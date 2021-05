- ZVerse lanza la revolucionaria conversión asistida por automatización "2D a 3D" para poner en macha la producción de piezas de servicio y mantenimiento, reparación y revisión (MRO)

La conversión asistida por automatización del líder de fabricación digital y cadena de suministro genera activos digitales de tipo 3D que son utilizables por medio de planes de fabricación 2D heredados para utilizarse en el servicio y mantenimiento, velocidad reparación y revisión (MRO), escala, ahorro y sostenibilidad de la producción de piezas

COLUMBIA, S.C., 3 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- La compañía de soluciones de fabricación digital ZVerse, Inc. ha anunciado el lanzamiento de una conversión histórica ayudada por medio de la automatización que crea activos de diseño asistido por ordenador (CAD) 3D a partir de archivos de dibujos técnicos de tipo 2D. La falta de archivos digitales 3D es uno de los principales obstáculos de cara a poner en marcha la fabricación digital y la producción de piezas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) bajo demanda realizada a escala.

De cara a los equipos de cadena de suministro, fabricación avanzada, sostenibilidad y servicio de campo de fabricante de equipamiento original y las organizaciones industriales que buscan aumentar el tiempo de actividad de los equipos desplegados y de la flota, este avance sirve para realizar una evaluación de los archivos de ingeniería 2D originales y generar una cotización rápida del proyecto de conversión de 2D a 3D, para posteriormente crear activos de fabricación en 3D que se puede almacenar dentro de una biblioteca digital. Los técnicos de campo y de reparación pueden acceder de forma rápida a los archivos para solicitar y fabricar una pieza, todo ello desde cualquier lugar y por medio de una conexión de red segura.

La innovadora automatización de 2D a 3D de ZVerse sirve para conseguir que los ingenieros de fabricación y diseñadores industriales consigan acelerar el proceso de conversión de archivos heredados para piezas MRO, consiguiendo a su vez un ahorro de tiempo y costes en el proyecto, al tiempo que proporciona una precisión geométrica de confianza. La solución de ZVerse maximiza los recursos de las operaciones del cliente, ya que elimina el paso principal para volver a dibujar las geometrías de las piezas junto a los estándares de software dedicados a la fabricación actual, consiguiendo una reducción promedio de entre un 35% y un 50% en el tiempo comparativo del proyecto.

"ZVerse lleva años haciendo este trabajo, convirtiendo archivos 2D a 3D por medio de nuestros servicios de diseño bajo demanda. Conocemos las áreas en las que puede impulsar la automatización y generar el mayor impacto en el flujo de trabajo", explicó el director general de ZVerse, David Craig. "También hemos aprendido que es posible automatizar la mayor parte del tiempo invertido en el proceso de conversión, y en la actualidad hemos automatizado esos pasos. Estamos comprometidos a impulsar aún más tipos de automatización dentro y alrededor de esta necesidad empresarial de tanta importancia".

Como base de las soluciones de la compañía dedicadas a la fabricación digital, este servicio permite a los clientes de ZVerse poder acelerar la fabricación digital y las iniciativas dentro de la cadena de suministro con el fin de rebajar el tiempo de inactividad de los equipos, reducir los costes de producción, material y transporte de inventario, y abordar de forma directa el cumplimiento del derecho a reparar, la sostenibilidad, además de los objetivos existentes dentro de la economía circular.

ZVerse y los representantes de la industria van a hacer frente a estos temas ya responder a preguntas relacionadas en el próximo seminario web que se llevará a cabo el 1 de junio de 2021 y que se titula "Delivering on MRO: How Digital Manufacturing is Making Maintenance, Repair, and Overhaul a Reality".

Acerca de ZVerseZVerse ayuda a los equipos a resolver la creación de contenido 3D y escalar los desafíos en la cadena de suministro y la fabricación digital. En lo que respecta a las empresas que aprovechan la fabricación digital para llevar a cabo la producción de piezas de servicio y mantenimiento, reparación y revisión (MRO), la solución asistida por automatización "2D a 3D" de ZVerse lleva a cabo la conversión de los dibujos de piezas 2D heredados en activos de fabricación de diseño asistido por ordenador (CAD) 3D que se pueden utilizar. Las soluciones de ZVerse destinadas a la innovación en la fabricación digital ayudan a conseguir que estas ideas se conviertan en realidad.Aprenda más por medio de zverse.com.

