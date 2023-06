ZTE lleva nuevos dispositivos móviles con ecosistema a MWC Shanghai 2023 (1)

Los nuevos productos de ZTE, dotados de una tecnología sin precedentes, cubren plenamente los escenarios de comunicación móvil de los consumidores.

nubia Pad 3D, que proporciona una experiencia visual 3D más realista y vívida, profundizará en el ecosistema 3D sin gafas.

SHANGHAI, 29 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones de tecnología de la información y la comunicación, trae abundantes nuevos productos al Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2023, ofreciendo tecnología y experiencias de usuario sin precedentes. Del 28 al 30 de junio, ZTE ofrecerá a los visitantes una exposición y una experiencia completas en el stand de ZTE situado en N3-B20, con smartphones, tabletas, gafas de realidad aumentada inteligentes, productos MBB y FWA y productos de Internet para vehículos e industrias. Estas ofertas se integran con las aplicaciones inteligentes de IA de vanguardia, terminales de datos móviles líderes y productos inteligentes V2X actualizados.

Cubrir completamente los escenarios de comunicación móvil de los consumidores

ZTE presenta en el MWC Shanghai 2023 una amplia gama de nuevos productos para cubrir por completo las necesidades de comunicación móvil de los consumidores. Los dispositivos inteligentes innovadores, incluida la última tableta 3D sin gafas potenciada por IA y las gafas de realidad aumentada inalámbricas GPT, se han convertido en lo más destacado del stand. Las nubia Neo Air, las primeras gafas de RA refractivas ligeras del mundo con GPT y función inalámbrica, llaman la atención cuando hacen su debut, ya que permiten una interacción inteligente, como una entrevista en tiempo real, el chat de asistentes de voz y la consulta de datos de voz a través de su modelo de IA integrado. Además, ZTE expone su tableta insignia 5G, ZTE AxonPad, el ordenador de oficina ZTE AxonBook y dos smartphones estrella 5G, ZTE Axon 50 Ultra y nubia Z50 Ultra, demostrando los logros y avances que ha conseguido en innovación de pantallas, seguridad de sistemas y fotografía profesional.

En el evento también se destacaron los productos 5G MBB y FWA de ZTE, cuya cuota de mercado ocupa el primer lugar en el mundo por la tecnología líder en el campo comercializado, y los logros de GIS (Green, Intelligence & Security), que abarcan la última 5ª generación de Wi-Fi 7 5G FWA, 5G FWA para interiores y exteriores y 5G Wi-Fi portátil. Al conectarse a Internet a través de redes inalámbricas, los productos admiten una transferencia de datos rápida y eficiente. Durante la exposición, ZTE demuestra la eficiencia y la comodidad de estas tecnologías, que se basan en el concepto de producto de ahorro de energía, control inteligente del escenario y seguridad de la red.

En cuanto a dispositivos terminales para vehículos, ZTE presenta productos con un rendimiento líder en el sector y aplicaciones para vehículos en colaboración con fabricantes de automóviles. Entre los más destacados se encuentra el recién anunciado producto de innovación colaborativa vehículo-carretera RCU, dispositivo integrado de comunicación y computación en carretera Y2002 que integra la unidad de comunicación en carretera 5G RSU Y2001 y la capacidad de computación en el borde. Este producto de vanguardia ofrece una sólida potencia informática de IA y admite múltiples bandas de frecuencia de comunicación. Con su capacidad para procesar simultáneamente datos de vídeo y radar multicanal y consumir poca energía, el Y2002 potencia las aplicaciones de transporte inteligente e impulsa el desarrollo del transporte inteligente en red, todo ello basado en el sistema operativo de ZTE.

Una nueva especie de interacción inteligente ofrece experiencias sin precedentes

Como nueva e importante incorporación a la gama de productos del ecosistema inteligente de ZTE, nubia Neo Air no es solo unas gafas de realidad aumentada inalámbricas, sino también un accesorio inteligente equipado con el algoritmo AIGC, el mismo algoritmo utilizado en la tecnología GPT. El modelo GPT utilizado por las gafas combina las capacidades de múltiples grandes modelos de IA para lograr una respuesta instantánea a preguntas, lo que significa que los usuarios podrían interactuar por voz a través de comandos de voz con el asistente de IA incorporado.

