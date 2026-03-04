Estudiantes de UIC Barcelona avanzan hacia la detección precoz de la ELA con muestras no invasivas

Estel Massip i Estel Gubianes, integrants del projecte Alsense. - UIC

(Información remitida por la empresa firmante)

Los estudiantes del grado en Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona Estel Gubianes, Estel Massip y Roger Solsona han impulsado ALSense, un biosensor basado en aptámeros capaz de detectar un panel de tres biomarcadores específicos de la enfermedad en muestras biológicas no invasivas.

El proyecto, que se expondrá en el 4YFN Barcelona 2026, se encuentra en fase de desarrollo.

Este biosensor, basado en tecnología biosintética, va dirigido a profesionales sanitarios y hospitales que buscan diagnósticos de ELA más rápidos, más fiables y más económicos.

Barcelona, 4 de marzo de 2026.- Las estudiantes del grado en Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona Estel Gubianes, Estel Massip y Roger Solsona siguen avanzando en su proyecto hacia la detección precoz de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a través de un biosensor capaz de detectar biomarcadores relacionados con la enfermedad a partir de muestras no invasivas.

La plataforma en desarrollo permite la detección de un panel de tres biomarcadores presentes en sangre, con alta sensibilidad analítica, correlación con las distintas etapas clínicas de la enfermedad y tiempos de respuesta rápidos. El proyecto abarca la validación clínica de los biomarcadores, la ingeniería y caracterización de aptámeros específicos, el desarrollo y prototipado del dispositivo, y su posterior traslación al entorno clínico.

Los estudiantes de Ciencias Biomédicas decidieron impulsar este proyecto con el objetivo de facilitar una detección temprana de la ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras y para la que actualmente no existe una prueba diagnóstica sencilla y efectiva. "Se trata de una necesidad no resuelta en el área de la biomedicina y esperamos que nuestra propuesta pueda marcar la diferencia", ha asegurado Estel Gubianes.

En la misma línea, Estel Massip se ha mostrado confiada en que "la biología sintética pueda ofrecer soluciones innovadoras para mejorar la detección temprana y facilitar el inicio de tratamientos que ralenticen la progresión de la enfermedad".

Dirigido a hospitales y centros de investigación.

El proyecto, que se expone en el 4YFN Barcelona 2026, va dirigido a profesionales sanitarios y hospitales que buscan diagnósticos de ELA más rápidos, más fiables y económicos. Además, los estudiantes prevén la opción de integrar este biosensor en una plataforma portátil para su uso en entornos clínicos y de investigación, para mejorar así la monitorización de los pacientes y el seguimiento de la enfermedad.

Los alumnos, que cuentan con el apoyo de expertos clínicos y académicos para optimizar su propuesta, han explicado que la tecnología se encuentra en una fase temprana de consolidación y que actualmente están trabajando para avanzar más allá del diseño conceptual hacia el desarrollo experimental de los aptámeros y su validación funcional.

El proyecto recibe asesoramiento clínico de Dr.Miguel Ángel Rubio, responsable de la Unidad de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona y experto en investigación traslacional, y de Dr.Bernat Bertran Recasens, neurólogo en el mismo centro, así como mentoría académica de Miguel Baena, Rosalía Rodríguez y Luis Ruiz, docentes del Departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona asociados al desarrollo científico y empresarial del proyecto.

Los estudiantes han señalado que, con la financiación adecuada, podrán intensificar el desarrollo de aptámeros específicos y avanzar hacia estudios preclínicos que respalden la viabilidad clínica de la plataforma.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) es una universidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1997 con el compromiso de impactar en la sociedad. Nuestra misión es formar a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos. Disponemos de ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y contamos con un campus para mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 14 cátedras y cuatro aulas de empresa, 6 institutos de investigación y tres clínicas universitarias. Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

Para más información.

Anna Martínez Daries ammartinez@uic.es.

Comunicación científica.

Campus Sant Cugat.

T. +34 935 042 000. Ext: 5007 Josep Trueta, s/n.

08195 Sant Cugat del Vallès.