ZTE organiza la conferencia sobre innovaciones de 5G Advanced y lanzamiento de nuevos productos en el MWC24

BARCELONA, España, 29 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un proveedor líder mundial de soluciones de tecnología de la información y las comunicaciones, organizó la "Conferencia de lanzamiento de nuevos productos e innovación avanzada 5G" en el MWC Barcelona 2024, que demostró sistemáticamente la planificación panorámica y las innovaciones futuristas de ZTE para la era 5G-A, y lanzó 10 nuevos e impresionantes productos 5G-A, completamente preparados para uso comercial. También participaron en la conferencia los tres principales operadores de telecomunicaciones y socios industriales de China.

Zhang Wanchun, vicepresidente sénior de ZTE, señaló en su discurso de apertura que la presentación de las tecnologías 5G-Advanced es un hito emocionante para la posibilidad y el potencial del futuro desarrollo de la tecnología de las comunicaciones. 5G-Advanced representa más que una etapa de evolución del 5G al 6G en velocidad y conectividad; señala un cambio de paradigma en la forma en que las personas viven, trabajan y juegan. Hizo un llamamiento a la industria a unir esfuerzos y trabajar juntos para lograr un mundo inteligente más inteligente y conectado.

Li Xiaotong, vicepresidente de ZTE, director general de productos RAN, pronunció un discurso titulado "Nuevo horizonte de 5G Advanced" y compartió la comprensión, la planificación y los logros de ZTE sobre 5G-A. "5G-A es consistente con la dirección de evolución de 5G-A y 6G en la industria, que es una mejora de 5G y una conexión a 6G. 5G-A mejorará sus capacidades en tres escenarios principales de 5G, en términos de eMBB, mMTC y uRLLC, y mientras tanto, abrirá tres escenarios principales, que incluyen detección y comunicación integradas, inteligencia universal y conectividad ubicua" dijo Li Xiaotong. "A través de la mejora y expansión de los escenarios de seis dimensiones, 5G-A realizará continuamente el valor infinito para la vida digital B2C, la industria digital B2B y la sociedad digital B2X. ZTE ha implementado varios casos de uso de 5G-A en diferentes dominios, lo que demuestra la emocionante perspectiva de 5G-A".

Durante el evento de lanzamiento de productos, ZTE presentó 10 impresionantes productos innovadores que incorporan tres categorías, los productos UBR y FDD M-MIMO más simples y de alta eficiencia, los productos mmWave y la estación base terrestre NTN para ampliar los escenarios 5G-A, y una serie de productos. con comunicación y computación integradas para aplicaciones B2C y B2B enriquecidas.

En la conferencia, representantes de los tres principales operadores de China también compartieron respectivamente su experiencia práctica y sus conocimientos únicos sobre 5G-A.

Cao Lei, subdirector de Tecnología Inalámbrica y Terminal del Instituto de Investigación Móvil de China, pronunció un discurso integral titulado "5G-A promueve la prosperidad de la economía de baja altitud", en el que describió sistemáticamente las tendencias de crecimiento de la economía de baja altitud, los escenarios del negocio que abarcaba y el papel clave del 5G-A en el fortalecimiento de este sector.

Cao Lei dijo que la economía de baja altitud se ha convertido en una nueva vía para el desarrollo económico global, que abarca la logística urgente, el rescate de emergencia, la vigilancia ambiental, la agricultura, la silvicultura y la protección de plantas, el entretenimiento para el consumidor y muchos otros campos. Cuando 5G-A encuentra nuevas vías, estimula oportunidades ilimitadas.

China Mobile coopera activamente con la industria para realizar investigaciones sobre tecnología de red inteligente de baja altitud basada en 5G-A, lidera la formulación de estándares técnicos como la identificación de capacidad de terminal UAV, propone un sistema de tecnología de red de baja altitud para todos los escenarios y coloca de manera innovadora impulsar tecnologías clave, como el control de interferencias basado en terminales, en respuesta a los problemas destacados de alta interferencia y frecuentes traspasos en el escenario de baja altitud.

Fan Bin, director de la red inalámbrica de China Unicom, señaló que China Unicom ha construido la red 5G compartida y construida conjuntamente más grande del mundo y ha conseguido logros significativos en aplicaciones industriales 5G. Con la mejora de las capacidades de la red, las aplicaciones 5G en industrias verticales están avanzando desde la producción no crítica a la producción crítica. 5G-A con alta capacidad determinista es una de las mejores opciones para satisfacer los requisitos de movilidad, facilidad de uso, conectividad masiva y ajustes frecuentes. China Unicom, junto con ZTE y empresas líderes en la industria, han llevado a cabo múltiples prácticas comerciales de aplicaciones 5G-A en los dominios de producción críticos, como la aplicación PLC basada en la nube 5G-A + en WuHu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. y aplicación de control industrial 5G-A + en Wuhan Iron and Steel Co., Ltd

Wei Yao, director de Tecnología Inalámbrica y Terminal del Instituto de Investigación Móvil de China, presentó los importantes avances logrados por China Telecom en la red determinista. Además, basándose en su experiencia en prácticas de transformación digital dentro de la industria, analizó la dirección futura del desarrollo de redes inalámbricas. Wei Yao enfatizó que establecer una capacidad de red determinista es crucial para que las aplicaciones industriales penetren efectivamente en la producción crítica. En colaboración con ZTE, China Telecom tiene como objetivo continuar impulsando la innovación tecnológica y potenciando el nuevo desarrollo de las industrias.

5G-A está a punto de entrar en la construcción a gran escala y acelerar su uso comercial. ZTE trabajará con todos los sectores de la industria para promover conjuntamente la iteración continua y la práctica comercial de la tecnología 5G-A, e impulsar el desarrollo continuo y profundo de la transformación digital e inteligente global.

