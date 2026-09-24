El escritor portugués Álvaro Magalhães gana el XXII Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil

Álvaro Magalhães, ganador XXII Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil - FUNDACIÓN SM

El jurado ha reconocido por unanimidad una trayectoria de más de cuatro décadas marcada por la imaginación, el rigor, la libertad, la originalidad y la innovación.

Autor de más de 120 títulos de poesía, relato, ficción y teatro, Magalhães es una de las voces más destacadas de la literatura infantil y juvenil portuguesa.

El escritor recibirá el galardón, dotado con 30.000 dólares, el próximo 1 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

(Información remitida por la empresa firmante)

El escritor portuguésha sido reconocido con el XXII Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil , que distingue la trayectoria de autores que han desarrollado con excelencia su carrera en el ámbito de la literatura para niños y jóvenes en Iberoamérica. El jurado acordó por unanimidad concederle el galardón por una obra construida durante más de cuatro décadas desde la

Desde que comenzó su trayectoria literaria en 1982, Magalhães ha publicado más de 120 títulos que abarcan la poesía, el relato, la ficción y los textos dramáticos. Una obra en la que el juego con las palabras, los conceptos y los sonidos invita a los lectores a explorar tanto lo insólito como lo cotidiano a través del humor y de la denominada “razón poética”.

El jurado ha destacado especialmente la amplitud de géneros y registros en los que se mueve el escritor portugués y su capacidad para abordar la literatura infantil y juvenil sin renunciar a la complejidad. En palabras del fallo, esa diversidad “invita al lector infantil y juvenil a habitar la ambigüedad, a pensar filosóficamente, a aceptar la complejidad y a participar activamente en la creación de sentido”.

También ha valorado una obra que mantiene a lo largo del tiempo “una tensión creativa intensa”, capaz de cambiar “de género, de registro y de público sin abandonar el humor, lo lúdico, la imaginación verbal y la ambición literaria”. La candidatura de Álvaro Magalhães fue presentada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que destacó su carácter prolífico y su capacidad para trabajar la palabra con libertad creativa al tiempo que aborda cuestiones fundamentales como el amor y la muerte.

Una trayectoria de más de cuatro décadas

Álvaro Magalhães nació en Oporto en 1951 y desde 1982 se dedica a la literatura dirigida a niños y jóvenes. Su escritura se caracteriza por la originalidad y la inventiva tanto en la elección de los temas como en su tratamiento.

A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos de la Asociación de Escritores Portugueses y del Ministerio de Cultura, además del Gran Premio Calouste Gulbenkian de Literatura Infantil y Juvenil en 2002. Su obra ha sido incluida en la Lista de Honor del Premio Hans Christian Andersen y en el proyecto BARFIE (Libros y Lectura para la Educación Intercultural), y ha sido publicada en España, Italia, Francia, Brasil y Corea del Sur.

Veinte candidaturas de diez países

En esta vigésimo segunda edición se recibieron 20 postulaciones procedentes de diez países de Iberoamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, México, Nicaragua, Portugal, Puerto Rico y Uruguay. La convocatoria se abrió el pasado 2 de febrero y el fallo se dio a conocer el 10 de septiembre.

El jurado estuvo integrado por Gerardo Meneses Claro, en representación del CERLALC; Hazel Hernández Astorga, de IBBY México; Jorge Alejandro von-Düben Padilla, de la OEI; Rodrigo Morlesin, de UNESCO México, y Graziela Ribeiro dos Santos, de Fundación SM México.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el martes 1 de diciembre de 2026, a las 18:30 horas, en el Salón 3 de Expo Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil

Creado por la Fundación SM en 2005, el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil tiene como objetivo reconocer la trayectoria creadora de escritores para niños y jóvenes de Iberoamérica. Está convocado junto con UNESCO, IBBY, OEI y CERLALC, y cuenta con la colaboración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El galardón está dotado con 30.000 dólares y busca también promover la lectura entre niños y jóvenes de habla española y portuguesa.

Entre los autores reconocidos en sus anteriores ediciones se encuentran Juan Farias, Gloria Cecilia Díaz, Montserrat del Amo, Bartolomeu Campos de Queirós, María Teresa Andruetto, Laura Devetach, Agustín Fernández Paz, Ana María Machado, Jordi Sierra i Fabra, Ivar Da Coll, Antonio Malpica, María Cristina Ramos, Marina Colasanti, Graciela Montes, María Baranda, Yolanda Reyes, María José Ferrada, Antonio Orlando Rodríguez, Alice Vieira, Irene Vasco y Jorge Luján.

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