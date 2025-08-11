Zunder apuesta por una solución tecnológica para diseñar rutas en su red de carga ultrarrápida en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Palencia, 11 de agosto de 2025.-

Zunder, operador líder de infraestructura de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos en el sur de Europa, da un paso más en su compromiso por ofrecer la mejor experiencia de carga a todos sus usuarios

La compañía ha incorporado una nueva funcionalidad en su aplicación móvil que permite a los usuarios diseñar rutas personalizadas, tanto de media como de larga distancia, incluyendo paradas exclusivas en estaciones de su propia red de carga. Esta herramienta responde a la necesidad creciente entre los usuarios de VE: poder planear sus trayectos sabiendo que podrán parar a cargar en puntos fiables dentro de un mismo ecosistema. Esta nueva herramienta es compatible con la navegación a través de Google Maps, lo que facilita la navegación desde el propio móvil de forma visual, intuitiva y accesible en todo momento.



A partir de ahora, los usuarios de vehículo eléctrico pueden buscar cualquier destino desde la app —una playa, un restaurante o su hotel favorito— y Zunder les ayuda a construir su ruta ideal: selecciona las estaciones óptimas en el trayecto, permite añadir tantas paradas como se necesiten y muestra al instante toda la información relevante de cada ubicación. De un vistazo, se puede consultar el estado de la estación, tipos de conectores, precios, servicios cercanos y más.



"Queríamos que diseñar un viaje en vehículo eléctrico fuera tan natural como buscar una dirección en el móvil. Esta herramienta nace de una necesidad real: tener el control del trayecto con la certeza de que podrás cargar donde lo necesitas. Con esta funcionalidad, reforzamos el compromiso con una experiencia 100 % Zunder: estaciones propias, sin salir del ecosistema, con la calidad de servicio que caracteriza a la compañía" — Rubén Cebrián, CTO de Zunder



Además, con un solo toque, el usuario puede enviar la ruta directamente a Google Maps para iniciar la navegación con todas las paradas integradas. La experiencia es completamente visual, rápida e intuitiva, pensada para facilitar el día a día de los conductores de vehículo eléctrico.



Una respuesta real a las nuevas formas de viajar

La adopción del vehículo eléctrico avanza a ritmo récord en España: solo entre enero y julio de 2025 se han matriculado un 87,1 % más de vehículos eléctricos que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos de AEDIVE y GANVAM. Julio ha sido especialmente significativo, con 23.850 turismos electrificados vendidos, representando ya más del 21 % del total de matriculaciones.



En este contexto de transformación y crecimiento, esta nueva funcionalidad de Zunder es una respuesta tecnológica alineada con las necesidades reales de la comunidad: una herramienta que demuestra que viajar en vehículo eléctrico dentro del ecosistema de carga de la compañía es posible, fácil y cómodo.



Tecnología y red propias: una experiencia Zunder de principio a fin

Este desarrollo forma parte de la estrategia 360 de Zunder, que combina una red de carga ultrarrápida en constante expansión con soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia del usuario. La compañía cuenta con más de 1.200 puntos de carga, más de 200 estaciones activas y acceso a cientos de miles de puntos adicionales vía roaming. Presente en tres países, su red ofrece una cobertura de más del 96 % de las principales carreteras españolas, con estaciones cada 200 km. La propuesta combina infraestructura y tecnología: estaciones accesibles, atención al cliente 24/7 en varios idiomas, múltiples opciones de pago y cargas del 20 % al 80 % en menos de 20 minutos.



