zvoove adquiere CleanManager: acelera el crecimiento entrando en los países nórdicos y mejorando su cartera de software de limpieza

MÚNICH y ODENSE, Dinamarca, 26 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- zvoove, proveedor líder de software y soluciones de IA para los sectores de la contratación de personal temporal, la seguridad privada y la limpieza, ha adquirido CleanManager, una empresa danesa de SaaS especializada en herramientas de planificación y control de tiempo para proveedores de servicios de limpieza. Con esta decisión estratégica, zvoove amplía su presencia en los mercados escandinavo y británico y consolida su posición como plataforma digital líder para el sector de la limpieza en Europa.

"Tras nuestro éxito en el sector del software de contratación temporal, zvoove está implementando una estrategia enfocada en ampliar su liderazgo en el mercado de la limpieza. Nuestra adquisición de CleanManager marca un hito crucial en la expansión de zvoove Clean en Europa. Esta adquisición no solo fortalece nuestra cartera de productos, sino que también nos posiciona en la región nórdica, un mercado dinámico e innovador con un ecosistema sólido que se alinea a la perfección con nuestro espíritu emprendedor", afirmó Oliver Muhr, consejero delegado de zvoove.

CleanManager es una solución de confianza en Dinamarca, Alemania y Reino Unido, que ofrece soluciones potentes e intuitivas para la programación, el seguimiento del tiempo, el control de calidad y el cálculo de costes. Conocida por su arquitectura flexible y adaptada a las necesidades específicas de las operaciones diarias de las empresas de limpieza, CleanManager se integra a la perfección con los sistemas de facturación y nómina existentes, lo que la convierte en la solución predilecta para las empresas que buscan personalizar su infraestructura digital.

"Nos complace dar la bienvenida a CleanManager al equipo de zvoove Clean", añadió Stefan Kramer, consejero delegado de zvoove Clean. "Esta adquisición es un hito clave en nuestra estrategia de expansión internacional. Con CleanManager, no solo entramos en los mercados escandinavo y británico, sino que también incorporamos una solución sólida y complementaria a nuestra cartera. Junto con fortytools, nuestra plataforma integral en Alemania, ahora podemos satisfacer una gama aún más amplia de necesidades de los clientes e impulsar la innovación compartida en todos nuestros productos, incluyendo el área de IA".

"Estamos entusiasmados de unirnos a zvoove y formar parte de un grupo más amplio que comparte nuestra pasión por simplificar las operaciones de limpieza", afirmaron Jakob Witte Larsen y Frantz Furrer, cofundadores de CleanManager. "Con el apoyo de zvoove, podemos acelerar nuestro desarrollo, expandirnos a nuevos mercados y aportar aún más valor a las empresas de limpieza de toda Europa".

Acerca de zvoove

zvoove es el proveedor líder de software y soluciones de IA para los sectores de contratación temporal, servicios de limpieza y seguridad personal. En el dinámico ecosistema de agencias y proveedores de servicios, talento y empresas, zvoove digitaliza y optimiza los procesos para lograr mayor eficiencia y ventajas competitivas. Mediante la digitalización integral para agencias y proveedores de servicios, zvoove mejora el mundo laboral, ofreciendo más ofertas de empleo y oportunidades profesionales para el talento y una fuerza laboral confiable para las empresas.

Alrededor de 8.000 clientes confían en zvoove. Actualmente, gestionan más de 3 millones de trabajadores, 21.000 millones de euros en nóminas anuales y más de 3 millones de solicitudes al año a través de su plataforma. zvoove cuenta con 850 empleados en 23 ubicaciones en Europa y Latinoamérica.

Acerca de CleanManager

CleanManager es la plataforma SaaS líder para el sector de la limpieza en Dinamarca. Facilita las operaciones diarias optimizando los procesos para impulsar la eficiencia, la transparencia y la competitividad. Al digitalizar flujos de trabajo esenciales como la programación, el seguimiento del tiempo, la documentación y el control de calidad, CleanManager permite a las empresas de limpieza reducir la carga administrativa y centrarse en ofrecer un servicio consistente y de alta calidad.

Más de 425 clientes y 15.000 usuarios confían en CleanManager para gestionar sus operaciones diarias, desde pequeñas empresas de limpieza hasta grandes proveedores de servicios y organizaciones del sector público, lo que garantiza una coordinación fluida, una mejor planificación de recursos y un control operativo total. Con una sólida posición en el mercado de Dinamarca, CleanManager se ha expandido a Alemania y Reino Unido, impulsando la transformación digital del sector en toda Europa.

