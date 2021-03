ZTE y GlobalData lanzan conjuntamente el libro blanco sobre transporte 5G de precisión

SHENZHEN, China, 1 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK [http://0763.hk/] / 000063.SZ [http://000063.sz/]), un importante proveedor internacional de soluciones de telecomunicaciones, empresa y tecnología de consumo y empresa para la Mobile Internet, junto con el proveedor de análisis de la industria líder GlobalData han lanzado el libro blanco sobre transporte 5G de precisión.

El libro blanco arroja luz sobre los nuevos cambios de la arquitectura de red 5G y los nuevos requisitos para la red de transporte, describe cómo usar la solución de red de transporte 5G de precisión innovadora para abordar los grandes retos generados por los nuevos servicios. Además, ofrece un apoyo técnico completo y recomendaciones para tecnologías clave específicas.

"La red 5G puede ofrecer alta capacidad y disponibilidad en general, y combinada con hard slicing, puede ofrecer seguridad superior y aislamiento al tráfico, permitiendo a los operadores crear network slices reservados para la red privada con capacidades de red definidas con precisión y garantías QoS", explicó Emir Halilovic, analista jefe de GlobalData. "La red 5G sustituirá con efectividad a la red privada dedicada y el transporte 5G de precisión ofrecerá soporte de red para operadores y clientes empresariales".

El rápido desarrollo de nuevas aplicaciones 5G en industrias verticales requiere la re-arquitectura de la ecología 5G. Pide el slicing de precisión, gestión y control de precisión, diagnóstico de precisión, así como sincronización de precisión, para implementar "una red de transporte unificada para varias industrias". El libro blanco se elabora de acuerdo con cuatro capacidades técnicas en detalles.

Slicing de precisión: Admite Flex-Algo, que se desglosa completamente de los recursos de transporte y permite el mapeo flexible con recursos FlexE. Los cortes de Flex-Algo con distintos anchos de banda, latencia y aislamiento se construyen con recursos asignados con distintas cantidades, tipos y granularidades, para ofrecer líneas eficientes, estables, seguras y dedicadas para servicios con distintos requisitos QoS e implementa un envío determinístico con ultra baja latencia e inestabilidad.

Gestión y control de precisión: Admite la personalización flexible y despliegue de cortes en varias capas en múltiples escenario con requisitos diferenciados. La vista del corte puede ofrecer control visual y OAM de servicio eficiente, permitiendo el aprovisionamiento de corte a nivel de minuto y haciendo la topología, operación y estatus visibles.

Diagnóstico de precisión: El modo de diagnóstico legado, basado en la experiencia personal, se actualiza a diagnóstico inteligente automático basado en IA, que reduce el tiempo de revisión de segundos a milisegundos y muestra el estatus de servicio con más precisión.

Sincronización de precisión: Las redes de sincronización inteligente de precisión ultra-alta se utilizan para implementar la planificación automática, despliegue y OAM de la red de tiempo, mejorando efectivamente la eficiencia de aprovisionamiento de red, reduciendo el tiempo de localización de fallos y haciendo posible desplegar la red terrestre en una gran escala. También puede hacer un apoyo mutuo con la red de tiempo de satélite ofreciendo servicios de sincronización de precisión ultra alta, fiables y seguros.

Hasta la fecha, la solución de red de transporte 5G de precisión de ZTE orientada al envío determinístico se ha desplegado y verificado en las industrias de la energía y juego en nube secuencialmente. En el futuro, ZTE y los operadores generales trabajarán juntos para construir redes de transporte 5G todo n uno para hacer todos los preparativos para la evolución a largo plazo de los operadores, de To C hacia To C+To B y ayudarles a lograr su ventaja competitiva en la era 5G IoT.

Haga clic en el enlace para descargar el libro blanco:https://www.zte.com.cn/global/solutions/201905201708/2019052... [https://www.zte.com.cn/global/solutions/201905201708/2019052...]

