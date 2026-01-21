CEOMA alerta de que la mitad de los desempleados en España tienen más de 50 años y reclama “medidas urgentes"

En 2025, sólo el 9,2 por ciento de los contratos cerrados fueron firmados por personas mayores de más de 55 años

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, reclama a las instituciones y al tejido empresarial políticas activas de empleo para los mayores de 50 años que combatan realmente el edadismo, creando un mercado laboral en España totalmente inclusivo

Fernández Santillana señala la doble discriminación que sufren las mujeres mayores de 50 años, quienes “padecen gravemente el acceso y la permanencia en el empleo agravado por la edad y el género”

Madrid, 21 de enero de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha denunciado que un 47% de las personas desempleadas en España tienen más de 50 años, según los datos del mes del pasado diciembre de desempleo ofrecidos por el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo. El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, alerta de esta situación denunciando su gravedad y reclama medidas urgentes contra el edadismo.

Durante 2025 se formalizaron un total de 14.414.887 contratos laborales, de los cuales solo el 9,2 por ciento fueron firmados por personas mayores de 55 años, lo que representa un 13,2 por ciento integrando a los mayores de 50 años en este grupo. El presidente de la organización denuncia que “los datos reflejan un claro componente de edadismo en el mercado laboral que responde a prejuicios estructurales que expulsan prematuramente del sistema laboral a trabajadores con experiencia y talento”.

Doble discriminación

Por edades, el grupo poblacional de 20 a 24 años concentra el 19%de los contratos firmados mientras que los mayores de 59 años apenas alcanzan el 3%. En su análisis, Fernández Santillana apunta a este colectivo “como el que menos oportunidades de contratación concentra” y subraya la “doble discriminación” que sufren las mujeres mayores de 50 años. Las mujeres representan un 60% del total de la población desempleada y el 28,55% son mujeres mayores de 50 años. “Estos datos evidencian una doble discriminación por razón de edad y género que dificulta gravemente el acceso y la permanencia en el empleo de las mujeres mayores, ha apuntado. Una de cada tres mujeres desempleadas forma parte del grupo de mayores de 50 años, superando en diez puntos a los hombres de la misma edad. En todos los tramos de edad, los hombres concentran más contratos que las mujeres, representando un 53,2% de los contratos firmados.

Políticas activas contra el edadismo

Ante esta situación, CEOMA reclama a las instituciones públicas y a las empresas “políticas activas de empleo específicas para mayores de 55 años” para crear un mercado laboral inclusivo capaz de aprovechar la experiencia y el conocimiento de las personas mayores.

Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores solicitan que las empresas cuenten con “incentivos estables a la contratación y para el mantenimiento del empleo senior”, así como promover “medidas efectivas contra el edadismo en los procesos de selección”. Entre las propuestas que proponen desde CEOMA se encuentran los programas de recualificación y actualización de competencias a lo largo de “toda la vida laboral”, explica Fernández Santillana.

El presidente de CEOMA señala las graves consecuencias sociales, económicas y personales que supone el no contratar a las personas mayores “por el mero hecho de serlo, engrosando las listas del paro especialmente de larga duración”.

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