Impulsado por la tecnología de RA y AIGC, nubia Neo Air se ha convertido en un asistente inteligente portátil para los usuarios en todos los escenarios. Durante discursos en público, retransmisiones en directo, presentaciones y otras ocasiones, los usuarios pueden ver las indicaciones de texto en tiempo real a través de la lente de las gafas para pronunciar discursos sin guión. Las nubia Neo Air tienen un diseño binocular muy similar al de unas gafas normales. El peso neto de todo el conjunto es de unos 42,5 g, y las patillas curvadas ajustables pueden regular la longitud para adaptarse a las preferencias del usuario. Con sólo media hora de carga, las nubia Neo Air proporcionan hasta 8 horas de uso normal en condiciones típicas, lo que permite a los usuarios llevarlas durante todo el día sin preocuparse por la duración de la batería.

Con el continuo avance de la tecnología AR+AIGC y la creciente madurez del ecosistema, se cree que nubia Neo Air desbloqueará escenarios de aplicación mucho más futuristas y aportará experiencias interactivas sin precedentes a los consumidores.

La tableta 3D sin gafas lleva la visión móvil a una nueva generación

ZTE también ha desvelado otro dispositivo inteligente innovador de gran éxito, nubia Pad 3D, la primera tableta 3D sin gafas potenciada por IA del mundo. Equipada con la exclusiva tecnología de campo de luz 3D sin gafas de ZTE, este producto puede presentar una pantalla 3D de alta calidad sin gafas, así como adaptarse a ángulos de visión cómodos mediante el seguimiento facial de IA en tiempo real. Además, admite la conversión de contenido 2D a 3D en tiempo real, incluidas imágenes, vídeos y streaming multimedia, aprovechando una tecnología basada en el algoritmo de aprendizaje profundo de la red neuronal de IA. Esta tecnología puede superar el dilema de las fuentes de contenido 3D limitadas, proporcionando a los usuarios una experiencia visual 3D más realista y vívida.

La tecnología 3D sin gafas, con amplios escenarios de aplicación, abastece no sólo a los consumidores cotidianos, sino también a diversas industrias. Ofrece a los usuarios una visualización multidimensional y una interacción totalmente envolvente que va más allá de su imaginación. Para presentarlo, ZTE exhibe una impresionante gama de pantallas in situ y colabora con socios clave del ecosistema 3D sin gafas, como MiGu Video de China Mobile, Tencent Meeting y China Focus Ltd, con el fin de ofrecer a los consumidores aplicaciones para múltiples escenarios, como el entretenimiento por vídeo, las emisiones en directo, los juegos, el streaming multimedia, las conferencias y la educación. También permite una mayor expansión comercial para las industrias verticales del ecosistema, como la atención médica y sanitaria, el turismo cultural, las exposiciones y los medios publicitarios.

ZTE está cooperando activamente con socios del ecosistema en el campo de las aplicaciones industriales para impulsar conjuntamente la implementación de soluciones industriales subdivididas y aplicarlas a nubia Pad 3D. En este sentido, la empresa ha iniciado la "cooperación estratégica del ecosistema 3D sin gafas impulsado por IA de ZTE" con sus socios para establecer una alianza del ecosistema 3D sin gafas. El objetivo de esta iniciativa es profundizar en la cooperación integral del ecosistema entre contenidos e industrias, y aplicar tecnologías a escenarios más allá de la exhibición 3D de turismo cultural, museo cultural, conferencia 3D, educación 3D, retransmisión en directo 3D, tratamiento médico 3D y exhibición de modelado 3D.

Esta exposición demostrará aún más la posición de liderazgo de ZTE en el campo de la tecnología de comunicación móvil global. Además, ZTE promoverá el desarrollo general de la tecnología de comunicación móvil y proporcionará a los usuarios de todo el mundo productos y servicios móviles más inteligentes e innovadores. Con su participación en el MWC de Shanghai, ZTE espera fomentar más oportunidades de comunicación y debate dentro de las industrias, facilitar el desarrollo industrial y dar forma conjuntamente a una vida futura caracterizada por la inteligencia y la comodidad.

