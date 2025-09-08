ZTE y MTN lanzan comercialmente la primera RRU de 5 bandas del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

JOHANNESBURGO, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, y MTN, operador líder en África, han anunciado hoy el éxito de la implantación comercial de la primera unidad de radio remota (RRU) de 5 bandas del mundo. Este hito, alcanzado en la provincia sudafricana de Cabo Occidental, representa un avance significativo en la tecnología de radiofrecuencia mundial e impulsa con fuerza la evolución tecnológica del sector de las telecomunicaciones en África.

Como uno de los mercados de telecomunicaciones más grandes y avanzados de África, Sudáfrica presta servicio a una población de más de 60 millones de personas, y MTN proporciona una cobertura LTE a más del 97% de la población en todo el país. Este amplio alcance refleja el compromiso de MTN de ofrecer servicios de comunicación de alta calidad incluso a las comunidades más remotas.

Con la creciente demanda de servicios multibanda y multimódulo, los operadores de redes se enfrentan a retos cada vez mayores, como el consumo de energía, la carga de las torres y el espacio limitado, todo lo cual puede obstaculizar la evolución de las redes móviles. La reciente implementación de la RRU de 5 bandas de MTN aborda directamente estas cuestiones. Esta innovadora solución mejora el rendimiento de la red, aumenta la eficiencia energética y simplifica los procesos de implementación, lo que permite una expansión más rápida y sostenible de la conectividad de próxima generación.

Las nuevas bandas de frecuencia en un sitio móvil requieren nuevo hardware y espacio y energía adicionales. La RRU de 5 bandas, equipada con el chipset de diseño propio de ZTE, integra todas las bandas bajas y medias (FDD) de MTN Sudáfrica en una sola unidad compacta. Esta integración reduce el número de módulos de radiofrecuencia RAN en las torres en un 50%, disminuye el peso del equipo en un 23% y minimiza la resistencia al viento en un 18%. Estas optimizaciones agilizan la construcción de las instalaciones, reducen la complejidad de la implementación y liberan un valioso espacio en las torres.

Además, la innovadora arquitectura del amplificador Super-N de ZTE utiliza densas matrices de amplificadores de potencia con capacidad de activación bajo demanda. Supera el cuello de botella de eficiencia de la arquitectura Doherty tradicional y mantiene una alta eficiencia bajo cargas variables, logrando una notable reducción del 42,7% en el consumo total de energía del sitio y una mejora del 45,8% en la eficiencia energética (Wh/GB). Esto no solo ayuda a Sudáfrica a construir una sociedad ecológica y con bajas emisiones de carbono, sino que también establece un nuevo punto de referencia para el desarrollo sostenible en la industria, demostrando el inmenso potencial de la innovación tecnológica para equilibrar los beneficios económicos y medioambientales.

Rami Farah, director tecnológico de MTN Sudáfrica, explicó: La colaboración de MTN con ZTE en el primer despliegue comercial de RRU de 5 bandas del mundo aborda de manera eficaz los múltiples retos a los que se enfrentan los operadores en términos de cobertura, capacidad, coste y eficiencia energética. Proporciona una solución nueva, replicable y altamente integrada para África e incluso para el mercado mundial, acelerando la evolución de las redes de telecomunicaciones hacia una mayor eficiencia y menores emisiones de carbono, inyectando continuamente un impulso fundamental a la economía digital de África y promoviendo las tecnologías de telecomunicaciones africanas a un nivel superior.

Luca Shen, consejero delegado de ZTE Sudáfrica, comentó: ZTE siempre ha considerado el liderazgo en productos como su principal ventaja competitiva y se compromete a ofrecer soluciones de vanguardia. La profunda colaboración con MTN no solo logra beneficios mutuos y resultados beneficiosos para ambas partes, sino que también acelera la rápida mejora de la red de telecomunicaciones de Sudáfrica, estableciendo un punto de referencia para la transformación digital en todo el continente africano.

ZTE y MTN mantienen su firme compromiso con el avance de las infraestructuras de telecomunicaciones en África, centrándose en la conservación de la energía, la reducción de emisiones y el fomento de la economía digital. Guiadas por una visión compartida de proteger la naturaleza a través de la tecnología e impulsar el futuro a través de la innovación, las dos empresas seguirán trabajando juntas para reducir la brecha digital, construir redes más inteligentes y sostenibles, y contribuir al crecimiento económico y al progreso social en toda África.

Esta implementación supone un importante paso adelante para hacer posible la transformación digital de África y subraya el inmenso potencial de la tecnología innovadora para impulsar el crecimiento económico y promover la sostenibilidad medioambiental.

