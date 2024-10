Zucchetti Spain y Expert One firman una alianza estratégica para seguir liderando el mercado ERP

(Información remitida por la empresa firmante)

Nuevo partnership de Zucchetti Spain. Expert One se suma a su Canal de Distribuidores Certificados

Bilbao, 23 de octubre de 2024.- La empresa de referencia en el mundo de la consultoría y gestión de ERP especializado y profesional, Expert One, se incorpora al Canal de Partners de Zucchetti Spain para sumar su experiencia en implantación de sistemas ERP, equipo humano y conocimiento del mercado.



Este acuerdo consolida el compromiso de Zucchetti Spain por garantizar la rapidez y calidad en la ejecución de sus implantaciones, maximizar el alcance geográfico y resolver proyectos complejos para seguir desempeñando un papel determinante en la transformación digital de las organizaciones.



Zucchetti Spain continúa su proceso de expansión y crecimiento en el mercado español, reforzando su red de distribuidores certificados. La última incorporación a su canal ha sido la de Expert One, empresa líder en España en el área de la consultoría, aplicación y gestión de sistemas ERP profesionales.



Un nuevo paso para seguir creciendo y reforzar el liderazgo en el mercado ERP nacional

Desde Zucchetti Spain se valora positivamente la trayectoria, experiencia y saber hacer de Expert One como empresa de referencia a la de resolver proyectos ERP de gran complejidad.



Su papel como consultores en la implementación de soluciones de gestión contribuye a fortalecer la rapidez de la ejecución y la llegada de nuevos clientes, así como a aportar un valor añadido en el mercado nacional, donde su cercanía y experiencia están demostradas. Tal como ha indicado el CEO de Zucchetti Spain, Justino Martínez Salinas:



"La alianza estratégica entre Expert One y Zucchetti Spain permitirá seguir impulsando el éxito de nuestras soluciones, ya que están muy especializados en sistemas ERP, y ayudará a potenciar la rapidez de las ejecuciones destacando por la calidad de las mismas. Expert One conoce muy bien el mercado, son excelentes a la hora de plantear nuevos proyectos y aportan a nuestro canal su gran know how fruto de sus 20 años de experiencia".



Esta incorporación al Canal de Partners de Zucchetti Spain permitirá a Expert One complementar sus servicios actuales en el área de la consultoría ERP con otras soluciones de la potente oferta de Zucchetti Spain, así como abordar un mayor número de proyectos a precios competitivos, particularmente en el área de las empresas de tamaño mediano.



La cercanía del Departamento de Soporte al Canal de Zucchetti Spain y la posibilidad de acceder al más amplio catálogo de soluciones de software empresarial supone una ventaja competitiva a Expert One para poder seguir representando un papel determinante en el mercado.



Una alianza para aportar el máximo valor añadido al cliente

Con un enfoque orientado a la gestión de sistemas ERP especializados, Expert One es la firma consultora de referencia en implantación ERP, que ayuda a las empresas a mejorar la rentabilidad y eficiencia a través de la implementación de sistemas de gestión.



Con 20 años de experiencia en el mercado de software ERP, ha ejecutado con éxito más de 600 proyectos a nivel nacional e internacional. Además, posee una reputación ampliamente reconocida, con un equipo de consultores, desarrolladores y comerciales plenamente comprometido. Su amplia presencia geográfica, con sedes en Madrid, Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Castilla y León, refuerza la cercanía, el conocimiento y la inmediatez en el servicio que presta Zucchetti Spain a través de su red de partners. Álvaro Escudero, CEO de Expert One, destaca la importancia de:



"El equipo de profesionales altamente capacitados de Expert One, cuyo alto nivel de formación y capacidades técnicas es clave para desarrollar proyectos y adaptarse a las necesidades reales del cliente. Nuestra alianza con Zucchetti Spain nos permitirá complementarnos, crecer y resolver los desafíos de las empresas que necesitan soluciones avanzadas y preparadas para el futuro".



A través de un equipo humano que se adapta a las necesidades del cliente, con la firma de esta nueva alianza, Zucchetti Spain y Expert One seguirán ayudando a las empresas a digitalizar sus negocios para adaptarse a un mercado en constante cambio y donde la irrupción de las nuevas tecnologías es clave para anticiparse al futuro.



Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por su Canal de Partners como medio para garantizar un servicio profesional, cercano y personalizado a cada cliente. A lo largo de todos estos años ha consolidado una fuerte red de más de trescientos profesionales certificados que asesoran a sus clientes e implantan sus soluciones en todo el territorio nacional. Un modelo de distribución que es ya una seña de identidad y que el fabricante de software sigue reforzando año tras año como parte de su estrategia de crecimiento.



"Cuidamos al máximo a cada distribuidor, establecemos relaciones de confianza y generamos sinergias en un proyecto de futuro que compartimos con nuestro canal".



Justino Martínez, CEO de Zucchetti Spain.



Sobre Zucchetti Spain

Zucchetti Spain es un punto de referencia en el sector TI nacional, con 35 años de experiencia, 300 empleados y un canal de 300 profesionales certificados, 22 M € de facturación en 2023, 4000 clientes y el mayor catálogo del mercado: software ERP-CRM, MES, BI, planificación de la producción; RR. HH., nómina, movilidad, espacios de trabajo; TPV para HORECA y comercio; asesorías y despachos; automatización documental y ciberseguridad.



Mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales e importantes reconocimientos. "Premio al Mejor Software de Gestión Empresarial" en 2023, "Premio Innovación" en 2022 y Premio Innovación en Desarrollo de Software 2021 en 2021.



Su pertenencia al Grupo Zucchetti le aporta solvencia y garantías de futuro. El Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT IDC Italia). Con más de 40 años de historia, 2.000 M € de facturación en 2023 (proforma), 700.000 clientes, 9.000 empleados y 2.000 distribuidores, está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países con oficinas propias. Un proyecto de expansión en constante crecimiento.



Sobre Expert One

Expert One es una de las empresas líderes en España de consultoría, aplicación y gestión de ERP Profesionales.



Con la experiencia de más de veinte años desarrollando con éxito proyectos a nivel nacional e internacional, cuenta con una de las mayores plantillas certificadas de Consultores, Desarrolladores y Comerciales para la implantación de soluciones ERP para las PYMEs.



Con sede principal en Madrid, cuenta también con delegaciones permanentes en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia, lo que le permite un amplio conocimiento de cada zona y sector de actividad.



Expert One añade completa sus servicios de transformación digital con soluciones de comunicación, diseño y desarrollo web, ecommerce, etc. a través de sus sociedades Alta_MK y Sozpic.



