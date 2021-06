El teletrabajo no se encuentra entre las prioridades de los universitarios españoles en su búsqueda de empleo

● Tan solo un 18,5% de los jóvenes que cursan sus estudios en la Universidad, valora el teletrabajo que ofrecen las empresas como una opción interesante, según se desprende del I Informe Business Talents

● La posibilidad de promoción y la estabilidad en el empleo son las características más importantes para los universitarios a la hora de entrar a trabajar en una empresa

● Google, Amazon, Inditex, Apple y Banco Santander, es el top cinco de empresas favoritas en las que les gustaría trabajar

● Según los resultados del Informe, los universitarios se muestran seguros de sí mismos y creen tener un talento especial en la utilización de las redes sociales, pensamiento estratégico y trabajo en equipo

● Los jóvenes universitarios se muestran pesimistas respecto a la situación del empleo juvenil en un futuro próximo y el 88,7% aceptaría marcharse fuera de España por razones de trabajo

Madrid, 8 de junio de 2021.- Los universitarios españoles tienen claro qué condiciones les parecen más importantes cuando empiecen a trabajar en una empresa y el teletrabajo no se encuentra entre sus prioridades. Tan solo el 18,5% de los jóvenes que se encuentran actualmente cursando estudios en la Universidad valora el teletrabajo que ofrecen las empresas como una opción que les despierta interés cuando buscan trabajo, según se desprende del “I Informe Business Talents, sobre las actitudes y tendencias de los universitarios españoles”, llevado a cabo por Herbalife Nutrition y Praxis MMT.

En el lado contrario, la posibilidad de promoción (elegido por el 33,5% de los jóvenes) y que les ofrezcan estabilidad en el empleo (26,9%), son las características en las que más se fijarían para entrar a trabajar en una empresa. Además, también valoran que sean empresas innovadoras y creativas (26,3%), que puedan tener un salario un poco más alto (26,1%) y que les garanticen oportunidades de formación (26%).

“Dada la situación actual, nos resulta llamativo que los universitarios no valoren que las empresas les faciliten poder trabajar desde su casa. Analizando estos resultados, vemos en su comportamiento que tras la experiencia de más de un año de clases online, a la hora de buscar un empleo dan mayor prioridad a la necesidad de poder relacionarse y no sentirse aislados, la sensación de pertenencia a un equipo en el que puedan desarrollarse más cómodamente, a la vez que valoran no verse frustrados o desmotivados en sus comienzos y adaptación al mundo laboral por los inconvenientes que les pueda ocasionar el trabajo a distancia”, apunta Mario Martínez, director del Informe Business Talents.

Los universitarios españoles también han elegido cuáles son las empresas en las que les gustaría trabajar. Según los resultados, en su top cinco se encuentran Google en primer lugar (elegida por el 22% de los jóvenes), seguida de Amazon (15,6%), Inditex (14,1%), Apple (13,7%) y Banco Santander (7,9%).

Respecto al tipo de actividad que les gustaría ejercer cuando terminen sus estudios universitarios, la mayoría de los jóvenes tiene espíritu emprendedor, ya que según los datos extraídos en el Informe, al 50,8% de los universitarios les gustaría ser emprendedores, bien creando su propia empresa o siendo profesionales autónomos; seguido de trabajar para una empresa (18,5%) o ser funcionarios (10,4%).

Preguntados por los sectores en los que les gustaría trabajar, el 30% de los universitarios se inclina por la asesoría/consultoría, seguido del sector comercio (29%) y la banca (28,6%). Y atendiendo al área de actividad dentro de una empresa, el 36% de los jóvenes opta por la Dirección general, seguido del área de Marketing (33,8%) y comercial (30,5%). Además, según los resultados, los jóvenes han resaltado que creen tener habilidades, talento y preparación para desempeñar estas funciones.

Universitarios seguros de sí mismos

Según las conclusiones recogidas en el Informe, los universitarios se muestran seguros de sí mismos. Entre las capacidades y habilidades para las que consideran tener un talento especial, se encuentra en primer lugar la utilización de las redes sociales, donde la mayoría se siente capacitado y en la que se dan a sí mismos una puntuación promedio más alta (7,7). A continuación le sigue el pensamiento estratégico (con un 7,65); la capacidad para el trabajo en equipo (7,63), la amabilidad (7,62) y la capacidad de liderazgo (7,59). La puntuación más baja la recibe su percepción la experiencia de trabajo (con un 6,8 de promedio), característica en la que menos talento creer tener.

Atendiendo a los rasgos positivos de su personalidad, la característica que más destacan de ellos mismos es la capacidad resolutiva (49,8%), seguido de la empatía y la perseverancia (empatadas al 47,3%) y la iniciativa (43,8%).

Pesimistas respecto al empleo juvenil

Preguntados por su opinión respecto a la situación del empleo juvenil en un futuro próximo, los universitarios españoles se muestran pesimistas, ya que el 55,8% considera que la situación será peor o mucho peor en los próximos años, frente al 33,5% que piensa que la situación será mejor o mucho mejor.

En este sentido, la gran mayoría de los universitarios (88,7%), ha afirmado que aceptaría cambiar su residencia a otro país por razones de trabajo. Entre los estudiantes que se irían fuera de España por razones laborales, los destinos a los que preferirían ir serían: Estados Unidos (29,5%), Alemania (17,3%), Reino Unido (12,2%) y Canadá (12,2%).

Sobre el estudio

El “I Informe Business Talents, sobre las actitudes y tendencias de los universitarios españoles”, promovido y realizado por Herbalife Nutrition y Praxis MMT, expone los resultados de una encuesta realizada a un total de 681 estudiantes de universidades españolas durante los meses de octubre y noviembre de 2020, inscritos para participar en el programa educativo de simulación empresarial Business Talents.

El objetivo de esta investigación es conocer el punto de vista de los universitarios españoles para tener en cuenta sus respuestas de cara a abordar nuevas tendencias, necesidades educativas y las posibilidades de potenciar vocaciones emprendedoras.

Para más información visite la web: www.businesstalents.com

Acerca de Herbalife Nutrition (www.herbalife.es)

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demostrada para sus Miembros Independientes desde 1980. La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por Miembros Independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Acerca de Praxis MMT (www.praxismmt.com)

Praxis MMT es unas de las empresas líderes mundiales en el desarrollo de simuladores y metodologías avanzadas de entrenamiento. Praxis MMT desarrolla simuladores de tercera generación que emulan mercados con precisión.

