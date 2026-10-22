ZwitterCo anuncia una inversión estratégica de Ecolab para impulsar la circularidad del agua

(Información remitida por la empresa firmante)

La inversión permite a ambas empresas colaborar en soluciones avanzadas de reutilización y circularidad del agua destinadas a los fabricantes de alimentos y bebidas.

WOBURN, Mass., 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, ZwitterCo, proveedor líder de soluciones para la filtración de aguas residuales, anunció una inversión estratégica por parte de Ecolab, líder mundial en soluciones para el agua y la prevención de infecciones. ZwitterCo está transformando el tratamiento de aguas industriales mediante soluciones de membrana avanzadas que emplean tecnología patentada para abrir nuevas oportunidades de reutilización del agua.

La inversión de Ecolab respalda a ZwitterCo en la ampliación de soluciones de circularidad hídrica dentro de la industria de alimentos y bebidas. Ante la creciente escasez de agua a nivel mundial, los fabricantes de este sector se enfrentan a una presión cada vez mayor para reducir el consumo de agua, al tiempo que impulsan la calidad, la seguridad y la productividad en sus operaciones. Esta inversión brinda a ZwitterCo la oportunidad de combinar sus soluciones de membranas con los programas de tratamiento de agua, la tecnología y la experiencia técnica de Ecolab, mejorando así la forma en que los fabricantes de alimentos y bebidas recuperan agua a partir de sus corrientes de aguas residuales.

Las capacidades de ZwitterCo están diseñadas para facilitar la reutilización del agua en entornos donde la presencia de residuos orgánicos, productos químicos de limpieza y otros compuestos dificulta el tratamiento de las aguas residuales; un escenario típico en sectores como la elaboración de cerveza, la industria láctea, el procesamiento de cereales y el procesamiento de proteínas. Mediante la integración de sistemas de filtración avanzada con soluciones químicas, monitoreo digital y asistencia técnica especializada in situ, la empresa busca ayudar a los fabricantes a recuperar agua apta para uso industrial a partir de corrientes que, históricamente, resultaban demasiado complejas para un reciclaje eficiente.

"Estamos encantados de contar con Ecolab como inversor y socio estratégico", afirmó Alex Rappaport, cofundador y consejero delegado de ZwitterCo. "Ecolab posee una experiencia inigualable en tratamiento de aguas, monitorización digital y operaciones de los clientes. Juntos, podemos ayudar a los fabricantes a transformar corrientes de aguas residuales complejas en agua reutilizable. Esta alianza representa un paso importante para facilitar la implementación de la circularidad del agua en el ámbito industrial, acelerar su escalabilidad y aumentar su valor para los clientes".

"Durante más de un siglo, Ecolab ha desarrollado soluciones que ayudan a sus clientes a mejorar su rendimiento, protegiendo al mismo tiempo los recursos vitales para la vida", señaló Nicolas Granucci, vicepresidente ejecutivo y director general de la división global de Alimentos y Bebidas de Ecolab. "En un contexto en el que los fabricantes de alimentos y bebidas buscan formas prácticas de reducir los riesgos relacionados con el agua, nos entusiasma invertir y colaborar con ZwitterCo para avanzar de manera significativa hacia la circularidad del agua a gran escala".

Acerca de ZwitterCo

ZwitterCo es el líder mundial en soluciones de membranas para separaciones complejas; ayuda a las industrias a tratar aguas residuales difíciles, purificar agua para su reutilización y maximizar la eficiencia en procesos de la industria alimentaria. La empresa aprovecha su innovadora química zwitteriónica para crear membranas con una resistencia al ensuciamiento sin precedentes, superando así la limitación más persistente de la filtración convencional. Fabricantes de más de 20 países en los sectores de alimentos y bebidas, agricultura e industria confían en las soluciones de membranas de ZwitterCo para alcanzar sus objetivos más ambiciosos de sostenibilidad y crecimiento.

Contacto para medios

Rachel Zak, Commercial Enablement Specialist

rzak@zwitterco.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/zwitterco-anuncia-una-inversion-estrategica-de-ecolab-para-impulsar-la-circularidad-del-agua-302917242.html