red de alta velocidad para la economía digital. En el área de exposición "All Optical World", ZTE presentará la serie de productos de extremo a extremo que abarca terminales ópticos, OAN y OTN. Con aplicaciones innovadoras, como vídeos UHD, metaverso, y ChatGPT siguen emergiendo, ZTE se esfuerza por construir redes ópticas con mayor ancho de banda y menor latencia, y una infraestructura digital preparada para el futuro, para abrazar la conectividad ubicua en la era 10G.

La zona de exhibición "Phygital Innovation" mostrará los valores innovadores desatados por ZTE Digital Nebula 2.0. La empresa, combinando las demandas del sector con la innovación y la personalización de productos, ha presentado la plataforma ZTE Digital Nebula, una plataforma digital diseñada específicamente para empresas. ZTE Digital Nebula 2.0 viene con una actualización integral en términos de datos, algoritmos y potencia informática, que se conocen como los tres pilares en la era de la inteligencia digital. Junto con sus socios, ZTE explorará más oportunidades en diversos campos para lograr beneficios mutuos, por ejemplo, la transformación digital de las grandes empresas, la infraestructura urbana crítica, los parques industriales de bajas emisiones de carbono, los ferrocarriles urbanos impulsados por big data, la digitalización portuaria, los puertos inteligentes y la gestión del agua basada en gemelos digitales. Permitirá las soluciones de convergencia nube-red modulares, flexibles, convenientes y altamente eficientes adaptadas para satisfacer las necesidades específicas de los clientes de la industria.

Como líder tecnológico mundial en terminales inteligentes, ZTE sigue realizando innovaciones 5G para construir el Ecosistema Inteligente 2.0 de Escenario Completo "1+2+N". Los asistentes disfrutarán de una serie completa de terminales inteligentes y dispositivos móviles en la zona "Mejor experiencia de usuario", incluida la primera tableta 3D sin gafas impulsada por IA del mundo, las primeras gafas de realidad aumentada inalámbricas GPT de consumo del mundo, el primer CPE Wi-Fi 7 5G del mundo y el primer terminal en la nube portátil 5G del mundo. Estas ofertas pueden satisfacer las crecientes demandas de los usuarios en cuanto a experiencia visual, conexión sin fisuras y extensión de los sentidos.

Además, ZTE celebrará el gran Día del Evento de Socios y eventos conjuntos durante la feria, para interactuar con los operadores globales, socios de la industria y líderes de opinión para compartir valiosas ideas, perspectivas y estudios de casos prácticos sobre una serie de temas de moda centrados en 5G, la futura red óptica y todo digital.

Además, se presentará en línea un sitio web dedicado al MWC Shanghai 2023, que permitirá a los clientes de todo el mundo acceder a las últimas actualizaciones y a los emocionantes acontecimientos del evento en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Desempeñando un papel indispensable en la industria de la inteligencia digital, ZTE adopta activamente el impulso de la transformación digital. Internamente, ZTE se adhiere a la filosofía empresarial de "Simplicidad, agilidad y apertura para beneficio mutuo". Externamente, ZTE se posiciona como "Impulsor de la economía digital", aprovechando continuamente su conectividad y potencia informática para fortalecer las capacidades básicas de la pila completa de TIC y colaborando con socios de diversas industrias para construir un ecosistema abierto y cooperativo en beneficio mutuo. ZTE mantiene su compromiso de dar forma a la innovación digital al tiempo que amplía sus límites en transacciones, capacidades y valores.

