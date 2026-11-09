Distinguir entre hombres y mujeres podría mejorar diagnóstico y tratamiento de neumonías graves, según la UIC

Jordi Rello, catedrático del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UIC - UIC

(Información remitida por la empresa firmante)

DÍA MUNDIAL DE LA NEUMONÍA, 12 NOVIEMBRE.

El catedrático del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UIC Jordi Rello, autor senior del análisis, concluye que el tratamiento antibiótico y el manejo clínico que reciben las mujeres y los hombres con neumonías graves que requieren hospitalización en la UCI debería distinguirse.

Las fluctuaciones hormonales, la composición corporal y el aclaramiento renal influyen en la forma en que se metabolizan los fármacos, pero estas variables rara vez se tienen en cuenta en los algoritmos de dosificación, según el Dr. Rello.

Los autores instan a la comunidad científica a integrar protocolos clínicos y de investigación que tengan en cuenta el sexo y el género, ya que, según apuntan, menos del 30% de los estudios presentan datos diferenciados entre hombres y mujeres.

Barcelona, 9 de noviembre de 2026. Un estudio llevado a cabo por el catedrático del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), el Dr.Jordi Rello, concluye que los enfoques terapéuticos estandarizados para la neumonía suelen pasar por alto las diferencias relacionadas con el sexo biológico y el género, lo que lleva a que las estrategias de manejo y tratamiento que reciben las mujeres no sean óptimas.

Se trata de un análisis post-hoc de un estudio prospectivo de cohorte realizado con pacientes que necesitaron asistencia respiratoria en la UCI de 27 unidades de cuidados intensivos de nueve países de Europa occidental sobre el uso de antibióticos en personas con neumonía y la necesidad de adaptarlos con mayor precisión teniendo en cuenta el sexo y el género.

Este nuevo análisis, publicado junto a los profesores Nicolás Garín y Virginie Prendki y la doctora Despoina Koulenti en la revista Journal of Intensive Medicine, describe las diferencias clínicas en la atención de neumonías entre hombres y mujeres que son poco conocidas e insta a optimizar los protocolos de diagnóstico y tratamiento de la neumonía en el hospital.

El investigador ha recordado que la neumonía, una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, requiere de una administración rápida y precisa de antibióticos. "Una dosificación adecuada garantiza el éxito terapéutico y reduce la probabilidad de que se produzcan efectos adversos", ha explicado.

No obstante, el estudio hace hincapié en que las mujeres suelen sufrir tanto una infrarrepresentación en las pruebas diagnósticas como un mayor riesgo de exposición subóptima a los antibióticos. Las fluctuaciones hormonales, la composición corporal y el aclaramiento renal influyen en la forma en que se metabolizan los fármacos, pero estas variables rara vez se tienen en cuenta en los algoritmos de dosificación. Por su parte, los hombres -especialmente los más jóvenes, con un mayor aclaramiento renal- pueden recibir dosis insuficientes, lo que conduce al fracaso del tratamiento.

"La dosificación estándar pasa por alto diferencias biológicas clave. Las mujeres, debido a un metabolismo diferente y a una menor masa muscular, son más vulnerables a los efectos adversos, mientras que los hombres jóvenes suelen eliminar los fármacos demasiado rápido como para mantener los niveles terapéuticos necesarios", ha señalado el profesor Rello.

Roles y sesgo de género.

Más allá del sexo biológico, los autores del artículo apuntan que los roles de género y las diferencias en manejo complican la atención hospitalaria de pacientes graves. Según los investigadores, las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de recibir intervenciones diagnósticas invasivas, como la broncoscopia. Las disparidades en el manejo entre hombre y mujer se pueden deber a una interpretación errónea de los síntomas, a los comportamientos a la hora de buscar asistencia sanitaria o a prejuicios implícitos en los sistemas asistenciales. Estas desigualdades, según el Dr. Rello, se suman a las diferencias biológicas que ya influyen en el diagnóstico y el tratamiento.

Ante estos resultados, los autores han abogado por un uso más personalizado de las pruebas microbiológicas diagnósticas para individualizar el tratamiento y reducir tanto la toxicidad como la resistencia antibacteriana. También han instado a la comunidad científica a integrar protocolos de investigación que tengan en cuenta tanto sexo biológico como el género, ya que, en la actualidad, menos del 30 % de los estudios presentan datos estratificados por sexo.

"Comprender las diferencias determinadas por el sexo y el género es esencial para avanzar en la medicina personalizada y representa un compromiso con la reducción de la brecha de equidad", ha concluido el Dr. Rello.

El Dr. Jordi Rello es licenciado y doctor en Medicina por la Universitat de Barcelona (UB) y actualmente es profesor del Departamento de Medicina de la UIC, actividad que compagina con su tarea investigadora. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Larissa, en Grecia. Además, es miembro del comité ejecutivo del grupo de investigación de infecciones en adultos senior en la Sociedad Europea de infecciones y Microbiología Clínica. Sus líneas de investigación se centran en la medicina intensiva, las enfermedades infecciosas, la sepsis, la neumonía y la medicina de género. Su producción científica lo sitúa entre los investigadores de referencia en su especialidad, con un H-índice de 147, más de 800 publicaciones indexadas y más de 75.000 citaciones.

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