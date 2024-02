Zucchetti Spain impulsa la transformación digital del canal HORECA en HIP 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

El fabricante de soluciones de software ha participado un año más en HIP – HORECA Professional Expo 2024, el evento de referencia para conocer las últimas innovaciones en el sector hostelero

Madrid, 22 de febrero de 2024.- Este punto de encuentro entre empresarios y profesionales ha sido una gran oportunidad para descubrir las nuevas soluciones tecnológicas para potenciar el desarrollo empresarial de cafeterías, hoteles, restaurantes y comercios minoristas.



Dentro de las soluciones de Zucchetti presentadas en HIP, destacan el software TPV para hostelería TCPOS, integrado con el ERP en la nube Mago Cloud, y la solución de caja visioncheckout para el auto escaneo inteligente de productos por reconocimiento visual, impulsado con tecnología IA.



El canal HORECA está en pleno proceso de transformación. Así se ha reflejado en HIP 2024, el evento internacional de referencia de la hostelería y restauración, que ha permitido a las empresas del sector conocer de primera mano los beneficios que brindan las nuevas tecnologías en áreas como la gestión del negocio y la experiencia de cliente.



En esta edición de HIP, Zucchetti ha dado a conocer sus soluciones visioncheckout, TCPOS y MagoCloud.



Una nueva oportunidad para potenciar la innovación en hostelería y restauración

En HIP 2024 las empresas del canal HORECA han podido vislumbrar los nuevos retos y oportunidades del sector.



En un escenario marcado por el cambio de hábitos en el consumidor, la alta competitividad y la irrupción de nuevas tecnologías como la IA, las empresas de hostelería y restauración necesitan adaptarse para seguir siendo competitivas.



La implementación de nuevas soluciones aporta beneficios como la reducción de las colas, la optimización de las tareas administrativas, la automatización del inventario y la mejora de la experiencia de cliente, especialmente en la gestión de los cobros. Los viejos métodos de cobro ya no son suficientes, y la digitalización permite gestionarlos de manera más eficiente: pagos móviles, pagos sin contacto, o reconocimiento inteligente de productos, son algunas de sus principales ventajas.



"Implementar los pagos móviles y con tarjetas Contactless es un imperativo para agilizar las colas y adaptarse a las nuevas generaciones".



La implementación de las nuevas tecnologías debe hacerse de forma inteligente; no es suficiente con contar con un datáfono que permita los pagos móviles, sino que se debe asegurar la integración de todos los sistemas de la empresa para el cobro y la gestión del inventario.



visionCheckout, TCPOS y MagoCloud: soluciones inteligentes para potenciar la digitalización en el sector HORECA

Zucchetti ha presentado en HIP 2024 tres potentes e innovadoras soluciones para facilitar la transformación del canal HORECA.



Su sistema de autoescaneo inteligente con IA, visioncheckout, permite mejorar la experiencia del cliente, que no necesita seleccionar los productos en pantalla. Basta con acercarse al sistema de reconocimiento visual con Inteligencia Artificial, este escanea y reconoce automáticamente el menú, plato o pedido, se calcula la cuenta de forma inmediata, y el cliente puede pagar al momento con su tarjeta contactless o móvil.



"Esta innovadora solución facilita el pago por adelantado en 5,5 segundos. Ofrece grandes ventajas, especialmente en el área de corporate y colectividades, pero también en restaurantes donde se busca reducir las colas en caja".



Una de sus ventajas es que se integra automáticamente con TCPOS, el software TPV de Zucchetti para HORECA. Una solución potente e innovadora que permite gestionar comandas, cocina, programas de fidelización con tarjetas virtuales, aceptar pagos móviles o con tarjetas Contactless, e incluso automatizar el inventario, uno de los grandes retos de la hostelería.



Por último, cabe destacar el papel esencial de Magocloud, el software ERP cloud de Zucchetti que, integrado con TCPOS, facilita una gestión integral de todos los procesos, desde la facturación y la contabilidad hasta el almacén, y brinda una visión 360º del negocio.



Con esta propuesta presentada en HIP 2024, las empresas tienen la oportunidad de implementar tecnologías para optimizar sus procesos internos y adaptarse con garantías al futuro del canal HORECA. Todo ello con un único proveedor que será su partner tecnológico en todo el proceso de digitalización.



Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, una facturación de 1.300 millones de euros en 2022, más de 700.000 clientes, 8.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.



Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.



Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en España a través de Zucchetti Spain. Con más de 35 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI nacional, donde cuenta con 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 22 millones de euros en 2023 y más de 4.000 clientes.



Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, programación y planificación de la producción; gestión de RR.HH., nómina, movilidad y espacios de trabajo; software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, software para asesorías y gestión de despachos y soluciones de ciberseguridad.



Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2023, "Premio Mejor Software de Gestión Empresarial" (XXIII Premios Byte TI); en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial); y en 2021 «Premio Innovación en Desarrollo de Software» (Asociación Europea de Economía y Competitividad).











Contacto

Nombre contacto: Joseba Fínez

Descripción contacto: Director de Marketing de Zucchetti Spain

Teléfono de contacto: 94 427 13 62