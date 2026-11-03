CEOMA pide a los partidos políticos compromisos “valientes,medibles y financiables” para las personas mayores

Más allá de la defensa del sistema público de pensiones y la jubilación flexible, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores ha enviado un documento con propuestas básicas que afectan a la realidad de las personas mayores

El edadismo, la dependencia, la vivienda, la soledad no deseada y la participación real en las políticas que afectan a los mayores son los pilares que sostienen el documento

Desde CEOMA se exige un compromiso público con un pacto mínimo para garantizar la dignidad, los derechos y soluciones a los problemas de las personas mayores

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2026.- De cara a las próximas elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre, la Confederación Española de Mayores (CEOMA) ha enviado un documento formal al PP, PSOE, Frente Amplio, VOX, Podemos, PNV, ERC y JUNTS con una relación de propuestas para afrontar el cambio en realidades que afectan directamente a las personas mayores en España.

La entidad expone con firmeza que “no quieren respuestas genéricas ni promesas sin plazos” y exigen que asuman “compromisos valientes, medibles y financiables”

En el documento enviado por CEOMA a las formaciones se defiende un sistema público de pensiones sostenible, suficiente y equitativo y su revalorización anual con respecto al IPC. La entidad también propone favorecer una transición gradual y voluntaria entre la vida laboral y la jubilación mediante fórmulas como la jubilación flexible.

Además de estos dos aspectos que garantizan la seguridad económica y las condiciones dignas de las personas mayores, el documento gira en torno a cinco pilares básicos como son el edadismo, los cuidados dignos y la dependencia, la soledad no deseada, la vivienda y la participación real de las personas mayores en la vida pública.

Cinco pilares básicos en los que buscar soluciones

Entre las reivindicaciones que se plantean a las formaciones políticas se encuentra la Estrategia Estatal contra el Edadismo, el impulso de la Ley de Dependencia subrayando la reducción real de las demoras, la mejora de la tramitación, la calidad en las residencias y en los centros, además de un el soporte efectivo a familias cuidadoras. Desde CEOMA subrayan que “la falta de recursos ya no sirve de excusa” por eso, se solicita financiación y planificación.

En relación con la soledad no deseada, CEOMA plantea un plan para la detección temprana, seguimiento y coordinación entre servicios sociales, salud comunitaria y entidades. Este plan contemplaría el acceso a actividades, redes vecinales e iniciativas de convivencia y reclama la atención urgente ante situaciones de riesgo. “La soledad no deseada no es un problema individual sino un fracaso colectivo si el Estado y el sistema comunitario no previenen ni actúan”.

CEOMA reivindica la labor de las organizaciones que representan a las personas mayores porque “no podemos ser decoración o un interlocutor ocasional. Por ello, reclaman la participación real en aquellas decisiones que afectan a sus vidas como las políticas de mayores.

La vivienda también se incorpora al documento en el que CEOMA expone que la solución no pasa por la “institucionalización o el abandono cuando hay alternativas razonables con la debida planificación” y se reclaman medidas urgentes para frenar la desigualdad residencial con un plan que garantice la accesibilidad, la rehabilitación de vivienda, la protección en situaciones de vulnerabilidad y el impulso de modelos que mejoren el entorno. La organización no se olvida de plantear una sanidad accesible y la atención centrada en la persona reduciendo barreras burocráticas e incorporando la atención adaptada a las personas mayores. La protección frente al maltrato, el abuso y el fraude y la evaluación de las políticas sociales con el seguimiento contribuyen a la transparencia del funcionamiento de las políticas planteadas.

Compromiso público por un pacto mínimo

Alrededor de estos elementos básicos la confederación, presidida por José Luis Fernández Santillana, pide a los partidos que se comprometan públicamente a un “pacto mínimo” porque “lo básico no se negocia”.

Por último, entre las solicitudes que lanza CEOMA se encuentra la necesidad de llevar a cabo un plan de acciones urgentes, desarrollándose en los primeros cien días de mandato. En ese tiempo se propone la convocatoria de una mesa estatal en la que esté presente la propia Confederación Española de Organizaciones de Mayores para activar un plan inmediato sobre los pilares fundamentales y la publicación de un calendario con objetivos y departamentos responsables. Durante el primer año, CEOMA recomienda cambios estructurales en el desarrollo del Plan de Soledad No Deseada, un paquete estatal de accesibilidad y rehabilitación con criterios sociales y medidas de mejora en la tramitación de la dependencia.

El documento de propuestas presentado por CEOMA concluye indicando que las personas mayores no exigen privilegios sino “dignidad, derechos y soluciones”.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

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