CEOMA acredita a CaixaBank como primera 'Empresa Amigable con las Personas Mayores' en nivel Excelente

CEOMA acredita a CaixaBank como primera 'Empresa Amigable con las Personas Mayores' en nivel de Amigabilidad Excelente - CEOMA.

(Información remitida por la empresa firmante)

CaixaBank se convierte en la primera entidad financiera en obtener la acreditación por su compromiso con la inclusión, respeto y atención a las personas mayores.

La acreditación refuerza la responsabilidad de la entidad de CaixaBank con las personas mayores quienes cuentan también con el programa Generación+, una propuesta pensada para acompañarlos en su etapa de madurez .

Madrid, 28 de abril de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha otorgado este martes la acreditación de 'Empresa Amigable con las Personas Mayores'- Nivel de Amigabilidad Excelente- a CaixaBank durante la jornada 'Envejecer con humor desde una mirada preventiva', celebrada hoy en el espacio CaixaBank All In One de Madrid.

En el marco del 'Ciclo Cuatro Miradas al Envejecimiento Actual', subvencionado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), se ha hecho entrega oficial de la acreditación a CaixaBank revelándose como la primera entidad financiera en alcanzar este nivel por su trato a las personas senior. Para esta acreditación se han tenido en cuenta, de manera destacada, aspectos como la cercanía y la transparencia. Tras cumplir con los criterios oficiales del Modelo de Amigabilidad con las Personas Mayores y una vez hecha la evaluación técnica rigurosa, la entidad queda acreditada con esta certificación con una vigencia de tres años.

La acreditación, entregada por el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, José Luis Fernández Santillana, certifica que CaixaBank cumple con todos los criterios de Empresa Amigable con las Personas Mayores- Nivel Excelencia.

Así mismo, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, encargado de inaugurar el acto, ha querido poner en valor la existencia de entidades y empresas, como CaixaBank, que impulsan y adaptan prácticas que mejoran la experiencia de las personas mayores porque "tenemos unas necesidades concretas que han de ser resueltas de manera responsable, con una escucha activa. Hemos de ser considerados como ciudadanos activos, con derechos y protagonistas de la sociedad", ha resaltado el presidente de CEOMA.

Salvador Noves, director de propuesta de Valor Segmentos Retail de CaixaBank, ha sido el encargado de recibir la acreditación. CaixaBank se adhiere así a la red de entidades comprometidas con las personas mayores, que podrán acceder a recursos, asesoramiento y buenas prácticas para seguir avanzando en este ámbito.

En el marco de la jornada 'Envejecer con humor desde una mirada preventiva', Noves ha realizado una intervención detallando el programa 'Generación +', una propuesta de valor que despliega una nueva cartera de servicios para dar respuesta a los desafíos que plantea la creciente longevidad de la población e impulsar soluciones de previsión desde edades más tempranas. Entre las propuestas destaca el asesoramiento integral, con alternativas para obtener liquidez del patrimonio inmobiliario como complemento de la pensión y servicios de solicitud de ayudas y cuidados a personas en situación de dependencia. La entidad también pone a disposición de los clientes productos y servicios específicos para la mejora de la calidad de vida del colectivo sénior, incluyendo viajes, protección, movilidad y cuidado asistencial. Todo pensado desde CaixaBank para acompañar a las personas mayores en una etapa de tranquilidad desde el bienestar y la libertad.

Proceso de acreditación.

Tras denunciar en numerosas ocasiones la discriminación por edad que sufren muchas personas mayores en empresas y entidades, CEOMA decidió lanzar esta certificación, que pone en valor el trabajo de las compañías que tratan con respeto y amigabilidad a las personas de más de 65 años. Este compromiso se refleja en el diseño de productos y servicios de acuerdo con sus necesidades, en la promoción de una relación comercial con el colectivo basada en la confianza y la empatía, y en tener en cuenta la diversidad intergeneracional entre sus empleados.

Los especialistas acreditados evalúan previamente a la entidad para alcanzar la integración de criterios puntuables de accesibilidad, el trato adecuado, la inclusión digital, la protección financiera y la participación social para desempeñar una sociedad más justa, intergeneracional y adaptada al envejecimiento poblacional. El proceso de evaluación incluye actuaciones y acciones formativas para que las entidades sean amigables con las personas mayores, partiendo de una serie de criterios diseñados por CEOMA en colaboración con Albor Consultor y el Foro Técnico de Formación.

El sistema posee la capacidad de adaptarse al tamaño de cualquier empresa ofreciendo seis categorías distintas de acreditación como son 'Amigabilidad con las Personas Mayores', 'Amigabilidad + con las Personas Mayores', 'Amigabilidad Avanzada', 'Amigabilidad +', 'Amigabilidad Excelente' y el sello con mayor puntuación el de 'Amigabilidad Excelente +'.

El acto de entrega de la acreditación de CaixaBank se ha enmarcado en la jornada organizada por CEOMA y subvencionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), donde se ha puesto en valor el bienestar emocional y el sentido del humor como pilares para el desarrollo de una vida plena entre las personas mayores.

CaixaBank, modelo pionero de atención al cliente sénior.

Con más de cuatro millones de clientes mayores de 65 años y una cuota superior al 34% en pensiones, CaixaBank es el banco de referencia para el segmento sénior desde su fundación hace ya más de 120 años como Caja de Pensiones para la Vejez y el Ahorro.

A través de su modelo de banca socialmente responsable, la entidad acompaña a sus clientes a lo largo de todas las etapas de la vida. Dispone del programa Generación +, que da respuesta a los retos del envejecimiento, de forma transversal, a través un conjunto integral de soluciones financieras y no financieras que facilitan tanto el tránsito hacia la etapa de la jubilación como el poder disponer de un conjunto de soluciones de ocio, cuidados, formación o mantenimiento de la salud durante esta etapa de la vida.

Asimismo, la entidad mantiene activo desde 2022 un compromiso de atención prioritaria al colectivo sénior que involucra a todas sus áreas de actividad. Entre las medidas tomadas por la entidad para ofrecer la mejor calidad de servicio al segmento silver destaca la formación de más de 30.000 empleados en atención preferente a las personas mayores, la disponibilidad de más de 11.000 cajeros de uso fácil, el mantenimiento del uso de las libretas de ahorro en todos los cajeros, el horario de caja sin restricciones, el adelanto del pago mensual de las pensiones al día 24, la atención personal por teléfono y WhatsApp con más de 600 agentes especializados y formados en gerontología. CaixaBank también desarrolla más de 11.000 jornadas y talleres de educación financiera, prevención de fraudes y acompañamiento al uso de banca digital. Y ha puesto en marcha una cátedra en colaboración con tres escuelas de negocio de primer nivel que será referencia en el estudio de soluciones para una longevidad activa y saludable.

Igualmente, CaixaBank es referente en cuanto a capilaridad del servicio e inclusión financiera: cuenta con la mayor red de oficinas, con más de 4.200 oficinas en España, y está firmemente comprometida con el mantenimiento de servicios financieros en el ámbito rural. Con su red de oficinas móviles, CaixaBank presta servicio en un total de 3.700 municipios de todo el país. Un 70% de sus usuarios tiene más de 65 años.

Celia Moreno Garrido.

Directora Gerente.

celiamoreno@ceoma.org.

Tel.: 91 557 25 56.

Sandra Delgado.

Europa Press Comunicación.

sandradelgado@europapress.es.

600 90 50 85.

Leopoldo Alonso.

Europa Press Comunicación.

leopoldoalonso@europapress.es.

600 90 56 25.