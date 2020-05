COMUNICADO:Canussa lanza la primera zapatilla vegana de calidad a partir de residuos Made in Spain

Una zapatilla unisex hecha con propósito: con la ayuda de El Naturalista, Canussa consigue convertir residuos en una zapatilla vegana de calidad, cómoda, Canussa apuesta por el Made in Spain, creando zapatillas de alta calidad y confort, contribuyendo a la generación de empleo local. Con cada par de zapatillas, Canussa planta un árbol en las zonas más desforestadas del planeta

La firma de moda sostenible y vegana Canussa y El Naturalista crean la primera zapatilla hecha con propósito. Canussa Urban by El Naturalista ha sido realizada en España a partir de materiales de calidad reciclados y veganos.



María Cano, CEO de Canussa explica que “con la ayuda de El Naturalista, hemos conseguido convertir residuos en una zapatilla de calidad, cómoda y con estilo, y todo esto lo hemos conseguido hacer éticamente en España”



Canussa Urban by El Naturalista combina diseño, comodidad y calidad. Es una zapatilla unisex pensada para personas que tienen respeto por el planeta, las personas y los animales pero que a la vez buscan un calzado elegante, cómodo y funcional. A la hora de diseñar estas zapatillas se ha estudiado mucho su durabilidad y por ello se han utilizado materiales de alta calidad que permitan el máximo uso del calzado.



A parte de un diseño innovador, para que la zapatilla sea lo más versátil posible y se pueda combinar con diferentes outfits, se incluyen dos pares de cordones, uno rojo y otro negro



Propósito uno: moda vegana de calidad

La piel de animal ha sido utilizada para realizar calzado de calidad por sus cualidades, tales como resistencia, durabilidad o transpirabilidad. Canussa apuesta por una moda de calidad y duradera sin recurrir a utilizar ningún material que provenga de animales, fabricando complementos de calidad de forma artesanal en España con materiales de alta resistencia reciclados.



Canussa Urban by El Naturalista es la primera zapatilla vegana con apariencia de piel con materiales reciclados de alta calidad, lo que permiten que este calzado, sea un modelo respetuoso con los animales y con el medio ambiente.



Canussa ha obtenido la certificación “Peta Vegan Approved”. Esta certificación la emite la organización PETA y acredita que un producto es libre de maltrato animal, y que además existe un compromiso de no utilizar en el futuro materiales de origen animal o que se hayan obtenido experimentando con animales.



Propósito dos: máximo compromiso con el empleo local

Pese al coste que implica fabricar en España, Canussa apuesta firmemente por una fabricación Made in Spain, no sólo consiguiendo fabricar complementos de alta calidad sino contribuyendo a la economía local creando un empleo justo y de calidad.



Del mismo modo la distribución de las zapatillas se realizará exclusivamente través de marketplaces y tiendas de moda sostenible, fiel a la apuesta de Canussa de ir de la mano y apoyar al pequeño comercio con valores.



Ahora más que nunca, Canussa apuesta por la generación de empleo de calidad en España.



Propósito tres: máximo respeto al entorno

Canussa Urban by El Naturalista es una zapatilla con propósito que busca reducir el impacto medioambiental utilizando materiales de alta calidad, trabajando hacia un futuro circular utilizando materiales reciclados y reciclables. Con este proyecto, Canussa ha conseguido demostrar que es posible crea una moda de diseño exclusivo y duradera a partir de residuos, y lo ha hecho en España.



Canussa ha adquirido un firme compromiso para reducir la huella de carbono. Para ello, además de fabricar localmente en España, planta un árbol por cada unidad vendida. Gracias a la colaboración con One Tree Planted, Canussa contribuye a la reforestación de las zonas más deforestadas del planeta, lo que contribuye a la absorción de CO2, reduciendo así este gas de efecto invernadero en la atmosfera.



SOBRE EL NATURALISTA

El Naturalista es la historia de un grupo de personas que un día se atrevieron a soñar que las empresas pueden ser espacios de compromiso y transformación social, un grupo de personas que 20 años después están haciendo historia en más de 40 países del mundo. Pioneros en innovación sostenible y vegana, la utilización de procesos lo más respetuosos con el medio ambiente y las personas, la utilización de materiales reciclados y veganos, son algunos ejemplos de su respeto a la tradición y compromiso con la calidad. www.elnaturalista.com



SOBRE CANUSSA

Canussa nace con el objetivo de crear una moda práctica y duradera respetando a las personas, el planeta y los animales. Todos los complementos se fabrican en España de forma responsable utilizando materiales de gran calidad respetuosos con el medio ambiente. Canussa, gracias a su apuesta por la economía circular ha sido finalista de los Premios ODS del Impact Hub. La firma, cuenta actualmente con diez puntos de venta, en España está presente en tiendas de moda sostenible y vegana en España y acaba de iniciar su expansión internacional con la presencia en tiendas de moda vegana y sostenible en París, Amsterdam, Londres, Lisboa y Berlín. También disponible online en marketplaces de moda sostenible y en www.canussa.com



Canussa Urban by El Naturalista: 148€



Disponible en Tiendas y Marketplaces de moda sostenible a partir de julio



Preventa online unidades limitadas: 98€ en canussa.com/es/sneaker







