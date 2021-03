- ZTE se clasifica en el Top 3 mundial de liderazgo sostenible en las patentes 5G declaradas como estándar esencial para ETSI

SHENZHEN, China, 2 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un proveedor internacional destacado dedicado a las telecomunicaciones, soluciones de tecnología empresarial y de consumo para Internet móvil, pasa a formar parte del Top 3 mundial gracias a su dirección sostenible en el sector 5G declaradas como Standard-Essential Patents (SEP) para ETSI, según se indica en el último informe titulado "Who is leading the 5G patent race?" publicado el 16 de febrero por IPlytics, una herramienta de inteligencia de mercado dirigida a analizar tendencias tecnológicas, desarrollos del mercado y la posición competitiva de una compañía.

Con más y más empresas declarando cada vez la propiedad de las patentes esenciales estándares (SEP) destinadas a los estándares 5G, es vital poder mantenerse al día de los números de presentación de los líderes de patentes en conectividad. Según se indica en el informe, la próxima revolución industrial será testigo de una convergencia tecnológica cada vez mayor a medida que las tecnologías de conectividad se integren de forma gradual en productos mecánicos, y el mundo será testigo de la importancia al alza de la tecnología 5G en otras industrias en las que las fábricas inteligentes, hogares inteligentes, medidores inteligentes e incluso dispositivos inteligentes médicos van a ser dependientes de la conectividad 5G

ZTE, contando con la propiedad intelectual como una de las estrategias principales destinadas a llevar a cabo el desarrollo de la empresa, ha creado un sistema de gestión de la propiedad intelectual completo, desarrollando a su vez una política de operación de patentes acorde con sus propias características. El módulo de negocios de propiedad intelectual de la compañía presenta cobertura para múltiples direcciones comerciales centrales, como por ejemplo el almacenamiento, funcionamiento y control de riesgos de activos de propiedad intelectual. Respaldada con su diseño de patente de alta calidad destinada a la innovación tecnológica, la compañía se ha comprometido a conseguir beneficios de innovación sostenibles y disponer de ventajas competitivas dentro de los mercados nacionales e internacionales, entregando los productos más innovadores y además los mejores servicios para sus clientes.

Desde que se puso en marcha la primera solicitud de patente en el extranjero, ZTE ha implementado patentes dentro de más 55 países y regiones en los últimos 20 años. Para finales del año 2020, la compañía presentó más de 80.000 solicitudes de patentes globales, contando con unas 36.000 patentes otorgadas en modo activo a nivel mundial, de las que 4.270 son solicitudes de patentes de chipset y se han otorgado más de 1.800.

ZTE es además un importante contribuyente y participante dentro de la investigación de tecnología y el desarrollo de estándares en el ámbito global de 5G, y también cuenta con la configuración de doble presidente a través de 3GPP. La compañía ha realizado avances en posiciones de dirección de 3GPP, la organización estándar de comunicaciones más destacada a nivel global, contando con la configuración de "doble presidencia". Es además miembro de más de 70 organizaciones internacionales de normalización, entre las que se incluyen ITU, 3GPP, ETSI, IEEE, NGMN y CCSA, y mientras, realiza operaciones como miembros de la junta en GSA, ETSI y otras organizaciones. Hasta ahora, son más de 60 los expertos de ZTE los que han trabajado como presidentes e informadores en las principales organizaciones internacionales de normalización a nivel global, llegando a presentar más de 100.000 artículos de investigación y propuestas de normalización en total.

