- ZwitterCo lanza las membranas Evolution, que transforman la eficiencia del procesamiento de alimentos y productos lácteos

WOBURN, Mass., 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ZwitterCo, líder mundial en soluciones de membranas para separaciones de líquidos complejas, ha anunciado el lanzamiento comercial de su familia de membranas Evolution. Estas membranas de nueva generación están diseñadas para ayudar a los procesadores de alimentos, lácteos y biotecnología a aumentar la productividad, reducir los costes de limpieza y avanzar en sus objetivos de sostenibilidad, todo ello sin necesidad de modificar los sistemas existentes.

En el procesamiento de lácteos y alimentos, cada minuto cuenta, pero las largas limpiezas diarias pueden consumir un valioso tiempo de producción y aumentar significativamente el consumo de productos químicos y la demanda de agua. Las membranas Evolution, fabricadas con la química zwitteriónica patentada de ZwitterCo, son antiincrustantes y recuperan completamente su rendimiento con un programa de limpieza simplificado. Esto permite a los procesadores limpiar más rápido, usar menos productos químicos y recuperar más de una hora al día para producción adicional u otras tareas de alto valor.

"Los procesadores de leche y suero a menudo preguntan"¿Qué hay de nuev". Las membranas Evolution de ZwitterCo son la respuesta", afirmó Jon Goodman, vicepresidente de Procesamiento de Alimentos y Especialidades de ZwitterCo. "Nuestras membranas antiincrustantes patentadas ofrecen una gran mejora en la limpieza y el rendimiento; la tecnología de membranas está en constante evolución".

Disponibles en configuraciones de membrana de ultrafiltración para concentración de proteínas (PCM), superfiltración (SF) y ósmosis inversa (OI), las membranas Evolution son un reemplazo ideal para las membranas espirales sanitarias convencionales. Se instalan fácilmente en sistemas existentes sin necesidad de modificar el hardware, lo que permite reducir los costes operativos y ahorrar tiempo.

Rendimiento comprobado en campo

Los primeros usuarios han demostrado mejoras sustanciales con las membranas Evolution RO para concentrar efluentes y aguas residuales en las plantas de procesamiento de suero. Estos procesadores eliminaron el paso enzimático de sus programas de limpieza, reduciendo los costes totales de limpieza en más del 50% y el uso de agua en más del 30%. Además, ahorran una hora por cada paso eliminado del programa de limpieza.

Un nuevo estándar para la eficiencia operativa y la sostenibilidad

Las membranas ZwitterCo Evolution están diseñadas para brindar a los fabricantes de lácteos y alimentos más de lo que más valoran: productividad. La esencia de esta oferta es la naturaleza antiincrustante de la tecnología ZwitterCo. Esto permite un cambio fundamental en la forma de abordar los programas de limpieza y una curva de flujo más estable. Las membranas ZwitterCo Evolution hacen que las limpiezas sean más rápidas, fáciles y que consuman menos recursos. Además, gracias a la menor incrustación, las membranas Evolution ofrecen un flujo operativo promedio más alto.

Beneficios de las membranas Evolution:

Mayor productividad con una curva de flujo más estable

con una curva de flujo más estable Mayor tiempo de producción: Menos ciclos de limpieza liberan horas de operación semanales.

Menos ciclos de limpieza liberan horas de operación semanales. Menores costes de limpieza: Las membranas ZwitterCo Evolution pueden eliminar los costosos pasos del programa de limpieza. Además, reducen significativamente el uso de productos químicos, agua y energía, a la vez que minimizan la generación de aguas residuales.

Las membranas ZwitterCo Evolution pueden eliminar los costosos pasos del programa de limpieza. Además, reducen significativamente el uso de productos químicos, agua y energía, a la vez que minimizan la generación de aguas residuales. Operaciones más sostenibles: El menor consumo de recursos y la reducción de aguas residuales contribuyen a los objetivos de sostenibilidad corporativa.

El menor consumo de recursos y la reducción de aguas residuales contribuyen a los objetivos de sostenibilidad corporativa. Integración sencilla: Todos los elementos Evolution son reemplazos directos de las espirales sanitarias estándar; no requieren nuevas inversiones de capital.

Modelos de adopción flexibles

Las membranas ZwitterCo Evolution están disponibles para una amplia gama de aplicaciones de concentración y fraccionamiento en el procesamiento de alimentos, lácteos, bioprocesamiento y más, ofreciendo una eficiencia líder en la industria. Para facilitar la adopción y minimizar el riesgo de implementar una nueva membrana, ZwitterCo ofrece dos modelos de venta adaptados a la estrategia financiera de su empresa:

Compra: Adquiera sus membranas con total confianza. Cada compra está respaldada por la garantía más sólida del sector para garantizar su fiabilidad y tranquilidad a largo plazo.

Adquiera sus membranas con total confianza. Cada compra está respaldada por la garantía más sólida del sector para garantizar su fiabilidad y tranquilidad a largo plazo. Suscripción: Experimente el valor de las membranas ZwitterCo con un bajo coste inicial y una garantía de proceso en la que ZwitterCo se encarga de los reemplazos de membranas. Nuestro innovador modelo de suscripción está diseñado para ofrecer facilidad y previsibilidad de costes, con garantía de rendimiento integrada.

Acerca de ZwitterCo

ZwitterCo es líder mundial en soluciones de membranas para separaciones complejas, ayudando a las industrias a tratar aguas residuales complejas, purificar agua para su reutilización y maximizar la eficiencia en aplicaciones de procesamiento de alimentos. La compañía aprovecha su revolucionaria química zwitteriónica para construir membranas con una resistencia a la suciedad sin precedentes, superando la limitación más antigua de la filtración convencional. Fabricantes en más de 20 países de los sectores de alimentación y bebidas, agrícola e industrial confían en las soluciones de membranas de ZwitterCo para alcanzar sus objetivos más ambiciosos de sostenibilidad y crecimiento.

