Los zumos de frutas y gazpachos ganan terreno dentro de los nuevos propósitos para 2026

Zumos y gazpachos listos para consumir en cualquier lugar - Imagen diseñada con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Según un estudio de la Asociación Nacional de Zumos y Gazpachos, más de la mitad de los consumidores han descubierto el valor de consumir un zumo o gazpacho al día como plan para complementar el objetivo de 5 raciones de frutas y hortalizas diarias

Madrid, 13 de enero.- Con la llegada del nuevo año, muchas personas se marcan nuevos propósitos vinculados a la salud y la alimentación.



En este contexto, los zumos y gazpachos envasados, productos 100% frutas y hortalizas, se convierten en una cómoda y sabrosa opción alineada con las necesidades del consumidor.



Los zumos y gazpachos, productos por descubrir

Los zumos y gazpachos envasados permiten disfrutar de las frutas y hortalizas en cualquier momento. Avalados por estudios técnico-científicos sobre sus propiedades nutricionales y sus procesos de elaboración, siguen siendo, a día de hoy, productos por descubrir.



En el caso de los zumos de frutas son 100% fruta y no contienen azúcares añadidos, sino los naturalmente presentes.



Por su parte, los gazpachos cuentan con hortalizas frescas gracias a la combinación de materias primas en óptimas condiciones y tecnologías avanzadas. Además, su formato envasado facilita su consumo en cualquier momento del día.



Un estudio realizado por la Asociación Nacional de Zumos y Gazpachos en julio de 2025 revela que el 61% de los consumidores conoce el zumo de frutas envasado exprimido, aunque solo un 35,4% sabe que no contiene azúcares añadidos. En el caso de los gazpachos, el 69,8% afirma conocer el gazpacho tradicional envasado y un 38,5% lo asocia a una dieta sana y equilibrada.



Con el apoyo de Europa

Hasta 2027, la Asociación Nacional de Zumos y Gazpachos desarrolla una campaña cofinanciada por la Unión Europea para destacar la calidad, diversidad y sabor de los zumos de frutas y gazpachos de Europa, inicialmente en España y Portugal, con el objetivo de integrarlos como parte de una dieta equilibrada y mediterránea.



El zumo de frutas y el gazpacho como parte de la dieta

Aunque no existe consenso entre las autoridades sanitarias europeas sobre el consumo diario de zumos y su papel como sustituto de la fruta, algunos países consideran el zumo 100% una fuente válida de fruta y/o verdura, como Reino Unido, Irlanda y los países nórdicos.



Además, estudios recogidos por la Fundación Española de la Nutrición señalan que los zumos pueden ayudar a alcanzar las recomendaciones diarias en personas con bajo consumo de fruta.



Educar sobre buenas rutinas alimentarias

Desde la asociación se invita a familias y consumidores, en general, a optar por los zumos envasados como una buena opción a la hora de completar el consumo de frutas y hortalizas.



Aunque se recomienda que el consumo de fruta sea, preferentemente entera por su aporte en fibra, la FEN indica que puede consumirse, de forma moderada, zumo de frutas u hortalizas (no más de un vaso de 150-200 ml al día) con el objetivo de llegar a la recomendación de 5 raciones de frutas y hortalizas diarias y siempre y cuando las otras dos piezas se hagan como frutas enteras.



Sin duda, los zumos de frutas y los gazpachos se han convertido en una opción natural y versátil ideal para consumidores de todas las edades, y para empezar 2026 con buenos hábitos.







Contacto

Nombre contacto: Vanessa Charcos

Descripción contacto: Asociación Nacional de Zumos y Gazpachos

Teléfono de contacto: 915 59 24 52