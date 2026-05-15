Zucchetti Spain celebra diez años de crecimiento en el Grupo Zucchetti junto a su canal de partners

Canal de Partners de Zucchetti Spain en ECCO 2026 - ZUCCHETTI SPAIN

(Información remitida por la empresa firmante)

En su encuentro anual con el canal, ECCO 2026, celebrado en el Estadio de Ipurua, Eibar, la compañía ha puesto en valor su apuesta por la innovación y la trayectoria de su solución Solmicro ERP en las últimas tres décadas, el respaldo del Grupo Zucchetti y una estrategia de futuro orientada a ampliar las oportunidades de negocio de sus partners

Madrid, 15 de mayo de 2026.- Tras más de 30 años desarrollando software para las empresas, Zucchetti Spain ha querido reivindicar la importancia de jugar en equipo para impulsar el crecimiento empresarial en su encuentro anual con el canal de partners, el ECCO 2026, celebrado este 14 de mayo en el Estadio de Ipurua, Eibar.

Joseba Unamuno, directivo histórico de Zucchetti Spain y miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D., ejerció como anfitrión de una jornada en la que la compañía puso el foco en la solidez de su trayectoria y en su proyección de futuro.

Hasta ahora, la estrategia a través del canal había estado centrada principalmente en su software de gestión Solmicro ERP, como motor de la transformación digital de las empresas. Ahora, Zucchetti Spain impulsa el crecimiento de sus partners ampliando su propuesta con un completo porfolio de soluciones que permite al canal cubrir todas las necesidades de gestión de sus clientes, independientemente de su tamaño o sector.

ERP, Business Intelligence, gestión integral de la cadena de suministro, soluciones de RR. HH., automatización documental o ciberseguridad son algunas de las áreas que forman parte de una propuesta tecnológica conectada, impulsada con IA y respaldada por un único fabricante.

"La garantía de contar con un único proveedor y una oferta completa de soluciones conectadas permite a nuestros partners ser más competitivos, ampliar sus oportunidades de negocio y acompañar a sus clientes en su transformación digital. Además, la IA ya no es una opción, sino una realidad que estamos incorporando a nuestras soluciones para abrir nuevas oportunidades de crecimiento a nuestro canal", ha señalado Joseba Marcos, director de Canal de Zucchetti Spain.

El respaldo del Grupo Zucchetti y una estrategia compartida junto al canal de partners

ECCO 2026, el encuentro anual de Zucchetti Spain con su canal de partners, ha sido el marco elegido para compartir la hoja de ruta de la compañía y reforzar su apuesta por un modelo de colaboración cercano, flexible y orientado a generar nuevas oportunidades de negocio para el canal en la era de la IA.

El evento contó con la participación de directivos del Grupo Zucchetti, que compartieron la estrategia del grupo y mostraron su compromiso con el Canal de Partners de Zucchetti Spain. Nadir Azam, director de Zucchetti International Partners Ecosystems, expresó su apoyo al grupo y reivindicó el crecimiento del canal.

Por su parte, Paolo Susani, director comercial del Grupo Zucchetti, señaló:

"Hemos sabido transformar nuestra tecnología generación tras generación para anticiparnos a las necesidades del mercado. Hoy más que nunca estamos preparados para acompañar a nuestros partners hacia el futuro, y Zucchetti Spain es una pieza clave dentro del Grupo Zucchetti. Queremos continuar avanzando junto a nuestros partners, jugando en el mismo equipo y ganando juntos."

Treinta años de innovación, anticipándose a la evolución del software empresarial

En el ECCO 2026, Zucchetti Spain hizo también un recorrido por la evolución de su tecnología y de Solmicro ERP a lo largo de las últimas tres décadas, desde el lanzamiento de su primer software de gestión hasta su consolidación actual como una de las soluciones ERP de referencia del mercado.

Desde el lanzamiento del primer ERP para Windows en los años 90, la compañía ha mantenido una apuesta constante por la innovación y la evolución tecnológica. A comienzos de siglo, su solución Expertis marcó un nuevo hito como uno de los primeros ERP con arquitectura distribuida en capas. Posteriormente llegarían Solmicro-eXpertis, la evolución hacia entornos cloud y Azure, nuevas capacidades de extensibilidad y conectividad, y finalmente Solmicro ERP, reconocido en 2023 con el Premio al Mejor Software de Gestión Empresarial.

Una evolución tecnológica continua que ha permitido a Zucchetti Spain adaptarse generación tras generación a las nuevas necesidades de las empresas, incorporando movilidad, conectividad, nuevas experiencias de usuario y, más recientemente, capacidades impulsadas con IA.

Jaime Rodríguez, CEO de Zucchetti Spain, destacó la evolución y la ambición de crecimiento de la compañía en esta nueva etapa:

"La evolución de Zucchetti Spain en los últimos años refleja nuestra apuesta por la innovación, el crecimiento sostenible y la cercanía al cliente. Hemos pasado de 4,5 millones de euros de facturación en 2016 a cerca de 25 millones en 2025, alcanzando los 4.500 clientes, y queremos seguir creciendo junto a nuestro Canal de Partners."

Como cierre del encuentro, Zucchetti Spain reconoció la trayectoria y el compromiso de los distribuidores más destacados del año. Ibis Computer recibió el Premio al Mejor Distribuidor 2025, mientras que Cobertec fue distinguido como Distribuidor Más Activo.

Además, Galilea TI obtuvo el "Premio al Impulso del Modelo de pago por uso", y ATE Informática recibió un reconocimiento especial con el "Premio a la Fidelidad 2025", coincidiendo con la celebración de su 20º aniversario.

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