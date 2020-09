El Grupo Sarbacane,matriz de Mailify,recauda 23 millones de € y se afirma en el mercado del marketing digital

Actor clave en el mundo del email marketing en Europa, Sarbacane sigue desarrollándose y abre su capital a un nuevo socio, IDI

El Grupo Sarbacane, un editor de aplicaciones para comunicaciones corporativas, se hizo famoso con su software epónimo Sarbacane, llamado internacionalmente Mailify, líder en herramientas de email marketing en Europa desde 2001. El grupo ha desarrollado un abanico de productos en torno a su experiencia en el mailing, campañas de SMS y marketing automation, como Layout, Sarbacane Chat y Touchdown, lanzados a finales de 2019, y Datananas, una startup parisina adquirida en abril de 2020. IDI, una de las principales sociedades de inversión cotizadas de Francia, está invirtiendo cerca de 10 millones de euros en la empresa, bajo la dirección del fundador Mathieu Tarnus, que sigue siendo el accionista mayoritario. Esta medida apoya una ambiciosa estrategia de innovación y crecimiento externo.

Un posicionamiento único en un mercado optimista

Las herramientas de comunicación digital apoyan a las empresas en su desarrollo y están ganando impulso. El mercado está creciendo a largo plazo, y también se está beneficiando de la aceleración forzada de la digitalización de las pymes en 2020. Sarbacane edita Mailify, una solución que permite a las empresas optimizar y automatizar sus comunicaciones por emails y SMS. Esta operación financiera confirma hoy el éxito de su modelo. La facturación total de la compañía en 2019 fue de 11 millones de euros, y facturará más de 14 millones de euros en ventas consolidadas en 2020. La empresa ha crecido mucho y tiene un centenar de empleados. Incluso durante el reciente confinamiento, el reclutamiento no ha disminuido.

"En 2021, celebraremos el vigesimo aniversario del lanzamiento de Sarbacane. Desde entonces, empresas de todos los tamaños y de todos los sectores han hecho crecer su negocio gracias a la eficacia de las campañas creadas con nuestras herramientas. Su confianza es el motor que nos impulsa a innovarnos constantemente". Mathieu Tarnus Fundador & CEO de Sarbacane.

El equipo es la esencia detrás de una estrategia basada en 3 pilares: funcionalidades de vanguardia (tecnología Smart Templates, envío predictivo, campaña automática multicanal, etc.), gran facilidad de uso y, sobre todo, un soporte individual que distingue especialmente a Sarbacane de otros actores en el mercado. Este enfoque atrajo cerca de 10.000 empresas, principalmente PYMES, pero también administraciones y grandes grupos (Christian Dior, L’Occitane, Mondial Relay, Warner Music, etc.). La visión premium de Sarbacane está diseñada para los profesionales que no están satisfechos con las herramientas de autoservicio de bajo coste ni con el modelo de la suite de marketing "todo incluido", que requiere importantes recursos y equipos dedicados.

La I&D y el crecimiento externo por acelerar

A la vanguardia de la innovación en su sector, Sarbacane pretende dar este paso para intensificar aún más sus esfuerzos en I&D, como la función de Smart Templates, lanzada en el verano de 2020, cuyo algoritmo es capaz de generar plantillas de email, newsletter listas para enviar a partir de la simple URL de un sitio web. Después de Touchdown (solución de marketing por emails y SMS integrada con Microsoft Dynamics 365), Layout (Email Template Builder) y Sarbacane Chat (chatbot y marketing conversacional), tres productos lanzados en el último trimestre de 2019, Sarbacane pretende continuar con sus innovaciones para ofrecer soluciones cada vez más eficaces y responder a través de la tecnología y el soporte a las necesidades de los profesionales.

"El grupo Sarbacane está acelerando su desarrollo mediante el crecimiento de sus distintas marcas, todas ellas referentes en sus mercados. Estamos encantados de asociarnos con el equipo en la aplicación de esta estrategia, y en sus proyectos de diversificación y adquisición en el campo de los softwares de marketing y servicios B2B". Julien Bentz Miembro del Comité Ejecutivo de IDI.

Una parte importante de la operación también se dedica al crecimiento externo, particularmente a nivel internacional. La adquisición de la empresa Datananas (sales automation), que el grupo adquirió en abril de 2020, es la primera etapa de una estrategia claramente definida, en particular para reforzar la posición del grupo fuera de Francia. Tras la anterior fase de expansión acompañada del fondo de crecimiento Ardian, esta nueva operación financiera inicia una nueva etapa. Demuestra la resistencia y eficiencia del modelo de servicio recurrente (SaaS B2B) de Mailify y el éxito de su enfoque.

Sobre la empresa

Grupo Sarbacane

​ El grupo Sarbacane, editor de aplicaciones dedicadas a la comunicación empresarial, es conocido por su software epónimo y por su versión internacional: Mailify, siendo una referencia en materia de email marketing en Europa desde 2001. El grupo ha desarrollado una serie de productos en torno a su experiencia en el mailing, campañas de sms y marketing automatizado: Sarbacane, Mailify, Primotexto, Jackmail, Tipimail, Touchdown, Layout, Sarbacane Chat. La start-up Datananas, que se incorporó al grupo en abril, marca el nuevo comienzo de una etapa de crecimiento externo. Sarbacane, que cuenta con unos 100 empleados en sus oficinas de Lille y Barcelona, pretende continuar con su modelo de crecimiento rentable y superar los 25 millones de euros de facturación antes de 2025.

IDI

IDI es una de las principales empresas de inversión que cotizan en bolsa en Francia. El Grupo se ha especializado en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas durante 50 años. Gracias a la estabilidad de su base accionaria y a la calidad de sus equipos, IDI es una de las empresas con mejores resultados en su sector. Desde su salida a bolsa en 1991, IDI ofrece a sus accionistas una tasa interna de retorno (dividendos reinvertidos) del 15,7%. IDI cotiza en la Euronext de París. ISIN: FR0000051393 - Bloomberg: IDIP FP - Reuters: IDVP.PA

Ardian

Ardian es una de las principales empresas de capital privado del mundo, con 100 billones de dólares en gestión y/o asesoramiento en Europa, América y Asia. Basándose en sus valores de excelencia, lealtad y espíritu empresarial, Ardian cuenta con una red internacional de 690 empleados en quince oficinas en Europa. La compañia contribuye al crecimiento de las empresas y las economías de todo el mundo.

Para esta operación, Sarbacane fue acompañado por Rothschild&Co, Lamartine Conseil y KPMG.

