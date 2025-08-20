EDUCA EDTECH Group crea la Universidad Internacional de Miami: un nuevo modelo de educación superior online

(Información remitida por la empresa firmante)

La Universidad Internacional de Miami (UNIMIAMI) nace con la aprobación oficial del estado de Florida, como parte del plan estratégico del grupo para expandir su propuesta tecnológica y educativa.

EDUCA EDTECH Group, empresa tecnológica-educativa reconocida entre las más innovadoras de España y Latinoamérica, da un nuevo paso en su expansión internacional con la creación de la Universidad Internacional de Miami (UNIMIAMI), una institución de educación superior 100% online que aspira a redefinir los estándares de accesibilidad, calidad y personalización en el ámbito universitario global.

Tras un riguroso proceso de acreditación en Estados Unidos, el estado de Florida ha concedido a EDUCA EDTECH Group la licencia oficial para operar como universidad, consolidando así uno de los hitos más relevantes en la historia del grupo. UNIMIAMI nace como respuesta directa a los desafíos del siglo XXI: la disrupción tecnológica, los cambios del mercado laboral, una nueva realidad educativa, más personalizada que nunca, y la necesidad urgente de nuevas formas de liderazgo ético y crítico.

"Esta universidad representa nuestra visión más ambiciosa: ofrecer una educación de alto nivel, accesible desde cualquier parte del mundo y adaptada a la realidad cambiante del presente", ha señalado Rafael García-Parrado, CEO del grupo. "UNIMIAMI es el fruto de 20 años de experiencia pedagógica y desarrollo tecnológico propio".

Una universidad con vocación global y ADN digital.

Inspirada por el rigor académico europeo, el dinamismo norteamericano y la energía social de América Latina, UNIMIAMI nace como una institución global, bilingüe y 100% digital. Estará dirigida a estudiantes que buscan conciliar su formación con su vida profesional y personal, sin renunciar a la excelencia.

El diseño académico de la universidad está basado en EDUCA LXP, la metodología propia del grupo, que permite itinerarios de aprendizaje hiperpersonalizados gracias a tecnologías de inteligencia artificial y herramientas como Phia, una tutora virtual que acompaña al alumno en su día a día y le ofrece opción a la vanguardia del sector Edtech.

"UNIMIAMI pone al estudiante en el centro y redefine lo que entendemos por universidad: es accesible, flexible y rigurosa. Y sobre todo, está construida para el futuro", explica Jaime Martín, Director de Comunicaicón del grupo.

Formar personas para un mundo en transformación.

UNIMIAMI no solo busca formar profesionales competentes, sino personas con pensamiento crítico, visión global y sensibilidad ética. La universidad ofrecerá programas centrados en tecnología, sostenibilidad, innovación social y negocios digitales, alineados con las demandas emergentes del mercado laboral internacional.

Este lanzamiento consolida la estrategia del grupo por convertir la educación online en una palanca real de transformación social. EDUCA EDTECH Group, con más de una decena de marcas especializadas, presencia en tres continentes y más de un millón de alumnos formados hasta el momento, continúa posicionándose como actor clave en el sector edtech a nivel internacional. Ahora, también en Estados Unidos.

