zvoove refuerza su posición en el mercado holandés con la adquisición de Plan4Flex

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH y 'S-HERTOGENBOSCH, Países Bajos, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- zvoove, proveedor líder del mercado de software y soluciones de inteligencia artificial para los sectores de la contratación temporal, la seguridad privada y la limpieza, ha adquirido Plan4Flex, una solución especializada en gestión de personal para el mercado holandés. Esta adquisición marca el siguiente paso lógico en la estrategia de crecimiento de zvoove para ofrecer soluciones integrales de primera clase al sector de la contratación temporal.

Fundada en 2009, Plan4Flex se ha consolidado como líder del mercado en gestión de personal para agencias de empleo, con un fuerte enfoque en los trabajadores migrantes. En 2023, 319.000 (35 %) de los 912.000 trabajadores temporales en los Países Bajos eran trabajadores migrantes, un segmento de creciente importancia dentro del sector de la contratación de personal. Con alrededor de 200 clientes y un equipo de 34 empleados, Plan4Flex ofrece soluciones a medida para este mercado y se ha convertido en un socio de confianza para las agencias de empleo de todo el país.

Oliver Muhr, consejero delegado de zvoove, comentó: "Con Plan4Flex, continuamos nuestra trayectoria de crecimiento en los Países Bajos y reforzamos nuestro enfoque en uno de los segmentos más importantes del sector: los trabajadores migrantes. Junto con Nocore, Plan4Flex nos permitirá ofrecer soluciones integrales sin precedentes que abarcan todos los aspectos de la cadena de valor para las agencias de empleo temporal. Esta adquisición marca un hito en nuestra expansión estratégica y mejorará significativamente los beneficios que ofrecemos a nuestros clientes".

Los socios directores de Plan4Flex, Dreann van den Akker y Wesley Lam, añadieron: "Formar parte de zvoove marca un nuevo y emocionante capítulo para Plan4Flex. Nuestra misión siempre ha sido apoyar a las agencias de empleo con herramientas prácticas y fiables adaptadas a las necesidades específicas de los trabajadores migrantes. Al unir fuerzas con zvoove y colaborar estrechamente con su amplio ecosistema de marcas y soluciones, podemos fortalecer aún más nuestra oferta y ofrecer un valor aún mayor a nuestros clientes".

"Con la incorporación de Plan4Flex, la cartera de zvoove en los Países Bajos se vuelve aún más versátil, afirmó Paul van den Bosch, consejero delegado de Pivoton. "Permite a las agencias de empleo elegir entre soluciones complementarias que forman parte de zvoove Países Bajos. Esta oferta más amplia refuerza la posición de zvoove como socio tecnológico de confianza y ayuda a las agencias a operar de forma más eficiente en un mercado competitivo".

La adquisición subraya el compromiso de zvoove con el crecimiento estratégico, la innovación y la creación de valor para el cliente en el mercado holandés y más allá. La firma se ha completado y se espera que se cierre en las próximas dos semanas.

Acerca de zvoove

zvoove es el proveedor líder de software y soluciones de IA para los sectores de contratación temporal, servicios de limpieza y seguridad personal. En el dinámico ecosistema de agencias y proveedores de servicios, talento y empresas, zvoove digitaliza y optimiza los procesos para lograr mayor eficiencia y ventajas competitivas. A través de la digitalización integral para agencias y proveedores de servicios, zvoove mejora el mundo laboral, ofreciendo más ofertas de empleo y oportunidades profesionales para talentos y una fuerza laboral confiable para las empresas, zvoove mejora el mundo del trabajo.

Cerca de 8.000 clientes confían en zvoove. Actualmente, gestionan más de 3 millones de trabajadores, 21.000 millones de euros en nóminas anuales y más de 3 millones de solicitudes al año a través de su plataforma. zvoove emplea a 880 personas en 24 ubicaciones en Europa y Latinoamérica.

Acerca de Plan4Flex

Plan4Flex es un proveedor de software holandés especializado en soluciones de mid-office para agencias de empleo. Desde 2009, la empresa ha apoyado a unos 200 clientes con herramientas prácticas y fiables adaptadas a las necesidades de trabajadores temporales y migrantes laborales.

Con un equipo dedicado de 34 expertos, Plan4Flex combina innovación y facilidad de uso, lo que permite a las organizaciones trabajar de forma más eficiente y brindar un mejor apoyo a sus empleados. Plan4Flex ofrece un sistema integral de gestión de la fuerza laboral que integra y optimiza completamente el trabajo, la vivienda, el transporte, la comunicación, el horario laboral y los convenios colectivos. Diariamente, entre 100.000 y 125.000 trabajadores temporales utilizan Plan4Flex para su trabajo diario.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2722713/5522041/zvoove_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/zvoove-refuerza-su-posicion-en-el-mercado-holandes-con-la-adquisicion-de-plan4flex-302563933.html