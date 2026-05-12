El 60% de pacientes con periimplantitis desconoce las causas y prevención, según un estudio de UIC Barcelona

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El estudio alerta de la falta de información sobre la periimplantitis, una infección que afecta a uno de cada cinco pacientes con implantes.

El tratamiento logra frenar la enfermedad en el 63% de los casos, pero el desconocimiento dificulta su prevención.

Según el informe, una parte importante de los pacientes no identifica factores clave como la diabetes, el tabaquismo, la falta de higiene oral o la ausencia de revisiones periódicas como elementos de riesgo.

Barcelona, 12 de mayo de 2026.- Un estudio liderado por investigadores de la Facultad de Odontología de UIC Barcelona revela que cerca del 60 % de los pacientes tratados por periimplantitis desconoce aspectos clave sobre esta enfermedad, como su diagnóstico, los factores de riesgo o su prevalencia, incluso después de haber recibido tratamiento.

"Lo más llamativo es que, a pesar de haber sido tratados, cerca del 60 % de los pacientes no tenía conocimiento sobre la enfermedad", explican los investigadores. "Esto pone de manifiesto una brecha importante en la educación del paciente, incluso después de haber pasado por el proceso terapéutico", destaca José Nart, catedrático y responsable del Área de Periodoncia de la Facultad de Odontología de UIC Barcelona.

La periimplantitis es una infección que afecta a los tejidos que rodean los implantes dentales y que puede provocar la pérdida del propio implante si no se controla. Se estima que afecta aproximadamente a uno de cada cinco pacientes con implantes.

Estos y otros datos se recogen en el estudio "Understanding peri-implantitis occurrence and recurrence following treatment: A patient-centered study", publicado recientemente en Journal of Periodontology, y liderado por José Nart y Alberto Monje, docente e investigador de la Facultad de Odontología de UIC Barcelona, junto con la colaboración de la University of Michigan.

El trabajo analiza la percepción, el conocimiento y la satisfacción de pacientes tratados por periimplantitis, aportando una visión centrada en el paciente todavía poco explorada en este ámbito.

Prevención y factores de riesgo.

La investigación, basada en una encuesta a 100 pacientes con un total de 258 implantes tratados por periimplantitis en la Clínica Universitaria de Odontología de UIC Barcelona, muestra que una parte importante de ellos no identifica factores clave como la diabetes, el tabaquismo, la falta de higiene oral o la ausencia de revisiones periódicas como elementos de riesgo. "Este desconocimiento dificulta la prevención y puede aumentar el riesgo de recaída", señala José Nart, investigador principal del estudio.

El trabajo también destaca que los pacientes que siguen controles periódicos presentan un mayor nivel de conocimiento y concienciación sobre la enfermedad, lo que refuerza la importancia del seguimiento clínico.

Además, sufrir una periimplantitis, más allá de poner en riesgo el propio implante, implica un proceso inflamatorio con destrucción ósea progresiva, que puede afectar a la estabilidad de otros implantes o dientes cercanos. "También se ha demostrado un efecto nocivo en la salud general de los pacientes que la padecen", explica Alberto Monje, investigador del estudio.

El tratamiento funciona, pero no sustituye la información.

En términos clínicos, el tratamiento consiguió frenar la progresión de la enfermedad y la pérdida ósea en el 63 % de los casos. Sin embargo, los expertos insisten en que el tratamiento por sí solo no es suficiente.

"El problema no es solo tratar la enfermedad, sino evitar que aparezca o reaparezca, y para ello el paciente debe estar bien informado", subraya José Nart. El estudio también evidencia que un 64 % de los pacientes se mostró insatisfecho con la información recibida sobre la incidencia de la enfermedad. "Esto sugiere que es necesario mejorar la comunicación desde el inicio: explicar riesgos, expectativas reales y el papel activo del paciente", añade el investigador.

Los investigadores subrayan, además, las tres claves principales para reducir el riesgo de periimplantitis: contar con profesionales con experiencia y formación específica en implantología, mantener una higiene oral estricta y acudir a revisiones periódicas, así como controlar factores de riesgo como el tabaco o enfermedades como la diabetes.

Sobre UIC Barcelona.

La Universidad Internacional de Cataluña (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 17 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuidas UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

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Anna Martínez Daries.

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