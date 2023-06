Zucchetti obtiene la homologación oficial de la AEAT para el mercado español

(Información remitida por la empresa firmante)

Bilbao, 15 de junio de 2023.

Revolucionando la digitalización de recibos con ZTravel, que marca un punto de inflexión en la gestión de viajes y gastos de viajes de empresa

La digitalización de recibos de la solución ZTravel de Zucchetti ha sido oficialmente aprobada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Esta vanguardista solución, que ya usan numerosas empresas en todo el mundo, se ha adaptado a las particularidades del mercado español.



Zucchetti acaba de recibir la aprobación oficial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a la digitalización de recibos de su vanguardista solución ZTravel, de conformidad con la prestigiosa normativa 'Orden EHA 962/2007'. Basada en la revolucionaria plataforma Zucchetti HR, ZTravel supone un punto de inflexión en la gestión de los viajes y gastos de viajes de empresa.



Joaquín Lasheras, Director de Operaciones HR Mobility de Zucchetti Spain, comparte su entusiasmo ante este acontecimiento: "estamos encantados de anunciar que las soluciones de gestión del personal de Zucchetti están traspasando las fronteras internacionales. Es un orgullo poder decir que, a día de hoy, nuestras excepcionales aplicaciones para la gestión de viajes e informes de gastos no sólo están adaptadas a las necesidades del mercado español, sino que además se han ganado un puesto en la codiciada lista de soluciones de software homologadas y reconocidas por la AEAT".



Este notable logro ha sido posible gracias a la implacable dedicación y la colaboración constante entre el equipo de HR Mobility de Zucchetti y los expertos visionarios de Faber System, empresa del Grupo Zucchetti especializada en la optimización de procesos documentales.



Una solución homologada por la AEAT para afrontar el futuro de la digitalización

Ahora, las empresas en España pueden experimentar de primera mano toda la potencia de las innovadoras soluciones de Zucchetti y empezar a gestionar de forma ágil los viajes e informes de viajes con una sencillez, eficiencia y exactitud sin precedentes. Gracias a ZTravel pueden dejar atrás las engorrosas transacciones basadas en papel y afrontar el futuro de la digitalización.



Numerosas empresas de todo el mundo han adoptado ya las revolucionarias soluciones tecnológicas de Zucchetti, y el propósito del fabricante de software es revolucionar la forma de gestionar el personal a escala mundial. Por eso, pone a disposición de las empresas que operan en España su solución ZTravel, que desbloquea un mundo de ilimitadas posibilidades para optimizar la gestión del negocio.



Una solución integrada para las nuevas necesidades de movilidad

Las soluciones ZTravel se diferencian por aportar funcionalidades innovadoras como la digitalización certificada homologada por la AEAT, que permite eliminar los justificantes, o tecnología OCR de reconocimiento óptico de caracteres y servicios de revisión humana de los justificantes para automatizar la captura de los tickets.



Sus dos soluciones ZTravel Next -para medianas y grandes empresas que operan en entornos internacionales- y ZTravel Smart -para pequeñas empresas- dan respuesta a las nuevas necesidades de movilidad de todo tipo de organizaciones. Ayudan a garantizar la seguridad de las personas en sus viajes y desplazamientos de trabajo en la nueva normalidad tras la covid, y agilizan los gastos derivados del teletrabajo.



ZTravel es además integrable con otras soluciones de Zucchetti y con otros software de terceros con los que trabaja la empresa, como por ejemplo el software de gestión ERP o de gestión de nóminas, lo que favorece la integración de la información.



Con ZTravel, Zucchetti Spain pone a disposición de sus clientes una única solución para la gestión de viajes que integra los servicios de otros proveedores como soluciones de auto-reserva o aplicaciones de proveedores líderes en el servicio de viajes: Uber, Cabify, agencias de viaje…



Sobre el Grupo Zucchetti

Con 40 años de historia, una facturación de 1.300 millones de euros en 2022 (proforma), más de 700.000 clientes, 8.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.



Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 11 países, con oficinas en España, México, Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Austria, Rumanía y Bulgaria, un proyecto de expansión en constante crecimiento.



Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en España a través de Zucchetti Spain. Con 40 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI nacional, con 280 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 20 millones de euros en 2022 y más de 4.000 clientes.



Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, planificación de la producción, gestión de RR.HH., nóminas, movilidad y espacios de trabajo, software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, software para asesorías y gestión de despachos, programación y soluciones de ciberseguridad y software y hardware para el control de accesos y seguridad.



Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial), y en 2021 'Premio Innovación en Desarrollo de Software' (Asociación Europea de Economía y Competitividad).







Contacto

Nombre contacto: Joseba Fínez

Descripción contacto: Director de Marketing

Teléfono de contacto: 94 427 13 62